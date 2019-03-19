Кинофестиваль Франкофонии пройдет с 21 по 25 марта

С 21 по 25 марта 2019 года в кинотеатре «Иллюзион» в Москве и Кино&Театр в «Англетере» в Петербурге в рамках «Дней франкофонии» пройдет Кинофестиваль франкофонии. Зрителям будут представлены семь кинолент из Франции, Швейцарии, Бельгии, Канады, Болгарии и Румынии.

Откроет смотр предпремьерный показ картины Алексиса Михалика «Сирано. Успеть до премьеры» (Франция, 2018). Фильм, напоминающий костюмированную пьесу с шикарными декорациями, заинтересует не только киноманов и театралов, но и тех, кому очень хочется окунуться в атмосферу Парижа девятнадцатого века.

В программе фестиваля несколько премьер: швейцарский фильм о страсти и правильности выбранного пути «Ветер перемен» Беттины Оберли; бельгийская криминальная драма о столкновении личных интересов с профессиональным долгом «Слепая зона»; авантюрная комедия о власти денег от классика канадского кино Дени Аркана «Падение американской империи»; основанная на реальных событиях румынская лента Тудора Некула «На следующей выходим»; болгарская молодежная черно-белая драма о поисках себя и своего призвания «Лузеры» Ивайло Христова; и французская картина об объединяющей силе слова «Блестяще» Ивана Атталя с участием Даниеля Отойя и Камелии Джордана, в 2018 получившей за свою роль премию «Сезар» в номинации «Самая многообещающая актриса».

Также зритель увидит на широком экране запись спектакля «Двенадцатая ночь» театра «Комеди Франсез» в трактовке знаменитого немецкого режиссера Томаса Остермайера. Хорошо знакомые театральным зрителям герои действуют в новом антураже, но вечные шекспировские темы остаются неизменными: Остермайер известен приверженностью к тому типу театра, где рассказывается история, а не ставится перфоманс, где создатели спектакля пытаются понять замысел автора, а не переписывают знаменитую пьесу под свою концепцию.

Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.