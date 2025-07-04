Кофе, лето и музыка: почему стоит поехать в Омск на Skuratov Fest

В 2025 году сеть кофеен Skuratov уже во второй раз проведёт большой фестиваль — 12 и 13 июля — в своем родном городе. Рассказываем о том, зачем ехать в Сибирь в разгар лета. Спойлер: дело не только в лайнапе артистов (но и в нём тоже).

Первая точка Skuratov открылась в Омске больше десяти лет назад. Сегодня кофейни сети есть ещё в шести городах России: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре.

«Омск — родина Skuratov Coffee, самая важная для нас локация и родная. Поэтому хотим развивать город, делаем для этого все, что в наших возможностях. Поэтому логичной точкой начала фестиваля в прошлом году было сделать именно Омск. А потом, может быть, мы поедем с ним и дальше».

Skuratov начинали с обжарки, а ещё для них важны отношения с гостями — это два столпа их философии. Фестиваль — еще одна возможность познакомиться поближе и рассказать о самых интересных новостях из кофейной вселенной.

Площадкой Skuratov Fest 2025 станет городской парк «На Королёва» — большая природная территория. На фестивале будет много музыки: на двух сценах выступят 26 музыкантов. С утра ритм будут задавать диджеи, а ближе к вечеру — живой звук:

Антоха МС

ZOLOTO

SYMBOL (Live Band)

Обе Две

Пасадена

Иван Степанов

Манго Буст

Линда

Меджикул

Лолита Косс и другие.

С 12:00 до 16:00, в оба дня, пройдут арт-лектории, — теоретики и практики искусства соберутся, чтобы рассказать о своём и чужом творчестве. Темы — насыщенные, как чашка эспрессо: расширение галерейных практик, антитренды в искусстве, переоткрытие книжной формы. Спикеры приедут из Самары, Екатеринбурга, Москвы, Нижнего и не только.

Финал первого дня — аукцион сибирского искусства от красноярского художника Сани Закирова. Суть — купить живопись (и не только) без аристократического пафоса. С молотка пустят творения как уже именитых художников, так и только-только заявивших о себе.

И, конечно, кофе! Отдельная зона фестиваля — территория для фанатов напитка. Соревнования обжарщиков из разных городов, каптестинг, тесты на ароматы, кофейное казино и дрип баттлы.

«Мало кто едет в Омск просто так. Но те, кто приезжают, находят здесь особую эстетику: постсоветскую архитектуру, степную широту, индустриальные пейзажи и неожиданно живую креативную сцену. Фестиваль — идеальный повод открыть для себя этот недооценённый город».

В программе также спортивные активности, игры и просто приятный отдых в лучах сибирского солнца.

Посмотреть детали программы, записаться на разные активности и купить билеты можно на официальном сайте проекта.