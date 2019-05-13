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Киноафиша События «Касабланка» возвращается на большой экран

«Касабланка» возвращается на большой экран

13 мая 2019 15:59 Проверено редакцией
«Касабланка» возвращается на большой экран

Одна из самых красивых историй любви возвращается на большие экраны Москвы и Петербурга уже в мае.

Разочаровавшийся в жизни американец Рик Блэйн (Хамфри Богарт) покинул родину и открыл элитный игорный клуб в Касабланке. Однажды в этот оплот беженцев, воров и нацистов заявляется любовь всей его жизни — прекрасная Ильза (Ингрид Бергман). Но вместе с ней также приезжает её супруг Виктор Лазло — один из атнифашистских сопротивленцев, по следу которого идут враги. Рик попадает в непростую ситуацию, так как Ильза просит его помочь организовать их с мужем побег из Касабланки, но вместе с тем в нём вновь с невероятной силой вспыхивают чувства, противостоять которым он не в силах.

Ставшая неоспоримой голливудской классикой, «Касабланка» прошла множество испытаний в процессе создания и изначально задумывалась как обычный проходной фильм. В основу сценария легла пьеса, которая до этого ни разу не ставилась в театре. Изначально планировалось взять на главные роли не самых известных актёров, но в итоге в проект попали главные звёзды того времени: Хамфри Богарт и Ингрид Бергман.

«Касабланка» возвращается на большой экран
«Касабланка»

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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