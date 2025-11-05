Как провести новогодние каникулы в Москве: события к 2026 году

Зимние праздники в Москве можно провести не только перед телевизором: современный спектакль, смешной стендап или ужин на крыше? Выбирайте! Киноафиша подготовила подборку событий для тех, кто хочет наполнить каникулы новыми впечатлениями.

Новогодние праздники в Москве — время, когда можно наконце-то никуда не бежать и провести время так, как хочется, открыть для себя новые места и маршруты.

Мы рассказываем, что добавить в ваш новогодний To Do лист: где посмеяться, куда пойти на спектакль и как провести время так, чтобы оно оставило яркие воспоминания. Москва в праздники живёт особой жизнью, и в афише точно есть варианты, которые заслуживают того, чтобы стать частью вашего отдыха.

Стендап концерты в новогодние праздники в Москве

Новый год и долгие-долгие выходные — идеальное время, чтобы вдоволь посмеяться и сбросить все напряжение. Рассказываем о самых веселых вечерах стендапа в столице.

Большой стендап от топ-комиков

Где: Джон Донн, Spaten Haus Grand

Когда: 25 - 30 декабря 2025 — 2 - 10 января 2026

(Почти) каждый день зимних праздников на сцену паба в центре Москвы будут выходить топовые комики, которых знают все поклонники стендапа.

Среди них точно будут Филипп Воронин, Дима Гаврилов, Сергей Орлов, Богдан Лисевский, Алексей Шамутило и многие другие. Кто и в какие даты будут выступать — организаторы пока держат в секрете. Такой вот подарок-сюрприз к новому году. Уже знаете кому подарить?

Big Stand Up в клубе на Трубной

Где: Standup Club на Трубной

Когда: 25 - 31 декабря 2025 — 2 - 11 января 2026

Это не проверка материала и не неловкая импровизация. На сцене только опытные артисты с “обкатанным” материалом. Большой стендап давно завоевал репутацию вечера с самым большим уровнем шума смеха в зале — от смеха и аплодисментов. Приходите сами, берите друзей и встречайте Новый год весело.

Stand-Up по-Женски

Где: Руки вверх!, Stand Up Патрики, Нить

Когда: 26 - 28 декабря 2025 — 1 - 31 января 2026

Красивые и смешные — лучшие девушки-комики страны будут доводить свою публику до слез (от смеха, конечно) в течение всех новогодних каникул в Москве. Вас ждет полтора часа отборных шуток и неожиданной импровизации. В афише — только известные комикессы. После выступления можно остаться на дискотеку и продолжить веселиться под известные треки из 90-х.

Главный стендап

Где: Pulsar

Когда: 2 - 10 января 2026

Каждый вечер — концерты с участием комиков из проектов телеканала ТНТ и онлайн-шоу Labelcom. Большой зал, яркая сцена и топовые артисты. Среди участников Ольга Малащенко, Павел Дедищев, Саша Малой и многие другие. Подарите себе и близким позитивный заряд в Новом году. Маленький совет: поторопитесь. Чем ближе к дате, тем билеты стоят дороже.

Новогодний стендап концерт в театре

Где: КЦ ЗИЛ

Когда: 2 - 10 января 2026

Этот концерт идеальный вариант для тех, кто хочет познакомиться с жанром стендапа. Среди артистов не много громких имён, поэтому и билеты на концерт стоят смешных денег. Но это вовсе не значит, что шоу будет скучным. На сцену выйдут талантливые комики, многие из которых являются авторами и многие годы оставались в тени тех, кому придумывали панчи. Приходите, чтобы открыть для себя новые имена в мире юмора.

Новогодние музыкальные концерты в Москве

Танцевать под любимые треки — звучит, как мечта. И пора ее исполнить. Вот подборка интересных концертов.

Рок-Фантазия Король и Шут

Где: Ритм-блюз

Когда: 28 декабря 2025

Рок-шоу от Magic Cellos Band обещает растопить любой лед. Ребята раздадут огня: смычки будут летать, струны — вздрагивать, а деки виолончелей — почти дымиться. Вы окажетесь внутри странного, притягательного и слегка безумного мира, созданного некогда группой «Король и Шут». Их истории — это мрачные забавные сказки, где между строк скрывается лёгкое ощущение тайны.

