Выбираем новогодний спектакль в Екатеринбурге: подборка для детей и взрослых — встречаем 2026 год

Сказки для детей. Взрослые истории, которые заставляют задуматься. И все они о добре, любви и чуде, которое возможно под Новый год.

В период праздников Нового года 2026 в Екатеринбург приедут артисты из театров столицы. Да и местным сценам есть чем удивить самую разную публику. Выбрать поможет подборка от Киноафиши: от постановок для самых маленьких, до философских историй о жизни великих людей.

Спектакль «Новогодняя лавка чудес»

Где: Театр эстрады

Когда: 17 - 30 декабря 2025 — 2 - 9 января 2026

Семья девочки Киры перед самым Новым годом переезжает. Казалось бы, что может быть хорошего в том, чтобы взять и уехать от друзей и подруг перед самым главным праздником? Но ничего не поделать — ребенка ведь никто не спрашивает. И Кире ничего не остается, как бродить по полупустому дому, изучая его разные уголки.

В одном из них девочка находит коробку и оказывается, что в ней был заперт Джин. Пространство вокруг преображается и Кира (вместе со зрителями) оказывается в Лавке Чудес, полной удивительных вещей. Тут и начинается магия!

Это интерактивный спектакль, поэтому даже самым непоседливым детям будет интересно — они смогут влиять на ход событий, словно маленькие волшебники.

Спектакль для малышей «Почта Деда Мороза»

Где: Свердловская детская филармония

Когда: 18 - 30 декабря 2025 — 2 - 10 января 2026

Этот спектакль создан для самых-самых юных зрителей — создатели ориентировались на малышей от 1 года до 4 лет. Потому и продолжительность постановки всего 50 минут.

Историю, полную волшебства, рассказывают гномы — суетливые сотрудники отделения почты Деда Мороза. Пока помощники главного волшебника раскладывают письма, они говорят о прекрасной Дюймовочке и других обитателях волшебного царства. Герои, которых вспоминают гномы — оживают куклами на сцене. В конце представления каждый маленький зритель получит именной подарок от прекрасной Снегурочки.

Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром

Где: УГМК-арена

Когда: 23 декабря 2025

На коньках — талантливые профессиональные фигуристы: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елена Йованович и Константин Безматерных. Вместе они расскажут не типичную, но все еще полную волшебства историю о Щелкунчике.

Ритм танцам на льду задаст живой оркестр, который исполнит музыку Петра Чайковского. За полтора часа балета прозвучат самые популярные отрывки из композиций. Подарите себе и близким шанс увидеть, возможно, самое неординарное прочтение сказки Гофмана!

«Двенадцать месяцев. Экзамен снегурочки»

Где: Уральский центр народного искусства им. Родыгина

Когда: 23 и 24 декабря 2025 — 2 - 4 января 2026

Это поучительная предновогодняя история о мудром дедушке и его непослушной внучке. К концу спектакля становится понятно, что это Дед Мороз и Снегурочка. Однако на пути к этой “разгадке” девочка попадет в разные приключения. Ей придется решить разные задачи, чтобы пройти по сказке дальше и без помощи юных зрителей она не справится.

«Карнавальная ночь» в Екатеринбурге

Где: Екатеринбургский дворец молодежи

Когда: 25 декабря 2025

Егор Дружинин (да, тот самый, что когда-то судил на шоу “Танцы”) объединил в одном мюзикле сюжеты двух фильмов Эльдара Рязанова.

Сохраняя атмосферу киношедевров — источником вдохновения стали сюжеты «Карнавальной ночь» и «Девушки без адреса» — Дружинин создает новую историю, полную юмора, романтики и ярких танцев. Этот спектакль — возможность вновь погрузится в атмосферу любимых историй и взглянуть на них с новой стороны.

«Дорогая Памела, или Счастливого Рождества»

Где: Екатеринбургский дворец молодежи

Когда: 27 декабря 2025

В основе этой постановки уже полюбившаяся зрителям всего мира рождественская пьеса Джона Патрика. Кстати, второе название произведения более провокационно — «Как бы нам пришить старушку».

Как вы наверняка догадались, главная героиня этой истории пожилая дама по имени Памела. Однажды под Рождество в ее квартиру — которая по сути своей захламленный подвальчик — постучали трое. Это мошенники, которые хотят обмануть старушку: застраховать ее жизнь и инсценировать несчастный случай. Однако их плану мешает добро пожилой леди, которая со всем радушием относится к ним со всем радушием, старается всячески помочь, не смотря на собственные проблемы.

Подарите билеты на спектакль тем, кому следует помнить, что доброта и честность — главные благодетели.

Волшебный спектакль «Настоящее Рождество»

Где: Новая актерская школа

Когда: 2 - 11 января 2026

Этот новогодний спектакль — отличный выбор для похода в театр всей семьей.

На входе гостей встретят прекрасные ангелы и проводят в зал. Постановка расскажет большим и маленьким зрителям о дне, когда родился Христос. История Марии и Иосифа покажет, как в жизни важна любовь.

После окончания спектакля детей проведут по Рождественской Спирали — это игра ритуал, где малыши познакомятся с процессом установки церковной свечи на алтарь. Каждого маленького гостя ждет приятный подарок.

Сказка для детей и взрослых «Снежная королева»

Где: Екатеринбургский дворец молодежи

Когда: 2 и 3 января 2026

Это гастрольный спектакль от артистов из Московского театра им. Сац. В основе повествования все та же бессмертная сказка о Герде, которая отправляется спасать Кая из царства льда. Однако, несмотря на известный сюжет, эта постановка способна удивить любого зрителя: масштаб и красочностью декораций, яркими проекциями и костюмами, а также уникальным музыкальным сопровождением.

Трагикомедия «Фаина Раневская — Новогодняя насмешница»

Где: Екатеринбургский дворец молодежи

Когда: 3 января 2026

Это спектакль о нелегкой жизни легендарной актрисы, над удивительно точными афоризмами которой смеялись (и продолжают) миллионы.

Одновременно резкая и ранимая, бесконечно смешная и мудрая — такой Фаину Георгиевну запомнили ее коллеги, близкие и друзья. Такой она предстанет и на сцене. Зрители смогут увидеть, как проходила жизнь актрисы в ее столичной квартире, как она отвечала на звонки режиссеров, как в одиночку справлялась с проблемами.

Выбирайте этот спектакль, если в период праздников вам хочется не только веселиться, но и задуматься о важном и, возможно, переиграть сценарий собственной жизни.

Спектакль-сказка «Двенадцать месяцев»

Где: Екатеринбургский дворец молодежи

Когда: 4 и 5 января 2026

Зимний лес. По хрустящим сугробам в чащу идет маленькая девочка в дряхлых валенках и стареньком бушлате. Злая мачеха отправила ее искать подснежники для любимой дочки!

Помочь девочке может только чудо. И когда ему случиться, как не под Новый год? В непроглядной тьме она видит мерцание костра и идет согреться. Оказывается, что огонь разожгли не охотники, не лесники, а сами братья-месяцы. И все они готовы помочь малышке, словно она их родная сестра.

Приходите на спектакль всей семьей, чтобы напомнить себе и близким о том, как важно хранить свет внутри себя.

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