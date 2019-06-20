Картины Ксавье Долана вновь на большом экране

Ксавье Долан — один из самых молодых режиссёров мира, прозванный «кино-вундеркиндом», обретший собственный стиль и набор любимых тем. Он ярко и остро снимает о невозможной любви, трудностях отношений внутри семьи и поиске себя.

Почти все фильмы молодого канадца — о том, что близко каждому. От юношеского самолюбования в первых автобиографических картинах он постепенно приходит к более глубоким и более общим историям, сохраняя свой эмоциональный стиль. Июльская ретроспектива позволит зрителям в полной мере оценить эту эволюцию. В программу вошли шесть картин любимца Европы, раз за разом удивляющего своими работами.

Расписание показов:

«Это всего лишь конец света»

2 июля, 21:00 — к/ц «Родина» (Петербург) 3 июля, 21:00 — к/т «Космос» (Москва)

Успешный писатель Луи после 12 лет разлуки возвращается в родной дом, чтобы сообщить семье важную новость. И это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как гласит слоган картины: это был бы милый семейный ужин, если бы он не был последним.

«И всё же Лоранс»

9 июля, 21:00, к/ц «Родина» (Петербург) к/т «Космос» (Москва)

1989 год. Лоранс Алия — 35-летний преподаватель литературы. Престижная работа, гармоничные отношения с любимой женщиной — его жизнь прекрасна. Благополучие вмиг становится хрупким, когда Лоранс понимает, что внутри он совсем не тот, кем считают его окружающие.

«Воображаемая любовь»

16 июля, 21:00, к/ц «Родина» (Петербург) к/т «Космос» (Москва)

Фрэнсис и Мари — близкие друзья. Однажды они знакомятся с молодым деревенским парнем с внешностью древнегреческого бога — Николя, только что прибывшего в город. Оба влюбляются в него и начинают опасный любовный поединок, который грозит расстроить их дружбу.

«Мамочка»

23 июля, 21:00, к/ц «Родина» (Петербург) к/т «Космос» (Москва)

Яркая и взбалмошная вдова Диана забирает из интерната импульсивного и временами агрессивного сына-подростка после устроенного им пожара и полна решимости начать новую жизнь. Они начинают жить вместе, заново учась балансировать между любовью, агрессией, нежностью и оскорблениями.

«Я убил свою маму»

30 июля, 21:00, к/ц «Родина» (Петербург) к/т «Космос» (Москва)

Юбера, талантливого художника, раздражает в матери всё: безвкусная одежда, манера есть, неумение разговаривать. Его мать Шанталь не находит в себе силы и не умеет понять проблем юноши. Друзья, первый сексуальный опыт, одиночество, поиски юношей своего места в жизни — всё остаётся скрытым от матери.

«Том на ферме»

6 августа, 21:00, к/ц «Родина» (Петербург) к/т «Космос» (Москва)

Молодой и успешный копирайтер Том приезжает в деревню — проститься со своим другом и прочитать речь на похоронах. Припарковав машину рядом с коровником, он стучится в дом, где раньше жил погибший. Но Том еще не подозревает, какая опасность ждёт его за дверью. Главную роль в психологическом триллере сыграл сам режиссёр.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.