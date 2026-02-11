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Киноафиша События Константин Богомолов отказался от поста ректора Школы-студии МХАТ

Константин Богомолов отказался от поста ректора Школы-студии МХАТ

11 февраля 2026 11:15 Проверено редакцией
Константин Богомолов отказался от поста ректора Школы-студии МХАТ

Режиссёр Константин Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Его назначение после смерти Игоря Золотовицкого вызвало дискуссию среди студентов и выпускников вуза.

О принятом решении Богомолов сообщил в телеграм-канале, пожелав учебному заведению и его руководству «удачи и терпения».

Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора 23 января — спустя несколько дней после смерти Игоря Золотовицкого, который возглавлял Школу-студию с 2013 года и скончался 14 января в возрасте 64 лет. В Министерстве культуры уточняли, что режиссёр будет руководить вузом до проведения официальных выборов ректора.

Назначение вызвало неоднозначную реакцию внутри профессионального сообщества. Группа студентов и выпускников направила министру открытое письмо с просьбой рассмотреть на этот пост кандидатов, чья биография и творческий путь тесно связаны со Школой-студией и традициями Художественного театра. Авторы обращения также упоминали о важности соответствия фигуры ректора этическим принципам, заложенным основателями МХАТ.

Сам Богомолов отреагировал на критику резко, назвав разговоры о «своих» и «чужих» наивными. По его мнению, подобная позиция превращает учебное заведение в закрытую структуру, куда якобы не допускаются люди со стороны.

Константин Богомолов с 2019 года занимает пост художественного руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной. Летом 2024 года он также возглавил Театр Романа Виктюка в Москве.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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