Культовый фильм «Леон» возвращается на большие экраны

В честь 25-летия фильма «Леон», который принес Люку Бессону мировую известность, компания #ARTPOKAZ возвращает картину в кинотеатры. Показы пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Матильда — обаятельная девочка, которая любит курить на лестничной площадке. Леон — профессиональный киллер, который каждый вечер выпивает стакан молока. Ужасная трагедия сводит их вместе, когда всю семью Матильды расстреливают из-за проблем ее отца с наркоторговцами. Молчаливый убийца учит девочку стрелять по мишеням. Девочка учит молчаливого убийцу любить. Вместе они объявляют войну этому миру, которая навсегда изменит жизни обоих.

Роль Леона исполнил популярный французский актер Жан Рено. Матильду сыграла совсем еще юная Натали Портман. Французский постановщик Люк Бессон, известный по фильмам «Такси» и «Пятый элемент», снял «Леона» в 1994 году — во время своего брака с Майвенн Ле Беско, которая была младше его на 16 лет. По ее словам, эта история вдохновлена их отношениями.

Расписание показов:

27 марта, 21:00 — к/ц «Родина (Петербург) 27 марта, 20:00 — к/т «Октябрь» (Москва) 31 марта, 17:00 — к/т «Ленинград Центр» (Петербург) 10 апреля, 19:15 — к/ц «Родина» (Петербург)

Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.