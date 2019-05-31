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Киноафиша События Концерт Владимира Преснякова пройдет на одной из крыш Санкт-Петербурга

Концерт Владимира Преснякова пройдет на одной из крыш Санкт-Петербурга

31 мая 2019 13:18 Проверено редакцией
Концерт Владимира Преснякова пройдет на одной из крыш Санкт-Петербурга

В последний день весны на крыше ROOF PLACE в Санкт-Петербурге пройдет концерт одного из самых романтичных музыкантов Владимира Преснякова. 

Уже сегодня, 31 мая, в последний день весны на крыше ROOF PLACE в Санкт-Петербурге пройдет концерт Владимира Преснякова. «Замок из дождя», «Стюардесса по имени Жанна», «Зурбаган», «Недотрога», «Странник» — мы выросли на этой душевной музыке! Песни Владимира Преснякова наполнены радостью, вдохновением, мечтами, они летние, нежные, драматические и немного сказочные, но такие любимые и знакомые!

Живая музыка всегда погружает слушателя в особенную атмосферу, а концерт Владимира Преснякова - это шоу настоящего музыканта. У жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность посетить это волшебное мероприятие, которое пройдет под открытым небом на крыше ROOF PLACE 31 мая.

Где: ROOF PLACE / Кожевенная линия, 30 Во сколько: сбор гостей в 18:30, начало концерта в 20:00.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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