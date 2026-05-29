Кто приедет на гастроли в Петербург: подборка спектаклей на лето 2026

От психологических драм до неожиданных прочтений классики. Гастролеры со всей страны привезут в Санкт-Петербург самые разные жанры и формы. Рассказываем, куда сходить теплым летним вечером лета 2026.

Совсем скоро Санкт-Петербург наполнится новыми голосами и историями - с гастролями приедут театры со всей страны. Гастрольная программа грядущего лета обещает стать одной из самых насыщенных и разнообразных за последние годы: в афише драматические и музыкальные постановки, современные режиссерские проекты и, конечно, переосмысленная классика.

Гастроли на сцене театра им. Комиссаржевской | 2 и 12 июня

Театр часто предоставляет свое пространство для показа различных экспериментов: как артистам из других городов, так и местным коллективам без собственной сцены.

2 июня в театре им. Комиссаржевской будет звучать музыка. «Игры в Тома Уэйтса» - постановка о том, как музыканты Billy’s Band, вдохновлялись опытом американского певца. Billy’s Band образовалась в Петербурге в 2001, но покорили всю страну своим уникальным звучанием. Музыкальные спектакли - отдельное и уникальное направление их творчества.

12 июня на ту же сцену взойдут две известные актрисы - Виктория Толстоганова и Светлана Иванова - чтобы рассказать хоть и трагичную, но очень теплую историю об одной пожилой женщине и маленьком мальчике, который смертельно болен. Спектакль «Оскар и Розовая дама» поставил Филипп Гуревич, вдохновившись одноименным романом французского драматурга Эрика-Эммануэля Шпитта.

Казанский академический русский Большой драматический театр им. Качалова | с 11 по 14 июня

Одна из самых известных трупп на территории Татарстана приедет в Петербург в рамках государственного проекта «Большие гастроли». Показы пройдут на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». Артисты покажут четыре спектакля из действующего репертуара: «Гамлет», «Бал воров», «Ревизор» и «Чужой ребенок». Качаловский театр - один из старейших в России. Он был основан еще в 1791 году. Сегодня основу репертуара составляет классика, но нередко режиссеры обращаются и к современным пьесам.

Архангельский театр драмы им. М. Ломоносова | c 21 по 25 июня

В конце июня «Балтийский дом» будет встречать гостей из Архангельска. Пять дней - пять спектаклей: «Доктор Живаго», «Завтра была война», «Спасти камер-юнкера Пушкина», «Вишневый сад» и «Дни Савелия». Для архангелогородцев это первые большие гастроли в культурной столице. Ранее они приезжали с отдельными постановками, а летом 2026 покажут жителям Петербурга самые знаковые работы из репертуара.

Внимание многих петербуржцев традиционно привлекают афиши с гастролями московских театров.

Театр Наций | с 15 по 28 июня

В последний раз с большой гастрольной программой Театр Наций приезжал в Петербург в уже далеком 2023. Летом 2026 московская труппа покажет шесть постановок и сменит три сцены: артисты сыграют в БДТ, Александринском и театре на Васильевском. В программу вошли спектакли «Тартюф», «Последнее лето», «День закрытых дверей», «Я не убивала своего мужа», «Как я стал художником» и «Обыкновенная смерть». Все спектакли очень разные: по ритму, режиссерскому взгляду и посылу.

Театр на Юго-Западе | 30 июня

Трагично-комичного «Дракулу» поставил народный артист России Валерий Белякович. История о таинственном владельце трансильванского замка, будет рассказана на сцене ДК «Выборгский». Несмотря на известность и некоторую попсовость сюжета, авторам удалось отыскать новые стороны произведения Стокера. В действе появятся все действующие герои: от доктора Хельсинга (в исполнении заслуженного артиста России Олега Леушина) до Люси Вестенра (Любовь Ярлыкова).

Ленком Марка Захарова | 7 июля

Дмитрий Певцов, Андрей Леонов и другие звезды Ленкома привезут в Петербург черную комедию «Tout payé, или Все оплачено». Это постановка эстонца Эльмо Нюганено по пьесе французского драматурга Ива Жамиака. По сюжету богатый мужчина решает создать видимость семейного счастья и нанимает актеров, которые должны играть роли счастливых домочадцев. Наверняка вы уже поняли, что ничего хорошего из этой затеи не вышло? Спектакль покажут в ДК им. Ленсовета.

Мастерская Петра Фоменко | с 19 по 23 июля

В середине июля Основная сцена БДТ будет принадлежать столичным гостям. Артисты «Мастерской» покажут две постановки Петра Фоменко по произведениям Александра Островского.

19 и 20 июля - «Бесприданница». Эту пьесу Александр Николаевич писал долгих четыре года. Поводом послужила реальная драма, произошедшая в костромской губернии - муж выстрелил в молодую жену. В 2009 году Исполнительница роли Ларисы - Полина Агуреева - получила «Золотую маску», а сам спектакль был номинантом этой престижной премии.

22 и 23 июня - «Волки и овцы». Фоменко бережно перенес текст Островского на сцену, чтобы передать особый и давно растерянный уклад жизни в русской усадьбе. Артистам не стали клеить бороды и наносить неестественный грим им просто позволили немного пожить в прошлом и поговорить друг с другом на языке того времени.

Московский ТЮЗ | 24 августа

Чтобы создать свою версию трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» Петр Шерешевский несколько десятков раз прочел текст от корки до корки - чтобы в сознании появились новые образы и открылись иные смыслы. Режиссер не просто пересказывает знакомый сюжет, а исследует природу любви и насилия. Действие переносится во времени - юные влюбленные живут в конце 90-х, когда миром правят деньги и все стараются выстроить рыночные отношения. В этой вселенной у Ромео и Джульетты есть возможность выжить. Именно поэтому в названии постановки есть приписка - «Вариации и комментарии». Показ пройдет на сцене Выборгского Дворца Культуры.