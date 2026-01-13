Кто будет выступать на Stereoleto 2026: «Бонд с кнопкой» и многие другие

Организаторы объявили первую волну артистов к летнему фестивалю. Рассказываем, кто выйдет на сцену в Севкабель Порту в Петербурге.

Новый год позади и самое время согревать душу планами на лето. Уверены, что многие “забронировали” выходные для похода на Stereoleto-2026. Этот музыкальный фестиваль в Санкт-Петербурге давно стал одним из символов теплого времени года, когда можно петь знакомые песни в толпе меломанов под открытым небом.

Одна из особенностей проекта — проницательность: для многих артистов, имена которых сегодня знают пусть и не все, но очень многие (Сироткин, Антоха МС и другие) именно Stereoleto был первым крупным фестивалем и возможностью найти свою аудиторию. Это не удивительно, ведь в этом вся суть проекта — открывать новые имена и показывать разнообразие талантов.

Когда и где пройдет Stereoleto-2026?

13 и 14 июня фестиваль развернется на привычной территории — в пространстве «Севкабель Порта».

В программе этого года создатели проекта решили протянуть смысловую нить от прошлого к настоящему: выстроить музыкальный диалог между эпохами в их личной истории и показать, как менялось искусство.

В афише проекты, давно вписанные в летописи русской поп- и инди-сцены, с другой — артисты, чьи имена еще вчера были малоизвестны, а сегодня уже воспринимаются как важная часть эпохи. Музыкой программа не ограничится: гостей ждет мультимедийная экспозиция, дизайнерский маркет и развернутая гастрономическая зона.

Какие артисты выступят на фестивале Stereoleto-2026?

В первую волну лайнапа вошла группа «Бонд с кнопкой»: их песни — «Кухни», «Дом» и «Сидр» — доносятся из проезжающих авто, проникают сквозь бетонные стены соседних квартир и врываются в чарты. Их выступление будет необычным. Но каким именно — секрет. Заявлена секретная и неожиданная коллаборация, также некий сюрприз.

Также уже известно, что в рамках фестиваля выступит «лампабикт», чьи тексты пронизаны легкой ностальгией и навевают воспоминания о детстве.

Также в числе объхявленных участников — ироничная группа «ХЛЕБ», чьи тексты балансируют между абсурдом и попаданием в культурный нерв. Минский «Борисовский Тракт» привезет интеллигентный, сдержанный инди-рок, а московские Diasonics — виртуозную смесь фанка, инструментального хип-хопа и восточных интонаций.

Санкт-Петербург будет представлен финалистами SPBeat — рок-группой «аннушкаа», а также группой «СТРИО». Электронный дуэт Obraza Net из Лобни окутает толпу электронным звучанием. А музыканты из uncle pecos представят свой инди-рок, впитавший театральность и элементы перформанса.

Где еще ждать Stereoleto-2026?

После Петербурга фестиваль традиционно отправится в свое летнее путешествие по городам России. 27 июня артисты приедут в Самару, а 11 июля — в Екатеринбург.