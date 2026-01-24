Константин Богомолов во главе Школы-студии МХАТ: что говорят о назначении

Кадровые перестановки внутри театрального сообщества редко становятся поводом для дискуссий, однако новое назначение Константина Богомолова почти мгновенно превратилось в событие.

Режиссер, известный своей склонностью к деконструкции и переосмыслению классики, встал у руля одного из самых традиционных театральных учебных заведений страны. Рассказываем о том, почему это всколыхнуло профессиональную среду.

Назначение Богомолова как жест и симптом времени

С 23 января Константин Богомолов – исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом официально сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Смена Игоря Золотовицкого, возглавлявшего Школу-студию с 2013 и скончавшегося 14 января текущего года, была воспринята как символический момент связанный с переосмыслением самой роли театрального образования.

В своем комментарии относительно выбора кондидата Любимова подчеркнула особое место Богомолова в современном культурном пространстве, его профессионализм и вклад в развитие театральной традиции. Однако именно это, а также художественный почерк режиссера – с конфликтами и радикальными переделками классики – привели к бурным обсуждениям. Для одних представителей профессионального сообщества это решение стало неожиданным, почти провокационным, для других — закономерным итогом той позиции, которую Богомолов в последнее время транслировал.

Встреча традиции с авторской стратегией

Школа-студия МХАТ, основанная в 1943 по инициативе Владимира Немировича-Данченко, на протяжении десятилетий оставалась одной из ключевых образовательных платформ российского театра. Многие современные актеры – выпускники именно этой школы.

Константин Богомолов – выпускник режиссерской школы ГИТИСа, где его учили держать внимание на тексте, смысловых сдвигах и деконструкции классики. Работа со многими театрами страны постепенно привела к формированию авторской стратегии, ориентированной на современного актера и изменившийся тип зрительского восприятия.

Конфликт педагогики и будущего театрального образования

Режиссерский путь Богомолова – более шестидесяти спектаклей, работа в кино и сериальном формате – давно сделал его фигурой, выходящей за рамки театральной профессии. Не случайно ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал назначение одновременно и неожиданным, и очевидным. Подчеркивая то, как Богомолов подходит к работе и что способен создать. Борис Любимов – президент «Щепки» – поздравил Богомолова и подчеркнул важность перемен и новых взглядов на искусство.