«Love is… это вместе смотреть ТНТ4 на 8 марта!»

7 и 8 марта в 17:00 премьера на ТНТ4 — уникальный скетчком «Love is» от создателей Comedy Woman.

Love is… это когда телеканал специально к Международному женскому дню делает подарок для любимых зрительниц! Всё, что артистки Comedy Woman ещё не сказали об отношениях в рамках своего шоу, они скажут в проекте «Love is»!

Love is… это когда мужчины любимых зрительниц садятся вместе с ними смотреть ТНТ4! Все истории скетчкома Love is посвящены женщинам, но их сюжет не может развиваться без мужчин.

Love is… это когда хочется радовать только качественным контентом. У «Love is» нет аналогов на российском телевидении. Это шоу, снятое по законам кино, с масштабными декорациями, спецэффектами и прописанным сценарием.

Наталья Еприкян: Съёмочная команда построила огромный город, где и будут разворачиваться сюжетные линии. Я была поражена таким серьезным подходом. Это Воображариум, настоящий женский город, Голливуд в миниатюре! Я не вдаюсь в технические подробности, но в кадре картинка выглядит очень красиво.

Love is… это когда тебе не дают скучать. Зрители будут следить за сразу несколькими динамичными сюжетными линиями с разными героями и обстоятельствами.

Екатерина Варнава: «Моя героиня очень-очень сильно хочет выйти замуж за олигарха. Она живет с мамой в Алтуфьево, но обе мечтают оттуда выбраться, поэтому всеми реальными и нереальными способами пытаются это сделать, заполучив богатую наживку. Но попытки не всегда успешны… И моя героиня настоящая неудачница во всем. К сожалению, это связано с недостатком ума и образования»

Марина Федункив: «Мне впервые пришлось воплощать такой образ. Это подневольная женщина, которая под страхом Божьим живет со своим мужем — грубым, неромантичным быдлом. Меня привлекло в ее образе то, что она одновременно забитая и очень романтичная. Любит Сергея Лазарева, подклеивает к его фоткам свои. И вообще он для нее настоящий принц, которого она видит во снах каждую ночь»

Мария Кравченко: «Моя героиня — замужняя домохозяйка, которая однажды допустила оплошность, переспав с лучшим другом мужа. При этом друг остается другом, потому что «бабы — это бабы», а «друг — святое». Моя героиня очень сильно переживает, любит своего мужа, и ведь прошло уже много лет и можно было бы успокоиться. Но он постоянно напоминает ей об этом, буквально тычет ее носом»

Love is… это премьера на ТНТ4 7-8 марта в 17:00!