Кинофестиваль Moscow Shorts объявил дату первого показа серии русских коротких метров

Пока Moscow Shorts готовится к закрытию первого фестивального года, зрители смогут посмотреть российские картины. Правда, пока вне конкурсной программы. Мероприятие пройдет 27 марта в большом зале кинотеатра «Космос».

27 марта в 21.30 в кинотеатре "Космос" состоится первый показ российской внеконкурсной программы международного фестиваля коротких метров Moscow Shorts. Будут представлены шесть короткометражных фильмов из категории игровое кино. После просмотра состоится традиционное обсуждение с Ламарой Карчава, киноведом, сценаристом и лектором фестиваля, а так же с создателями картин. Зрители смогут поделиться впечатлениями и задать свои вопросы.

Все фильмы будут демонстрироваться на русском языке с английскими субтитрами. Общее время программы 85 мин.

Вход свободный, предварительная регистрация по ссылке https://set-kinoteatrov-moskino.timepad.ru/event/932186/

Более подробную информацию о показах можно посмотреть на страницах фестиваля www.moscowshorts.com