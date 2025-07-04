Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События Кофе, лето и музыка: почему стоит поехать в Омск на Skuratov Fest

Кофе, лето и музыка: почему стоит поехать в Омск на Skuratov Fest

4 июля 2025 15:30 Проверено редакцией
Кофе, лето и музыка: почему стоит поехать в Омск на Skuratov Fest

В 2025 году сеть кофеен Skuratov уже во второй раз проведёт большой фестиваль — 12 и 13 июля — в своем родном городе. Рассказываем о том, зачем ехать в Сибирь в разгар лета. Спойлер: дело не только в лайнапе артистов (но и в нём тоже).

Первая точка Skuratov открылась в Омске больше десяти лет назад. Сегодня кофейни сети есть ещё в шести городах России: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре.

«Омск — родина Skuratov Coffee, самая важная для нас локация и родная. Поэтому хотим развивать город, делаем для этого все, что в наших возможностях. Поэтому логичной точкой начала фестиваля в прошлом году было сделать именно Омск. А потом, может быть, мы поедем с ним и дальше».

Skuratov начинали с обжарки, а ещё для них важны отношения с гостями — это два столпа их философии. Фестиваль — еще одна возможность познакомиться поближе и рассказать о самых интересных новостях из кофейной вселенной.

Площадкой Skuratov Fest 2025 станет городской парк «На Королёва» — большая природная территория. На фестивале будет много музыки: на двух сценах выступят 26 музыкантов. С утра ритм будут задавать диджеи, а ближе к вечеру — живой звук:

  • Антоха МС
  • ZOLOTO
  • SYMBOL (Live Band)
  • Обе Две
  • Пасадена
  • Иван Степанов
  • Манго Буст
  • Линда
  • Меджикул
  • Лолита Косс и другие.

С 12:00 до 16:00, в оба дня, пройдут арт-лектории, — теоретики и практики искусства соберутся, чтобы рассказать о своём и чужом творчестве. Темы — насыщенные, как чашка эспрессо: расширение галерейных практик, антитренды в искусстве, переоткрытие книжной формы. Спикеры приедут из Самары, Екатеринбурга, Москвы, Нижнего и не только.

Финал первого дня — аукцион сибирского искусства от красноярского художника Сани Закирова. Суть — купить живопись (и не только) без аристократического пафоса. С молотка пустят творения как уже именитых художников, так и только-только заявивших о себе.

И, конечно, кофе! Отдельная зона фестиваля — территория для фанатов напитка. Соревнования обжарщиков из разных городов, каптестинг, тесты на ароматы, кофейное казино и дрип баттлы.

Рыбка Мария Михайловна, пресс служба Skuratov Fest

«Мало кто едет в Омск просто так. Но те, кто приезжают, находят здесь особую эстетику: постсоветскую архитектуру, степную широту, индустриальные пейзажи и неожиданно живую креативную сцену. Фестиваль — идеальный повод открыть для себя этот недооценённый город».

В программе также спортивные активности, игры и просто приятный отдых в лучах сибирского солнца.

Посмотреть детали программы, записаться на разные активности и купить билеты можно на официальном сайте проекта.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Афиша концертов Москвы
Концерт при свечах. Дирижирует Иван Никифорчин
6+
Классическая музыка

Концерт при свечах. Дирижирует Иван Никифорчин

23 августа в 17:00 Петровский путевой дворец
от 4500 ₽
Вячеслав Малежик
18+
Поп Эстрада

Вячеслав Малежик

1 ноября в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Алексей Квашонкин и Вася Шакулин. Стендап концерт.
18+
Юмор

Алексей Квашонкин и Вася Шакулин. Стендап концерт.

14 августа в 19:00 Still Standup Moscow
от 1000 ₽
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Молодая оторва или старая бабуля? Этот тест покажет ваш настоящий психологический возраст
Стоило появиться Устюгову — и рейтинг сериала Okko взлетел до космических 8,5: «Шедевр ААА-класса (на фоне прочих отечественных)»
Просим к столу – подали горячий тест: угадаете советский фильм по герою, жадно уплетающему вкусный обед?
Постапокалипсис, выживание и запертый дом: главная летняя новинка Netflix собрала все, что любят зрители, — и все равно разочаровала
Мало кто верил в этот sci-fi, снятый за $10.5 млн, а зря: он заработал в 63 раза больше и обошел «Звездные войны»
«Человек-паук» с позором проиграл российской сказке в прокате: разница в сборах оказалась почти двукратной
«Щепотка серьёзности „Интерстеллара“, юмора из „Марсианина“ и одиночества из „Гравитации“»: этот фильм с Гослингом собрал 860 млн минут просмотра
Самый летний тест уже здесь: 7 вопросов по «Три плюс два» — отвечаем, пока отпуск не закончился
Зумеры выбрали героя, которому хотят подражать: ему больше 130 лет и он обошел саму Гермиону Грейнджер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше