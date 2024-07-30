Композитор из США Филип Гласс судится с крымским театром

На сцене Севастопольского театра в ближайшее время выйдет спектакль «Грозовой перевал». Авторы не только использовали музыку Гласса, но и указали его имя на афише, хотя никаких разрешений от него не получили. Более того, сам композитор узнал об этом от третьих лиц. Гласс написал, что в нынешней ситуации не имеет законных рычагов, чтобы повлиять на кражу собственной музыки. Но тем не менее он указал в письме, что неистово не согласен с таким решением.

В качестве аргумента композитор привёл Бернскую конвенцию, которая регламентирует защиту авторских прав. РФ наравне с другими странами поставила под ней свою подпись.

Филип Гласс трижды номинировался на премию «Оскар». Он писал музыку к фильмам «Шоу Трумана», «Иллюзионист» и «Левиафан» Андрея Звягинцева.