Киноафиша и «Большой Семейный Фестиваль» подготовили подборку фильмов для просмотра в кругу семьи

Уже в эти выходные в Санкт-Петербурге пройдет «Большой Семейный Фестиваль». Специально к Международному Дню защиты детей его организаторы совместно с Киноафишей подготовили подборку фильмов для семейного просмотра. Теперь вы знаете, как провести вечер, если за окном идет дождь, и выходить на прогулку совсем не хочется.

В Санкт-Петербурге в Приморском парке 1 июня пройдет первый «Большой Семейный Фестиваль». Гостей ждет солнечная погода, насыщенная программа, множество площадок и выступлений спикеров.

Но есть еще второй выходной день - 2 июня! Предлагаем вам подборку из 10 душевных фильмов для всей семьи, подготовленную организаторами фестиваля совместно с порталом Киноафиша. Если вы уже наизусть знаете «Один дома» и устали от мультиков, скорее смотрите, какие фильмы вошли в нашу подборку! Матильда (1996 г.) Режиссер: Дэнни де Вито Матильда — очень необычная девочка. Ну посудите сами — умножать в голове огромные цифры, двигать взглядом предметы, и делать еще много чего сверхъестественного — это что, по-вашему, нормально? Но ее родители равнодушны к ней — их не только не поражают способности Матильды, им даже не интересно как живет их дочь. Все, чего хотят «сердобольные» мама с папой — избавиться от нее. Так они и поступают — отправляют девочку в интернат. Вот там-то Матильда и начинает давать волю своим поразительным талантам. А умеет она выкидывать такие номера, что поверьте, мало не покажется.

Маленькая мисс Счастье (2006 г.) Режиссеры: Валери Фэрис, Джонатан Дэйтон История путешествия многодетной семьи из Альбукерке на конкурс красоты Little Miss Sunshine в Калифорнию, где должна исполниться мечта очаровательной семилетней Оливии. Во время вояжа всем членам семьи приходится мужественно бороться c разного рода злоключениями, разочарованиями, а также со своим вечно ломающимся автобусом VW. Путешествуя по стране, папа, мама, сестры и братья учатся доверять и поддерживать друг друга, независимо от того, с какой проблемой они столкнулись.

Капитан Фантастик (2016 г.) Режиссер: Мэтт Росс Они говорят на нескольких языках, знают квантовую физику и разбираются в философии. Они умеют охотиться и обращаться с оружием. Они живут в лесу в полной гармонии с природой. Лишь стечение обстоятельств заставляет их покинуть родной дом и отправиться в большой город. Что будет, когда они столкнутся с цивилизацией, когда на них обрушиться первая любовь и мир гаджетов и социальных сетей?

Инопланетянин (1982 г.) Режиссер: Стивен Спилберг Фильм повествует о дружбе между Эллиотом, замкнутым мальчиком, живущим в провинциальном городке в Калифорнии, и умным, доброжелательным инопланетным существом, случайно потерявшимся на Земле. Эллиот старается помочь своему новому другу не только связаться со своей планетой, но и спасает его от верной гибели. Вдвоем им приходится прятаться от ученых и правительственных агентов, собирающихся использовать пришельца в своих целях. Для каждого из них это становится самым настоящим приключением, о котором они раньше не смели даже мечтать.

Там, где живут чудовища (2009 г.) Режиссер: Спайк Джонз Маленький мальчик по имени Макс в наказание за шалости заперт в своей спальне. Борясь со скукой, он начинает фантазировать и неожиданно понимает, что комната куда-то исчезла. Вместо этого Макс оказывается в небольшой лодке, которую волнами прибивает к неизвестному берегу. Страна, в которой очутился герой, населена странными существами, которых Макс способен усмирять одним взглядом несмотря на их страшный внешний вид. Чудовища решают, что мальчик — самое странное создание из виденного ими, и провозглашают его своим королем. Но однажды Максом овладевает тоска по дому и в нем просыпается желание вернуться туда, где его любят по-настоящему.

Чудо (2017 г.) Режиссер: Стивен Чбоски Сценарий основан на одноименном бестселлере New York Times писательницы Р. Дж. Паласио. Это бесконечно проникновенная, трогательная и вдохновляющая история об удивительном мальчике Августе Пуллмане. Он впервые идет в обычную школу, сразу в пятый класс, так как раньше учился дома, с мамой. Все потому, что у него особенная внешность: из-за генетической ошибки мальчику пришлось перенести почти 30 операций, чтобы обрести лицо… И в школе, среди сверстников, Августу предстоит пережить еще немало трудностей и совершить настоящее чудо!

Тайна Коко (2017 г.) Режиссеры: Ли Анкрич, Эдриан Молина Невероятная, красочная и трогательная история двенадцатилетнего Мигеля, который в результате череды забавных недоразумений отправляется в захватывающее приключение. Юноше предстоит разгадать семейную тайну столетней давности, и устроить встречу родственников, какой ещё не бывало в истории!

Бетховен (1992 г.) Режиссер: Брайан Левант Герой фильма — не великий композитор, а случайно названный его именем симпатяга-сенбернар. Попав еще щенком в приютившую его семью, пес быстро подружился с детьми и их матерью — только отец поглядывал на беспокойного домочадца косо.

Мэри Поппинс (1964 г.) Режиссер: Роберт Стивенсон Семейство Бенкс озабоченно поисками няни для своих детей. И как это бывает только в сказке, она появилась прямо из воздуха,прекрасная, ни на кого не похожая. Как раз такая,какую мечтали бы иметь в своем доме всякие любящие родители.

Мы купили зоопарк (2011 г.) Режиссер: Кэмерон Кроу Нормальные люди обычно вкладывают деньги в драгметаллы, акции, недвижимость или, на худой конец, просто в банк. Но Бенджамин Ми пошел другим путем и на все деньги купил … заброшенный зоопарк с двумя сотнями экзотических животных. И началась у семейства Ми совсем другая жизнь, не жизнь, а малина…