«Проклятый старый дом», «Танец злобного гения» и, конечно, «Кукла колдуна» — всё самое любимое войдет в треклист вечера. Берите своих — друзей, половинок, тех, с кем давно хотелось пережить захватывающий вечер.

Линда | сольный концерт

Где: Академ-джаз-клуб

Когда: 27 декабря 2025 и 6 января 2026

Линда — музыкальная художница, автор собственных миров и обладательница голоса, способного увести слушателя в мистический мир тайн и фантазий. Её песни — это образность, ритуал, почти заклинание. И именно этим она неизменно покоряет публику. На концертах, которые пройдут в Москве в период новогодних праздников, прозвучат самые известные хиты: «Северный ветер», «Мало огня», «Ворона». Приходите, чтобы раствориться в музыке и попасть под чары голоса современной сирены.

Dark Stars Fest

Где: Glastonberry

Когда: 3 января 2026

Концерт для тех, кто любит потяжелее! На одной сцене выступят несколько артистов и коллективов, которые затянут вас вглубь звуковой тьмы. Фестиваль объединит: Above the Stars (хрипящий гроулинг), Deform (метал с космическим размахом), Mortarian (готическая тяжесть в каждом звуке). И это не полный список артистов. Организаторы прячут в тени особых гостей, чьи имена вспыхнут лишь для тех, кто окажется внутри этой ночи.

Концерт группы «Три дня дождя»

Где: Пространство Tau

Когда: 3 января 2026

Этот концерт задуман не как очередное выступление, а как путешествие в альтернативную звуковую вселенную. Их тексты, как терапия и погружение в личные переживания о любви, сложных разрывах, поиске смысла жизни. В какой-то момент может показаться, что все присутствующие связаны одной общей историей. Не упустите шанс стать частью этого момента и впустить в себя первую искру новогоднего настроения — тихую, но очень настоящую.

События необычного формата в Москве к Новому году 2026

Хочется чего-то нестандартного? Ищите новый опыт? На этот случай у нас тоже есть список событий в Москве в праздники к 2026 году.

Новогодняя ёлка для взрослых в Москве

Где: ЦДКЖ, Останкино

Когда: 23 - 29 декабря 2025

Если вы соскучились по атмосфере детского утренника — этот вечер создан для вас. Ведь взрослые тоже нуждаются в сказке. «Ёлка для взрослых 2026» — это праздник в Москве, куда приходят за ностальгией и возможностью вернуть себе веру в чудеса. Дед Мороз со Снегурочкой появятся не для галочки — они принесут подарки, слова поддержки для вашего внутреннего ребенка. Отпустите заботы и войдите в Новый год с хороводом и с огоньком.

Вечер необычного сочетания Stand-Up + Jazz

Где: Still Standup Moscow, Spaten Haus Grand

Когда: 26 - 30 декабря 2025 — 1 - 11 января 2026

Смейтесь и танцуйте. Танцуйте и смейтесь. И все в одном пространстве! В рамках вечера на сцене появятся и комики, которых вы наверняка видели в разных шоу (от «StandUp на ТНТ» до «Разгонов») и джазовые музыканты — биг-бенд Игоря Бутмана и других мастера жанра.

Организаторы оставляют немного интриги и не сообщают точный состав артистов для каждого вечера. Если идете компанией — лучше брать билеты на одно имя, чтобы сидеть рядом и смеяться вместе.

Jazz cabaret. New Year's Eve

Где: Крыша универмага «Цветной»

Когда: 3 и 5 января 2026

Мягкое скольжение в атмосферу винтажного блеска и бархатных голосов. В декабрьский вечер одна из панорамных крыш Москвы превратится в пространство, где джаз звучит так, будто город на мгновение стал Новым Орлеаном. На сцене — Mareli и Marie Weinberg, фемм фаталь Frau Anaid, блистающая Darya Berger и гостья из Берлина — легенда бурлеска Аня Павлова. Ведущая вечера, неповторимая Мисс Крис, свяжет все это в единое полотно.

С высоты открываются Кремль, Цветной бульвар, башня Останкино — будто декорации к новогоднему ревю. Приходите, чтобы загадать заветное желание под небом столицы.

