Кто придумал пуанты для балета: история изобретения и эволюция

Кажется, будто пуанты всегда были неотъемлемой частью изящных па. На самом же деле для их создания потребовались годы поиска идеальной формы и материалов. Рассказываем историю одного из главных символов балета.

Пуанты - важная часть балетной сцены, однако появились они относительно недавно (если учитывать всю историю танца). Как создали их уникальную конструкцию? Сколько лет на это потребовалось? И почему они выглядят именно так? Собрали для вас самые интересные факты из истории этих уникальных танцевальных туфель.

Предыстория: танец на полупальцах до пуантов

Балерины на сцене кажутся невесомыми. Одна из причин - особое строение их туфель, которые становятся продолжением ноги и позволяют стоять на кончиках пальцев. Однако, свойственная современному балету «легкость», была не всегда. Танец сильно менялся с течением времени и пуанты стали неотъемлемым атрибутом этого искусства лишь пару веков назад.

Начало XIX века: мода на воздушность и эфирность в балете

Название туфель восходит (как и многое в балете) к французскому: pointe - «острие».

На их появление, в некоторой степени, повлиял окружающий меняющийся мир. Искусство не оставалось в стороне: стало модным все легкое, воздушное. В погоне за «облегчением» па танцовщицы заметили, что вытянутая стопа и обороты на кончиках пальцев выглядят очень изящно. Однако такое положение было неустойчивым, болезненным и травмоопасным. Отказываться от нового танцевального «изобретения» никто не хотел, так и появилась необходимость в новой обуви.

В этот период балерины танцевали в мягких атласных туфлях с тонкой кожаной подошвой и лентами, обвивающими щиколотку. На рубеже XVIII–XIX веков такие туфли носили светские дамы Европы, повторяя за Жозефиной Богарне - супругой Наполеона.

Первые эксперименты

Когда движения стали меняться, стало понятно, что обувь тоже требует обновления. Сначала балерины самостоятельно уплотнили носки существующих туфель: подкладывали ткани, нашивали кусочки кожи, затягивали посильнее.

Прототипы

Все конструкционные эксперименты делались вручную, многие старались сохранить свои идеи в тайне - чтобы быть лучше других. Тем не менее, всего этого было недостаточно для устойчивости - конструкция лишь незначительно снижала давление на пальцы и все еще была слишком мягкой. Артистки могли лишь на несколько секунд подняться на носки.

Кому приписывают изобретение и первые шаги?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как не было цели сохранить эту информацию для потомков. Историки танца могут опираться лишь на разрозненные источники - газетные рецензии, зрительские заметки, автобиографии. Часто в качестве «первонадевательниц» называют итальянку Фортунату Анджолини, француженок Женевьев Гослен и Фанни Биас.

Человеком, который ввел в моду танцы на пальцах является хореограф Шарль Дидло. В его постановке «Зефир и Флора» такое положение стопы артистов было продуманным решением, а не просто модным трюком.

В России первой балериной, танцевавшей на пуантах, стала Авдотья Истомина, ученица все того же Дидло. Ее танец в своих стихах даже воспел Александр Пушкин. Впрочем, обувь артистов была еще далека от современного стандарта.

Звезда романтического балета Мария Тальони

Еще одно важное (если не важнейшее имя) - Мария Тальони. Она не была первой, кто встал на пуанты, но именно ей удалось танцевать в них так, будто туфли - это продолжение стопы. Выступления и сценические образы балерины закрепили технику танца на кончиках пальцев как художественную норму. Она, в частности, была одной из тех, кто танцевал под началом Дидло.

Ее самым ярким выходом был образ Сильфиды (1832 год) - танцовщица в образе феи порхала по сцене так, будто она совсем невесома. Почти весь спектакль (около полутора часов) она не опускалась на стопу, а иногда и вовсе замирала на одной ноге. И для таких трюков требовались уже усовершенствованные пуанты.

Кто именно создал для нее первую пару?

Первую «усовершенствованную» пару для балерины создал ее же отец - Филиппо Тальони. Это все еще были не те пуанты, в которых балерины выходят на сцену сегодня, но Филиппо сильно постарался ради дочери и значительно изменил конструкцию. Так внутри появился жесткий каркас, который с течением времени преобразовался в «стакан». Танцовщицы все еще приходят к могиле Марии Тальони и оставляют пуанты - как знак благодарности за изобретение и стремление к совершенству.

Эволюция конструкции

После успеха Тальони его идею быстро подхватили и развили другие мастера и уже для других артисток. Конструкция постепенно усложнялась: носок становился плотнее, подошва - жестче, фиксация стопы - надежнее. Каждое изменение вносилось после получения растяжений и вывихов. Все изменения были ответом на меняющиеся требования сцены, растущие запросы балетмейстеров и требовательность исполнительниц.

