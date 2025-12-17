Клуб Gazgolder закрывается: успейте на последнюю вечеринку

Баста и его команда закрывают клуб в Москве после двадцати лет работы. Рассказываем, где достать билеты на финальный рейв.

Культовая московская клубная площадка Gazgolder завершает свою работу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале площадки. Постоянные гости не сразу поверили в эту новость, но информацию подтвердил пиар-директор творческого объединения GAZ Наталья Мостакова.

Точка или запятая?

Вероятно, что это не финал, а новое начало. Прежний формат — классического ночного клуба с диджей-сетами — изменится. Представители площадки осторожно намекают на перезапуск, но, чтобы он случился, нужно нащупать новую форму для существования.

Прощальные вечеринки в Gazgolder и финальный рейв

Перед началом своей новейшей истории Gazgolder устраивает несколько ярких вечеринок.

Центральным событием станет FINAL RAVE AT GAZGOLDER CLUB, который состоится уже 26 декабря. Еще можно приобрести билеты. Цена стартует от 2400 рублей. Стоимость повышается вместе со статусом билета.

В программе выступления самых известных артистов электронной сцены: Obgon, Nikita Zabelin, Kovyazin D и многие другие. Также ожидается появление секретного гостя!

Несколько ивентов назначены на первые числа января 2026 года, но, по словам организаторов, они будут менее масштабными.

История клуба Gazgolder

Gazgolder открылся в столице в 2005 на территории бывшего завода «Арма» — локация со временем стала символом ночной культурной жизни города.

Уже в 2006 году появилась одноименная звукозаписывающая студия и лейбл, на котором вышел первый альбом Басты. С этого момента клуб перестал быть просто ночной площадкой — он стал точкой пересечения музыки, индустрии и культурного влияния, постепенно превратившись в самостоятельный символ московской сцены.