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Каменноостровский театр готовят к большому ремонту

12 июля 2025 10:05 Проверено редакцией
Каменноостровский театр готовят к большому ремонту

Здание театра — одно из значимых архитектурных и культурных наследий Петербурга. Больше десяти лет оно было без ремонта. БДТ объявил конкурс на проведение масштабных реставрационных работ и в поиске подрядчика.

В начале июля Большой драматический театр инициировал конкурс, цель которого — проведение масштабная реконструкция Каменноостровского театра.

Из истории здания

Каменноостровский театр сегодня — вовсе не отдельное учреждение, а второй “дом” для артистов Большого драматического театра имени Товстоногова. Что особенно важно, — уникальная историко-архитектурная ценность места.

Это последний в России театр времен царской России, выстроенный из дерева и дошедший до наших дней вопреки пожарам, ветру перемен и равнодушию поколений. Здание было построено в первой четверти 19 века по проекту Смарагда Шустова. Архитектор хотел возвести театр — на Елагином острове. Однако казна не могла позволить себе таких расходов на строительство: Николай I отклонил замысел. Но Шустов не оставил идею. Менее чем через год он вернется к монарху с новой идеей: изменить локацию на Каменный остров — и императорский указ дал зелёный свет.

Здание было задумано деревянным — лёгким, возводимым быстро, как конструктор. Благодаря инновационной каркасной технологии вся конструкция выросла за 40 дней. Фасад украсили восемь коринфских колонн, поддерживающих фронтон, на котором вырезаны символы театра — маски, тирсы, и другие. Первый ремонт был через три года — деревянные опоры уступили место каменным. Фасады облицевали, придав зданию величественную завершенность.

В начале 20-го века театр оказался на грани исчезновения — его собирались снести. Но творческое сообщество Петербурга встало стеной. Полуразрушенное, но оно продолжило стоять. И пустовать.

Середина прошлого столетия — официальное признание архитектурной значимости. Каменноостровский театр получил статус охраняемого памятника. Здание отремонтировали, но предоставляли его (в разные годы) организациям, часто далёким от театрального искусства.

Все изменилось в 2005 — здание передали под крыло БДТ. Началась большая реконструкция, в ходе которой реставраторам удалось сохранить большинство оригинальных элементов из дерева. Облик остался почти нетронутым. А вот сцену оборудовали по самым современным, на тот момент, стандартам. В наше время все меняется очень быстро — техническое оснащение требует обновления.

Что изменится?

В рамках грядущих работ предполагается осуществление комплексного восстановления как внешнего, так и внутреннего убранства здания: фасады — включая лестничные платформы-крыльца и террасы, украшенные балюстрадами — будут приведены в надлежащее состояние. Помимо этого, планируется деликатное обновление живописных элементов.

Крайний срок завершения всех предусмотренных контрактом работ установлен на 1 апреля 2027 года.

Стартовая сумма контракта, как указано в условиях тендера, почти 200 миллионов рублей. Организации, заинтересованные в участии, могут подать свои заявки до 21 июля включительно.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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