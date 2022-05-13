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Киноафиша События КАРО.Арт приглашает на ретроспективу российского режиссера Вадима Абдрашитова

КАРО.Арт приглашает на ретроспективу российского режиссера Вадима Абдрашитова

13 мая 2022 13:25 Проверено редакцией
КАРО.Арт приглашает на ретроспективу российского режиссера Вадима Абдрашитова

Показы картин пройдут с 18 мая по 6 июня с обсуждением с участием режиссера и кинокритиков: в Москве в киноцентре «Октябрь», в Санкт-Петербурге в КАРО 11 Охта.

При поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» и кинокомпании АРК фильм КАРО.Арт покажут ретроспективу выдающегося советского и российского режиссера Вадима Абдрашитова по сценариям драматурга Александра Миндадзе. За почти 40 лет совместной работы Абдрашитов с Миндадзе выпустили 11 полнометражных картин.

Шесть кинолент было отобрано кураторами проекта КАРО.Арт:

  • 18 мая - «Плюмбум, или опасная игра» (1986). В Москве фильм представит и обсудит со зрителями Вадим Абдрашитов.
  • 20 мая - «Парад планет» (1984)
  • 27 мая - «Остановился поезд» (1982)
  • 31 мая - «Армавир» (1991)
  • 4 июня - «Магнитные бури» (2003)
  • 6 июня - «Время танцора» (1997). В Москве показ пройдет с 35мм пленки, фильм представит и обсудит со зрителями режиссер.

Расписание показов и билеты уже на сайте.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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