Гастро стендап

Где: Пространство ODMO

Когда: 3 - 10 января 2026

Здесь ужин становится поводом для диалога, а смех — главным акцентом. На сцене — Саша Киселев, Никита Дубровский, Леша Шамутило и другие комики. Те, чьи шутки уже разлетелись по интернету и телевизионным проектам.

Гастрономическая часть не просто дополнение, а часть действия: кесадилья, тапас, гриль-кукуруза, салаты и десерт. Всё это — чтобы смех был не только слышен, но и ощутим на вкусовых рецепторах. Вечер, где удовольствие многослойно, как хорошая шутка.

Джазовый концерт на корабле

Где: Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр)

Когда: 8 января 2026

Все на борт! Погрузитесь в чарующую атмосферу джаза, в судне, которое будет мягко покачиваться на волнах. Северный речной вокзал, с его живописными видами и архитектурным очарованием, станет сценой для современного джаза.

В программе — известные джазовые музыканты, которые виртуозно соединяют классику и современные композиции. Количество мест ограничено, поэтому билеты лучше приобрести заранее. Этот вечер обещает стать идеальным сочетанием музыки, эстетики и компании единомышленников.

Спектакли в Москве на новогодних каникулах

Театральные артисты, кажется, не знают отдыха и готовы дарить радость своим зрителям. А мы выбрали самые интересные спектакли из тех, что можно увидеть в Москве в новогодние праздники.

Спектакль-экскурсия «Заблудшие»

Где: Националь

Когда: 25 - 31 декабря 2025 — 1 - 31 января 2026

Уникальный проект, где искусство, история и театр сливаются в интригующую экскурсию по интерьерам пятизвездочных отелей. Здесь нет привычных кресел: залы и декорации превращаются в сцену, а каждый шаг зрителя становится частью повествования.

Профессиональные актеры погружают гостей в атмосферу прошлого. Архивные материалы и воспоминания старожилов создают сценарии, в которых история предстает как захватывающая драма: от заблудшей души балерины Анны Павловой до почти роковых эпизодов с Михаилом Шолоховым.

Прогулка завершается фуршетом с изысканными закусками и напитками от шеф-повара, позволяя гостям насладиться моментом и обсудить увиденное.

Оперетта «Принцесса цирка»

Где: Московский театр мюзикла

Когда: 25 - 31 декабря 2025 — 2 - 11 января 2026

Создатели стремятся разрушить привычные стереотипы и объединить несколько жанров — оперетту, мюзикл, танец и современный цирк, создавая цельный и неожиданный художественный синтез.

Сюжет, пронизанный любовью, обидами и надеждой, обретает новый контекст: цирковая профессия здесь не просто фон, а источник драматического напряжения. Этот спектакль — звучит и выглядит, как праздник. И все благодаря удивительным номерам с акробатами, красоте костюмов и профессиональной работе команды.

Комедия «Трактирщица» с Куценко и Ардовой

Где: Дворец на Яузе, КЦ «Москвич»

Когда: 27 и 28 декабря 2025 — 3 - 6 января 2026

Сюжет комедии разворачивается вокруг Мирандолины — обворожительной трактирщицы, искусно покоряющей сердца даже самых черствых мужчин. Постановка задает вечный вопрос: какими чарами должна обладать женщина, чтобы пленить представителей разных сословий и положений?

В этом проекте звезды кино и театров в изысканных костюмах (в стиле XVIII века), словно оживляют живописные полотна прошлых эпох, перенося зрителя в атмосферу венецианского великолепия. А еще музыка, шутки, шампанское и танцы — все это создает ощущение беззаботного веселья. Каждое мгновение захватывает дух.

Легендарная опера «Юнона и Авось»

Где: Ленком Марка Захарова

Когда: 31 декабря 2025 —2 и 3 января 2026

Постановку создал легендарный Марк Захаров в 1981. С тех пор — это визитная карточка Ленкома. Музыка, хореография и сценография переплетаются в завораживающем зрелище.

Эта версия бессмертного произведения «Юнона и Авось» обрела международную славу, успешно гастролируя в Европе, Америке, Израиле и странах СНГ. Постановка с бессмертными сценами, хореографией и костюмами Валентины Комоловой остается частью золотого фонда российского театра, приглашая каждого пережить магию вечной рок-оперы.

