«Касабланка» возвращается на большой экран

Разочаровавшийся в жизни американец Рик Блэйн (Хамфри Богарт) покинул родину и открыл элитный игорный клуб в Касабланке. Однажды в этот оплот беженцев, воров и нацистов заявляется любовь всей его жизни — прекрасная Ильза (Ингрид Бергман). Но вместе с ней также приезжает её супруг Виктор Лазло — один из атнифашистских сопротивленцев, по следу которого идут враги. Рик попадает в непростую ситуацию, так как Ильза просит его помочь организовать их с мужем побег из Касабланки, но вместе с тем в нём вновь с невероятной силой вспыхивают чувства, противостоять которым он не в силах.

Ставшая неоспоримой голливудской классикой, «Касабланка» прошла множество испытаний в процессе создания и изначально задумывалась как обычный проходной фильм. В основу сценария легла пьеса, которая до этого ни разу не ставилась в театре. Изначально планировалось взять на главные роли не самых известных актёров, но в итоге в проект попали главные звёзды того времени: Хамфри Богарт и Ингрид Бергман.