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Киноафиша События Квартирник от МХАТа: выпускники школы-студии приехали в в гости в Петербург

Квартирник от МХАТа: выпускники школы-студии приехали в в гости в Петербург

14 февраля 2025 07:00 Проверено редакцией
Квартирник от МХАТа: выпускники школы-студии приехали в в гости в Петербург

Выпускники Школы-студии МХАТ привозят в Петербург сразу два сценических эксперимента — «Квартирник» и «Желтую улицу».

Театр — ластик для надуманных барьеров. С 14 по 15 февраля «Невидимый театр» станет площадкой для встреч, где сотрутся границы между искусством и личным переживанием.

«Квартирник»: музыка как исповедь

Вечером 14 февраля зрители окажутся внутри живого импровизационного круга, где слова уступают место ритму. Режиссер Татьяна Бурель создает пространство, где актеры исследуют собственные страхи, надежды, сомнения, а зрители — свои собственные.

Это не просто сценическое действие, а своего рода сеанс коллективной психотерапии, где танец и звук заменяют традиционные диалоги.

«Желтая улица»: театр на грани исчезновения

На следующий день, 15 февраля, спектакль Алесии Некрасовой приглашает зрителей на прогулку по хрупкому миру, сотканному из бумаги и эфемерных смыслов.

«Желтая улица» — это не просто место, это состояние, в котором мы все оказываемся, когда пытаемся понять друг друга, не разрушая самого себя. Как театр может помочь выжить в мире, который рассыпается на глазах?

Актеры играют в этот бумажный театр всерьез, как будто от этого зависит их существование. И, возможно, действительно зависит.

Театр как способ говорить

Оба спектакля — не просто истории, а попытки высказаться, поиск общего языка. В «Квартирнике» он звучит через музыку. В «Желтой улице» — через символы и пространство.

В ролях — выпускники Школы-студии МХАТ, режиссеры — Татьяна Бурель и Алесия Некрасова. Вопросы — к каждому, кто готов их услышать.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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