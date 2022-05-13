КАРО.Арт приглашает на ретроспективу российского режиссера Вадима Абдрашитова

Показы картин пройдут с 18 мая по 6 июня с обсуждением с участием режиссера и кинокритиков: в Москве в киноцентре «Октябрь», в Санкт-Петербурге в КАРО 11 Охта.

При поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» и кинокомпании АРК фильм КАРО.Арт покажут ретроспективу выдающегося советского и российского режиссера Вадима Абдрашитова по сценариям драматурга Александра Миндадзе. За почти 40 лет совместной работы Абдрашитов с Миндадзе выпустили 11 полнометражных картин.

Шесть кинолент было отобрано кураторами проекта КАРО.Арт:

18 мая - «Плюмбум, или опасная игра» (1986). В Москве фильм представит и обсудит со зрителями Вадим Абдрашитов.

(1986). В Москве фильм представит и обсудит со зрителями Вадим Абдрашитов. 20 мая - «Парад планет» (1984)

(1984) 27 мая - «Остановился поезд» (1982)

(1982) 31 мая - «Армавир» (1991)

(1991) 4 июня - «Магнитные бури» (2003)

(2003) 6 июня - «Время танцора» (1997). В Москве показ пройдет с 35мм пленки, фильм представит и обсудит со зрителями режиссер.

Расписание показов и билеты уже на сайте.