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Киноафиша События Композитор из США Филип Гласс судится с крымским театром

Композитор из США Филип Гласс судится с крымским театром

30 июля 2024 10:53 Проверено редакцией
Композитор из США Филип Гласс судится с крымским театром

Популярный американский автор музыки Филип Гласс написал открытое письмо Севастопольскому театру оперы и балета. В нём он обвинил коллектив в пиратстве.

На сцене Севастопольского театра в ближайшее время выйдет спектакль «Грозовой перевал». Авторы не только использовали музыку Гласса, но и указали его имя на афише, хотя никаких разрешений от него не получили. Более того, сам композитор узнал об этом от третьих лиц. Гласс написал, что в нынешней ситуации не имеет законных рычагов, чтобы повлиять на кражу собственной музыки. Но тем не менее он указал в письме, что неистово не согласен с таким решением.

В качестве аргумента композитор привёл Бернскую конвенцию, которая регламентирует защиту авторских прав. РФ наравне с другими странами поставила под ней свою подпись.

Филип Гласс трижды номинировался на премию «Оскар». Он писал музыку к фильмам «Шоу Трумана», «Иллюзионист» и «Левиафан» Андрея Звягинцева.

Илья Голубев
Илья Голубев
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