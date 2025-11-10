Спектакли в Новосибирске к Новому году 2026: от сказок до ледовых шоу

Рассказываем, какую постановку выбрать для ребенка, а куда сходить с компанией друзей. Подборка новогодних спектаклей в Новосибирске от Киноафиши.

Создать теплые воспоминания о времени, проведенном с близкими — одна из важных задач долгих новогодних выходных. Совместный поход в театр отлично для этого подойдет: яркие эмоции, атмосфера праздника и чудо на сцене. Что еще нужно?

Отобрали для вас лучшие постановки и шоу к Новому году в Новосибирске для всей семьи!

Детские елки в Новосибирске к Новому году 2026

Как можно дольше сохранять веру в волшебство в детском сердце — важная задача Нового года. Ведь там, где есть вера в чудеса, нет ничего невозможного. Наша подборка поможет выбрать самую сказочную детскую новогоднюю елку в Новосибирске.

Новый год в театре кукол — премьера

Где: Новосибирский театр кукол

Когда: 18 - 31 декабря 2025 — 2 - 4 января 2026

Это не стандартный спектакль для детей, а музыкальный концерт, где песни сменяются цирковыми элементами, а все герои ждут появления таинственных гостей издалека.

Главными участниками новогоднего путешествия станут инопланетяне с далекой планеты Тишь. Их экспедицией руководит загадочный КосмоДедМороза. Пришельцы поражены масштабом и яркостью земных праздничных традиций. Им предстоит научиться важным составляющим праздника: смеяться от радости, загадывать желания и выбирать подарки. Помочь им советом смогут зрители!

Перед спектаклем всех гостей праздника ждет тематическая новогодняя интермедия. Не упустите шанс попасть в атмосферу доброй межгалактической новогодней магии.

Кукольная сказка «Емелина елка»

Где: Новосибирский театр кукол

Когда: 23 - 25 декабря 2025 — 10 и 11 января 2026

Это сказочная история соткана из самых разных народных преданий. Деревенский парень Емеля отправляется на своей знаменитой печке спасать праздник, возвращать смех и вдохновение. И юные зрители отправятся вместе с ним в это забавное и увлекательное путешествие.В царском дворце царевна Марья перестала улыбаться, и ни “анекдоты” придворных, ни остроумие женихов не вызывают у нее даже улыбки. Емеле и его друзьям-животным предстоит рассмешить принцессу.

Перед спектаклем детей и взрослых ждёт праздничная программа в фойе: закружиться в хороводе у нарядной ёлки, поиграть и спеть любимые песни из сказок. Все это погрузит вас и ваших детей.

Новогодняя елка в Banana Park

Где: Banana Park Новосибирск Апельсин

Когда: 26, 28 и 29 декабря 2025

На этом новогоднем празднике отовсюду будет доноситься задорный смех, а каждый шаг будет все больше погружать маленьких гостей в сказку.

Игры, квесты, танцевальные паузы и встреча с любимыми героями. В водоворот веселья затянут и детей и взрослых. В подарок каждый участник получит игрушку-Лабубу и дополнительные награды за самые яркие костюмы. Один взрослый-сопровождающий сможет пройти на праздник бесплатно.

Чтобы память о празднике осталась не только в настроении, но и в семейном альбоме, гости смогут сделать яркие фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой. Просто приходите — и зимняя магия сделает всё остальное.

Новый год в замочной скважине

Где: Новосибирский театр кукол

Когда: 5 - 7 января 2026

Неужели чудо можно разглядеть в самую крошечную замочную скважину? В Новосибирском театре кукол уверены, что да! Пьеса, созданная специально для театра драматургом Маргаритой Кадацкой раскрывается как красочный калейдоскоп культурных образов.

Сцена превратится в карту путешествий, по которой три неунывающих клоуна отправятся на поиски Деда Мороза. По пути им предстоит познакомиться с самыми разными новогодними традициями мира — от европейской традиции наряжать елку, до праздничных ритуалов Африки, и Востока. Яркие куклы, световые трансформации и подвижные декорации создают живую картину путешествия, где каждое событие — маленькое откровение о чуде, которое можно найти, не покидая своего дома, стоит лишь чуть внимательнее вглядеться в мир.

Не упустите шанс отправиться в удивительное зимнее приключение вместе с героями!

Новогодние представления в Новосибирске для самых маленьких

Театр для малышей — особый волшебный мир, который помогает самым юным зрителям развивать воображение, внимательность и эмоциональный интеллект. Вот несколько спектаклей к Новому году 2026 для малышей в новосибирске.

Премьера зимней сказки «Серебряный ключик»

Где: Новосибирский театр кукол

Когда: 17 - 31 декабря 2025 — 2 - 11 января 2026

В центре этой чудесной истории — любопытный Заяц, которому случайная находка в праздничную ночь открывает дверь в мир загадок и неожиданных встреч. Режиссёр, заслуженная артистка России Ольга Гущина, создает сценическое пространство, где каждая деталь напоминает о том, что чудо часто начинается с малого — с ключика, который вдруг оказался в лапке героя.