Техническая революция: как устроены современные пуанты

Создание пуантов - сложный и кропотливый процесс. Чтобы создать одну - красивую, надежную, устойчивую и долговечную - пару нужно тринадцать мастеров.

Это связано со сложностью конструкции и важностью соблюсти все нюансы. Одна ошибка и балерина может сильно пострадать в танце. Рост требований к технике повлек за собой поиски новых конструктивных решений: пробка, затем специальные клеевые составы, пропитывающие внутренние слои.

«Коробочка»

Это носочная часть пуантов - многослойная конструкция, которая помогает равномерно распределять вес тела. Это все еще не делает танец легким для балерины, но создает иллюзию невесомости для зрителя. При этом у этой части туфель нет утвержденного канона: форма, плотность и высота варьируются в зависимости от сценических задач, производителя и конкретной балерины.

Стелька («пучок»)

Это по сути «позвоночник» пуантов - часть конструкции, которая определяет, как стопа будет перекатываться, где возникнет опора. Слишком жесткая стелька сковывает движение, слишком мягкая - лишает устойчивости.

В каждой стельке используют не только плотную основу, но и мягкие вкладыши, которые позволяют сделать приземления более комфортными. Интересно, что танцовщикам часто приходится «ломать» стельку - перегибать в том месте, где их стопа принимает естественный изгиб. Это позволяет двигаться более органично и не испытывать дискомфорт.

Индивидуальный пошив и подготовка

Современные пуанты редко используются с заводскими настройками. Стопа - сложная конструкция. Потому при создании пуантов мастера учитывают изгибы и особенности строения ног каждого артиста. Артисты балета подготавливают свой «инструмент» к работе: разминают коробочку, подрезают стельку, просят пришить ленты особым образом.

В начале XX века в США итальянец Сальваторе Капецио открыл мастерскую на Бродвее и совершил тихую революцию - начал делать пуанты с учетом индивидуальных особенностей стопы каждой балерины. Среди его клиенток была сама Анна Павлова, чьи гастроли прославили имя мастера по всему миру.

Во второй половине XX столетия, на фоне технической революции, массовое производство стало неизбежным. Обувщик Фредерик Фрид разработал новую формулу клея и наладил промышленный выпуск пуантов.

Сегодня артисты могут выйти на сцену в пуантах из синтетических материалов - более долговечных, и податливых к растяжению. Однако многие академические школы относятся к ним настороженно, опасаясь, что такая поддержка искажает естественное формирование мышц.

В XXI веке изготовление пуантов - это уже не просто ремесло, а тонкое сочетание традиции, инженерии и чуткости к запросу клиента.

Зачем они нужны? Эстетика и функционал

Пуанты никогда не были просто украшением. В противном случаи балерины продолжали бы выходить на сцену в мягких туфлях. Это элемент искусства, который родился из запроса усовершенствовать танец, сделать его более выразительным, не подвергая артистов испытаниям. Без пуантов с надежной основой и плотным носком невозможны пируэты и прыжки - все то, за что мы так любим балет.

Визуальный эффект: создание иллюзии легкости, невесомости, полета

Пуанты вовсе не упрощают танец, а во многом даже усложняют его. Но благодаря им зритель не видит усилий. За счет отрыва стопы от поверхности сцены создается эффект невесомости. Тело балерин словно отказывается подчиняться притяжению, демонстрируя их победу над законами физики.

К началу XX столетия закрепился привычный розовато-телесный цвет, визуально удлиняющий линию ноги.

Расширение возможностей: продление линии ноги, новая хореография на высокой полупальцевой технике

С появлением пуантов изменилась сама логика балетного движения. Линия ноги стала длиннее, вертикаль - более выраженной. Хореографы получили доступ к новым возможностям артисток. Именно пуанты повлияли на то, что женский танец стал особенно цениться. Мужчины на сцене стали не столько исполнителями, сколько партнерами, помогающими оторваться от «земли».

Трансформация образа: от земной героини к бесплотному духу

Пуанты окончательно закрепили за балеринами образ волшебных существ, живущих на границе между поверхностью земли и воздухом. Они стали не просто обувью, а символом балета.

Уже к середине XIX века пуанты превратились в полноценный выразительный инструмент. В эпоху романтизма они помогали обозначать природу персонажа: феи, нимфы и другие сказочные герои обязаны были стоять на кончиках пальцев - иначе их нереальность теряла убедительность. С течением времени (и до тех пор, пока все не стали выходить на сцену в пуантах) эти туфли были символом мастерства - не всем «пальцевая» техника поддавалась с первого раза.

Пуанты родились из желания сделать балет современнее и со временем стали неотъемлемой частью танца. Их современный облик - результат долгого пути, проб и ошибок, опыта и переделок. При этом мир вокруг, технологии и требования к танцу все время меняются. И, возможно, через несколько десятков лет сегодняшний облик балетных туфель станет лишь частью истории.