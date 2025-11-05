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Киноафиша События Куда сходить в Сочи на новогодние праздники: подборка концертов

Куда сходить в Сочи на новогодние праздники: подборка концертов

5 ноября 2025 12:10 Проверено редакцией
Куда сходить в Сочи на новогодние праздники: подборка концертов

Подборка ярких и зажигательных концертов от Киноафиши, для тех, кто еще не придумал, чем заняться в Сочи в Новогодние праздники!

Новый год - это время зажигать: елку, гирлянды, огонь внутри себя. Для первых двух пунктов есть электричество, а для последнего отлично подойдут концерты! Выбирайте своего исполнителя и отправляйтесь за впечатлениями.

Концерт группы «Комната культуры»

Где: Red Arena

Когда: 2 января 2026

Сибиряки едут на юг России, чтобы подарить атмосферу зимнего волшебства. Группа родом из Барнаула, но их хиты знает вся страна, а голос и завораживающий тембр солиста Жени Трофимова легко узнать из тысячи. Приходите на концерт «Комнаты культуры» в Сочи во второй день Нового года 2026, чтобы отправиться в удивительные путешествие с «Самолетами» и «Поездами». Можно взять с собой подростков от 12 лет.

Анастасия Высоцкая Ladynsax

Где: Plutus Resto Club

Когда: 3 и 4 января 2026

Два дня подряд в Сочи на сцену в своих сияющих нарядах будет выходить Анастасия Высоцкая. Так подарок для поклонников саксофонистка и композитор устраивает в честь десятилетия на сцене. В юбилейную программу вошли лучшие произведения, которые Анастасия создавала на протяжении всего творческого пути.

Организаторы обещают, что сцена будет похожа на сказочный домик из которого доносится удивительная, очаровывающая музыка. Шоу-программа дополнит атмосферу праздника. Не упустите шанс увидеть шоу «10 лет на сцене».

Сольный концерт Григория Лепса

Где: Роза-холл

Когда: 4 января 2026

Его хиты наверняка прозвучат в вашем доме в Новогоднюю ночь. Так почему же не продлить атмосферу праздника? Лепс подготовил для своих южных слушателей уникальную программу, куда вошли, как всем известные песни, так и новые композиции, часть из которых еще даже не появилась на стримингах. Артист поздравит свою публику с Новым годом и, в лучших традициях его выступлений, расскажет залу увлекательные истории из жизни. Приходите на концерт Лепса в Сочи всей семьей, чтобы смотреть, слушать и подпевать!

Григорий Лепс, источник: Legion-Media
Григорий Лепс, источник: Legion-Media

Концерт Xolidayboy с живым аккомпанементом

Где: Red Arena

Когда: 4 января 2026

Этот артист не вписывается в рамки отечественной эстрады. Возможно именно поэтому он завоевал сердца тысяч поклонников. Молодой и дерзкий он умеет утянуть публику в мир поп-рока и тронуть сердце пронзительными строками песен. В программе Новогоднего концерта Xolidayboy в Сочи все хиты, покорившие чарты, а также новые композиции. И все это под живую музыку. Советуем размяться перед походом на концерт, чтобы во время выступления не потянуть мышцу в зажигательном танце. Отсидеться точно не получится!

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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