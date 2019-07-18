Картина Анны Пармас «Давай разведёмся» стала лучшим фильмом конкурса российских дебютов XVI Международного фестиваля «Балтийские Дебюты»

XVI Международный фестиваль «Балтийские дебюты» прошел в Светлогорске с 6 по 12 июля. В двух конкурсных программах соревновались 18 фильмов. В международном конкурсе участвовали 10 художественных фильмов, в конкурсе российских дебютов - 8. Среди российских лент лучшей жюри признало картину Анны Пармас «Давай разведёмся». Анна Пармас - автор многих клипов группы «Ленинград», дебютировала в полном метре. Фильм участвовал в конкурсе «Кинотавра», где также получил призы за лучшие сценарий и дебют.

«Я давно хотела снять комедию про развод, чтобы показать все не так страшно. Как-то я общалась с женщиной, которая рассталась с мужем 6 лет назад, но говорила о нем так страстно и с такой ненавистью, как будто это произошло с ней вчера. Она все ещё не развелась с ним, так бы я сказала. Она все ещё жила 6 лет назад. Именно тогда у меня первый раз появилась мысль написать историю о расставании двух людей, которые собирались жить вместе всю жизнь и умереть в один день, но что-то пошло не так... Красивая мечта разрушилась и каждый винил в этом другого. Обычное дело. Никто не виноват и все виноваты. Только мне почему-то сразу стало понятно, что эта история не должна быть рассказана как трагедия, драма, или даже мелодрама. Конечно, это должна быть комедия. Для меня этот жанр единственный, который помогает преодолеть невыносимую тоску о несостоявшемся счастье. Сожаление о потерянном времени для меня – это верная дорога в ад. Спускалась по этой лестнице и я. И не раз. Могу вам точно сказать – в конце дороги тупик. И тут уже вам решать, стоять ли перед закрытой дверью 6 лет или всю жизнь. Или просто выдохнуть и «пошкандыбать» дальше – в другую сторону. И посмотреть, что же будет дальше. Потому «дальше» обязательно будет. По-моему, в этом и есть смысл. И счастье», - говорит режиссер.