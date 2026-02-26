Летом в Петербурге вновь пройдет благотворительный фестиваль «Антон тут рядом»

В августе Севкабель Порт в очередной раз станет местом проведения фестиваля «Антон тут рядом». Этот проект объединяет музыку, просвещение и инклюзию. Все средства от продажи билетов направят в фонд поддержки детей и взрослых с аутизмом.

Тысячи неравнодушных людей соберутся вместе 26 августа в Санкт-Петербурге. Объединит их ежегодный благотворительный фестиваль «Антон тут рядом». Это важное событие на карте страны, где говорят о проблемах и потребностях тех, кого часто не замечают или избегают.

Миссия фестиваля «Антон тут рядом»

Фестиваль организует фонд «Антон тут рядом», который на протяжении многих лет занимается поддержкой детей и взрослых с аутизмом. Все средства, собранные в рамках мероприятия, направляются на образовательные, психологические и социальные программы фонда, а также на развитие ресурсных центров помощи аутичным людям. Так каждый купленный билет становится реальной поддержкой для тех, кто в ней нуждается.

При этом фестиваль вовсе не похож на мероприятия, где учат «правильно» коммуницировать с аутичными людьми. Это большой городской праздник, где звучат песни из первых строчек чартов, развлечения не отменяет смыслов, а все просвещение происходит с мягкой силой.

Чего ждать от фестиваля летом 2026

В течение дня на нескольких сценах выступят известные артисты, независимые музыканты, диджеи и инклюзивные коллективы. Программа строится так, чтобы зритель мог свободно перемещаться между сценами и локациями. Лайн-ап фестиваля 2026 года еще не известен, но каждый год на сцену выходят популярные артисты, которые разделяют посыл фестиваля. Среди них ZOLOTO, Антоха MC, Тося Чайкина и оркестр, состоящий из подопечных фонда «Антон тут рядом».

Поодаль от сцен - чтобы музыка не мешала диалогу - будет размещена образовательная площадка. Лектории и публичные разговоры посвящены культуре, искусству и теме инклюзии. Дополняют программу стендап-выступления, где юмор артисты будут говорить о важном с юмором.

Помимо музыкальной и образовательной программ, гостей ждут самые разные инициативы. Например, каждый желающий сможет сделать настоящую татуировку (или приобрести набор переводных тату) по эскизам аутичных художников; приобрести сувениры (от посуды до одежды), созданные в мастерских фонда.

Фестиваль доступный каждому

Организаторы с чуткостью относятся ко всем гостям, поэтому, в процессе подготовки, уделяют внимание деталям и стараются сделать пространство доступным для каждого. На площадке предусмотрены пандусы, адаптированные санитарные зоны, сенсорные комнаты для отдыха, шумоподавляющие наушники, тифлоаудиогиды и перевод на русский жестовый язык.

За годы существования - в 2026 состоится уже 12 фестиваль - этот проект стал культурным и социальным феноменом. На один день он объединяет людей самых разных профессий, возрастов, интересов вокруг одной важной темы - инклюзии. И с каждым годом количество гостей, а вместе с тем и объем помощи - увеличивается. При этом организаторам удается сохранять баланс между легкостью и глубиной.

Какие билеты есть в продаже

Организаторы запустили продажу билетов для «ранних пташек» - тех, кто готов поддержать их не зная имен артистов и лекторов. Сейчас на билеты действует самая низкая цена, после объявления участников она начнет постепенно расти.