Лирический спектакль «Ваш Чехов»

Где: Et Cetera Александра Калягина

Когда: 30 декабря 2025 и 2 января 2026

Спектакль открывает зрителям интимный мир Антона Павловича — его близких, друзей и возлюбленной. Это лирическая история о любви, страданиях и поиске вдохновения, раскрывающая новые грани знаменитого писателя

Постановка основана на реальных событиях из жизни Чехова и его окружения, с использованием писем писателя, что погружает зрителя в атмосферу времени.Лика Мизинова предстает не только любовью, но и музой Чехова, а сцены спектакля вызывают размышления о жизни, творчестве и эмоциональных сложностях великого автора. «Ваш Чехов» — это шанс увидеть классика с новой, живой и глубокой стороны.

Ледовое шоу-сказка с балетом «Щелкунчик»

Где: Live Арена

Когда: 2 - 4 января 2026

В Live Арене в Новоивановском оживает новогодняя классика — ледовая версия балета «Щелкунчик». Постановка Яны Рудковской и Евгения Плющенко объединяет фигурное катание, балет и современные мультимедийные эффекты, превращая знакомую историю в яркое семейное приключение.

Зрители отправятся вместе с Марией в волшебный мир, где её ждут битва со Мышиным Королём, путешествие в Конфетенбург и встреча с Феей Драже. На льду выступят звёзды фигурного катания, а закадровый текст и впечатляющие визуальные решения сделают действие понятным и захватывающим для зрителей всех возрастов.

Особая магия — в масштабном «вальсе снежинок», который превращает арену в зимнюю сказку. Дети до двух лет могут пройти бесплатно при сопровождении взрослого.

Ледовое шоу-сказка с балетом «Спящая Красавица»

Где: Live Арена

Когда: 5 - 9 января 2026

Еще одна интерпретация классической сказки от Евгения Плющенко — «Спящая Красавица» — финал трилогии на музыку Чайковского. Классический сюжет сочетается с современными мультимедийными декорациями: волшебный дворец оживает, а герои сказок Перро появляются прямо в его окнах.

На льду — яркие персонажи, впечатляющие номера и сложные элементы фигурного катания. В постановке участвуют Евгений и Александр Плющенко, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елена Костылева и артисты академии «Ангелы Плющенко». Это зрелищная семейная сказка, которая по-настоящему удивляет масштабом и красотой.

Опера в историческом антураже «Князь Игорь»

Где: Новая опера им. Колобова

Когда: 7 и 8 января 2026

Такого “Игоря” вы еще не видели. Это переосмысленная история, созданная лауреатом «Золотой маски» Юрием Александровым.

Постановка соединяет исторический эпос «Слова о полку Игореве» с современными визуальными акцентами, создавая контраст между суровой красно-кирпичной Русью и бархатно-золотым Востоком. Ключевые эпизоды переписаны так, чтобы усилить символику: увертюра следует сразу за прологом, хор поселян перемещен в финал, а половецкие пляски исполняются артистами хора, наделяя сцену масштабностью.

Смелый режиссерский подход и глубокое переосмысление классики делают постановку яркой темой обсуждений и привлекают внимание как любителей оперы, так и ценителей современного театрального искусства.

Спектакль - лауреат «Золотой маски» «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри»

Где: Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке

Когда: 8 января 2026

Этот спектакль получил 7 номинаций «Золотую маску» и завоевал четыре престижные российские и международные награды. Первая в России сценическая интерпретация текста Марюса Ивашкявичюса открывает историю героя Бена, оказавшегося в Лондоне без документов, денег и друзей, знакомого с английским лишь через слово “сорри”. Он не эмигрант по определению, но обстоятельства делают его таковым, и из глубин чужого города начинается его долгий путь к осознанию себя как Человека.

«Изгнание» — это оглушительно честный рассказ о сопротивлении отчаянию, борьбе за самоопределение и сохранении человеческого достоинства в чужих условиях. Приходите на знакомство с этим спектаклем, если в праздники готовы уделить время не только веселью, но и мыслям о важных вопросах.