В приключениях Зайца ждут и дружелюбные звери, и испытания, требующие смелости. В какой-то момент простая игра превращается в важный разговор — о щедрости, умении делиться и о том, что настоящие чудеса скрываются не в сундуках, а в добром сердце.

Перед спектаклем в фойе гостей ждёт короткая, но насыщенная новогодняя интермедия: игры, смех, первые искры праздничного настроения. Игровая часть длится 15 минут, спектакль — 35, что делает представление идеально подходящим по длительности для малышей. Этот спектакль — отличная возможность подарить детям воспоминание о настоящем чуде.

Зимние потешки в исполнении кукол

Где: Новосибирский театр кукол

Когда: 23 - 28 декабря 2025 — 4 - 7 января 2026

Это зимняя феерия для малышей и их родителей: маленькое путешествие в мир снежных чудес, где музыка, танец и добрый юмор переплетаются в единое приключение.

На сцене — удивительные артисты: задорные лягушата, будто выпрыгнувшие из ледяного пруда, которые исполняют резвую чечётку; ловкая собачка продемонстрирует цирковую смекалку; а целый хор разноцветных птичек прочирикает новогодние мелодии. Каждый номер — как отдельная сказка. И ближе к кульминации в зал тихо войдёт Зимушка — хозяйка холодного времени года. Она споёт вместе с ребятами, увлечёт их в игры и хороводы. Этот спектакль — прекрасный способ подарить детям настоящее волшебство и праздничное настроение.

Музыкальные и танцевальные представления к Новому году 2026 в Новосибирске

Вот несколько спектаклей в Новосибирске, которые зарядят новогодним настроением — ведь в них музыка и танец сливаются в единую праздничную феерию.

Балет «Щелкунчик»

Где: НОВАТ

Когда: 16 - 31 декабря 2025 — 6 - 9 января 2026

Мир фантазий Гофмана раскрывается в балете Петра Чайковского как путь инициации — момент, когда детская безмятежность незаметно переходит по ступеням взросления.

В рождественскую ночь дом Штальбаумов становится местом, где открывается портал в загадочный мир снов. Малышка Мари и ее хрупкий деревянный защитник отправляются в путь, полный удивительных приключений. По пятам за героями следуют армия мышей, ведомая их предводителем-королем. В сражениях девочке придется повзрослеть и научиться справляться с взрослыми чувствами.

Отправляйтесь на балет «Щелкунчик» в Новосибирске всей семьей, чтобы очутиться в мире, где реальность растворяется в музыке.

Опера «Морозко»

Где: НОВАТ

Когда: 20 и 21 декабря 2025 — 6 и 8 января 2026

Эта народная, а потому понятная и бликая каждому, история о силе доброты. Опера переносит зрителя в мир, где чудо может произойти с тем, кто не утратил свет внутри.

Опера Михаила Красева, впервые прозвучавшая в 1950 году, давно заняла место в репертуаре крупнейших театров страны, а новая постановка Вячеслава Стародубцева предлагает зрителю обновлённый взгляд на знакомую сказку.

В центре повествования — Дуня: кроткая, трудолюбивая, привыкшая согревать дом заботой и терпением. Суровая мачеха отсылает девушку в зимнюю чащу. Холодный лес оказывается пространством испытаний, справиться с которыми может только доброе сердце. Здесь Дуня и встречает Морозко — властителя зимы, который способен видеть искренний свет.

Эта история — приглашение ступить в сияющую зимнюю сказку, где музыка, голос и свет сцены дарят ощущение настоящего праздника — того самого, которого иногда не хватает в реальной жизни и тепло, которого так недостает зимой.

Музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев»

Где: Дом ученых и Новосибирский ДК железнодорожников

Когда: 21, 25 и 26 декабря 2025

Это одна из тех классических зимних сказок, что спустя года и вариации не теряет своей искренности и притягательности.

Для Новосибирска это гастрольный спектакль от Московского детского музыкального театра имени Н. И. Сац. Авторам постановки удалось создать пространство, где занавес открывается, словно дверь в мир тихого волшебства.

Перед зрителями возникнет заснеженный лес — не декорация, а живая метафора. У огня, будто на границе миров и времен, встретятся бедная девочка и двенадцать братьев-месяцев. И в миг, когда зима кажется бесконечной, на сцене появятся подснежники — как знак того, что чудо приходит не тогда, когда его требуют, а когда его заслуживают. Подарите себе и близким путешествие в мир светлого праздника и настоящего чуда!

Ледовая сказка «Щелкунчик и Мышиный король»

Где: Сибирь-арена

Когда: 25 и 26 декабря 2025

Илья Авербух, давно зарекомендовавший себя как мастер ледовых мизансцен, выстраивает действие таким образом, что в сказку невозможно не поверить.

На сцене Олимпийские чемпионы и признанные звёзды фигурного катания — среди них Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Артём Федорченко — они создают на глазах у зрителей тонкую ткань чувств и эмоций. К команде покорителей льда, ним присоединяться маги воздуха — гимнасты и акробаты, чьи номера усиливают эффект присутствия в сказочном сне.

Этот ледовый спектакль — подарок, который способен объединить поколения. Присоединяйтесь к этому празднику света и льда — чтобы снова поверить в волшебство, которое не исчезает с возрастом.

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