Концерт Владимира Преснякова пройдет на одной из крыш Санкт-Петербурга

В последний день весны на крыше ROOF PLACE в Санкт-Петербурге пройдет концерт одного из самых романтичных музыкантов Владимира Преснякова.

Уже сегодня, 31 мая, в последний день весны на крыше ROOF PLACE в Санкт-Петербурге пройдет концерт Владимира Преснякова. «Замок из дождя», «Стюардесса по имени Жанна», «Зурбаган», «Недотрога», «Странник» — мы выросли на этой душевной музыке! Песни Владимира Преснякова наполнены радостью, вдохновением, мечтами, они летние, нежные, драматические и немного сказочные, но такие любимые и знакомые!

Живая музыка всегда погружает слушателя в особенную атмосферу, а концерт Владимира Преснякова - это шоу настоящего музыканта. У жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность посетить это волшебное мероприятие, которое пройдет под открытым небом на крыше ROOF PLACE 31 мая.

Где: ROOF PLACE / Кожевенная линия, 30 Во сколько: сбор гостей в 18:30, начало концерта в 20:00.