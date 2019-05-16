Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События Лучшие короткометражки прошедшего года с 23 по 26 мая в сети Москино

Лучшие короткометражки прошедшего года с 23 по 26 мая в сети Москино

16 мая 2019 11:31 Проверено редакцией
Лучшие короткометражки прошедшего года с 23 по 26 мая в сети Москино

В ожидании нового сезона полюбившегося российским зрителям всемирного кинофестиваля короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival в Москве пройдут показы лучших работ прошлого года.

В программе BEST OF впервые помимо блока игрового кино будет представлен анимационный блок. Каждый сборник длится не более 90 минут и состоит из 6-8 фильмов. Увлекательные, динамичные, неожиданные и забавные короткометражки из Франции, Ирана, Великобритании, Южной Африки, Германии и не только.

Программа в этом году обильна на комедии и весьма сюрреалистичные истории, происходящие с очень обычными людьми: странный домашний спектакль для одного зрителя, невероятно вкусная лапша из слез, убитый дракон на заднем дворе и другие.

Показы пройдут в кинотеатрах сети Москино: Звезде, Юности, Факеле и Салюте.

Программа: Игровое кино Вне сцены // Андрей Хатулик, 25 мин., Румыния Известный румынский актер похищен одержимой матерью одного молодого человека.

Орел или решка // Фернан-Филипп Морен-Варгас, 15мин., Канада Запаниковав от мысли о потере своей должности, действующий мэр Джозеф Леро отказывается принять результаты муниципальных выборов в родном городе.

Лапша // Грег Ром, 7 мин., Южная Африка Встревоженная и нищая женщина обнаруживает странный способ поправить свое финансовое положение. Однако, решение, которое приводит ее к успеху, вскоре становится тяжелой ношей.

Поучительные истории // Люк Тейлор и Крис Барретт, 8 мин.,Великобритания Странный случай в детстве Арона оставил его с обезображенным лицом и это мучает его всю жизнь. Изолированный и уязвимый, Арон ищет утешение в дружбе и взаимопонимание в необычной группе изгоев.

Ретушь // Каве Мазахери, 20 мин., Иран С мужем Марьям произошел несчастный случай дома, но вместо того, чтобы спасти его, она перестает помогать и смотрит, как он умирает.

Обычность // Жюльен и Саймон Дара, 9 мин.,Франция Молодой человек выдержал битву против дракона. Пока зверь бьется в агонии, парень танцует, празднуя свою победу.

Анимационная программа Антилопа // Николас Кеппенс и Матиас Флипс, 19 мин., Бельгия Сафари — это мечта многих. Однако для пары средних лет Линды и Тройера эта поездка оборачивается ужасным приключением после того, как они заблудились в пустыни.

Полярность // Палома Баеза, 11 мин., Великобритания В суровой арктической местности, голодный и одинокий белый медведь должен решить: наивный Канадский гризли – это его еда или друг.

Гибриды // Флориан Браух, Матье Пухоль, Йохан Тиро, Ромен Тирион, 6 мин., Франция Когда морская природа должна адаптироваться к загрязнению окружающей среды, меняются и правила выживания…

Недочеловек // Штеффен Банг Линдхольм, 6 мин., Дания Внештатный корреспондент решается на репортаж из лагеря-переселения для зомби и берет интервью у двух его обитателей, пытаясь выяснить, готовы ли они вернуться в нормальное общество.

Взять кролика // Питер Пик, 15 мин., Великобритания Известная головоломка — человек пытается перевезти необычных пассажиров через реку в своей крошечной лодке, но скоро понимает,что он взял на себя слишком много.

Катерина // Бритт Рэес, 12 мин., Франция, Бельгия История жизни милой девочки, которая выросла и стала безумной старой кошатницей.

Хватит // Анна Манцарис, 2 мин., Великобритания Что бывает, когда житель мегаполиса срывает с себя маску спокойного и уравновешенного человека...

Сладкая история // Мориц Бине, 7 мин., Германия Горько-сладкая сказка о жизни, любви, торте и рыбе.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца
Нужно ли мыть укроп и петрушку с грядки? Запомните это раз и навсегда
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
5 российских мини-сериалов, которые хочется пересматривать снова и снова: в каждом всего 8 серий — и ни одной лишней
Постапокалипсис, выживание и запертый дом: главная летняя новинка Netflix собрала все, что любят зрители, — и все равно разочаровала
Все 10 серий этого «шикарного» триллера от Скорсезе уже вышли — и число фанатов растет с каждым днем: «затягивает с первых минут»
«Человек-паук» с позором проиграл российской сказке в прокате: разница в сборах оказалась почти двукратной
Просим к столу – подали горячий тест: угадаете советский фильм по герою, жадно уплетающему вкусный обед?
Детям такое лучше не смотреть: в этой серии «Смешариков» спрятали отсылку к самому знаменитому хоррору Хичкока
«Ставлю оценку 5»: 3 свежих сериала 2026 года, которые можно включить сегодня и посмотреть до самого финала
Самый летний тест уже здесь: 7 вопросов по «Три плюс два» — отвечаем, пока отпуск не закончился
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше