Чего ждать от театров Петербурга в сезоне 26/27: премьеры и новые имена

Для многих современных театров сезонность становится условной. Традиция терять связь со зрителем на три теплых месяца постепенно уходит в прошлое. В течение лета артисты берут лишь короткий отпуск, а после - участвуют в фестивалях, читках или играют спектакли прошлых лет.

Еще одно летнее “развлечение” для трупп - гастроли. В Петербург приедут театры из Москвы и регионов. Об этом мы рассказали в отдельном материале. Пусть актёрский перерыв становится все короче, но есть у нового театрального сезона особенность которую не отнять. Каждая осень - это парад премьер.

В сезоне 26/27 театры культурной столицы готовят к выпуску спектакли в самых разных жанрах: от детских камерных сказок до масштабных оперных шоу.

Александринский театр готовится отмечать юбилей: 270 лет - солидный возраст. К этому событию готовят сразу несколько новинок в афише. Среди уже названных «Мой друг Лапшин», «Обломов», «На дне». Театр традиционно даст старт новому сезону 30 августа. В этот день зрителей приглашают на прогулку по закулисью здания.

В сентябре Александринка будет принимать гостей - участников международного фестиваля. Точкой фестиваля станет премьера сезона - спектакль, посвященный Грибоедову «Последний год». Репертуар пополнят и другие постановки: «Устал рождаться и умирать», «Сентиментальное путешествие», «Ивонна, принцесса Бургундская» и другие.

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии официально открыл новый сезон в конце июля, но всю первую фазу осени продолжит радовать зрителей событиями. В сентябре гостей приглашают на гала-концерт приуроченный к 97-летию театра, а также премьера рок-мюзикла «Два капитана» по песням Вадима Самойлова и группы «Агата Кристи». Музыкант будет присутствовать на премьере.

В начале зимы театр выпустит масштабную премьеру - мюзикл «Мюнхгаузен. Русская игра» на музыку Игоря Лебедева.

В Мариинке новый сезон (в 2026 начнется уже 244-й театральный год) начнут в сентябре. Это всегда яркий праздник для артистов и зрителей, но о планах на празднование старта нового творческого цикла еще ничего не известно. Да и паузы у сцены нет. В разгар лет - 3 июля - в театре представили оперу «Джоконда». Артисты исполняют арии на языке оригинала - на итальянском. Администрация не ожидала большого потока зрителей в “несезон”, но билеты на премьеру разлетелись настолько быстро, что было решено добавить в календарь больше показов.

11 сентября сезон с премьеры начнет Театр комедии Акимова. Постановка «Чао» - интерпретация пьесы французского драматурга XX века Марка Соважона. Это легкая комедия о противостоянии отцов и детей, где побеждают любовь и молодость. Премьерные показы пройдут с 11 по 13, а также 29 сентября. Дальше афиша пока не заполнена.

Театр «Буфф» решил не дожидаться осени и уже открыл новый театральный сезон - премьерой спектакля «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова.

Интересно, что петербургский Театр им. Ленсовета тоже покажет в новом сезоне - он стартует 3 сентября - спектакль по этому произведению, но в прочтении другого режиссера. Также репертуар этого театра пополнит «Король Лир» и комедия «Чисто семейное дело».

В начале августа (1 и 2 числа) театр «Мастерская» обратится к Достоевскому и расскажет новую версию бессмертного «Преступления и наказания» в прочтении Григория Козлова. Это не первый опыт работы режиссера с этим текстом. В 1994 он уже представил своего Раскольникова и получил главный приз фестиваля «Балтийский дом». Внимание сфокусировано на отношениях Родиона и его близких - тех, кто не дал ему окончальтельно упасть в бездну.

Кстати, о театре-фестивале «Балтийский дом». Эта сцена откроет свой 90-й сезон на закате лета - 29 августа - премьерой «Гамлет». Артисты активно делятся снимками и новостями о готовящемся спектаклей в социальных сетях театра.

«Санкт-Петербург Опера» представит зрителям несколько опер и оперетт. Среди премьер «Ромео и Джульетта», а также «Прекрасная Елена».

Многие театры - например, Мариинский или «Мастерская» - еще не делились планами на новый сезон 2026/2027. Киноафиша следит за их анонсами. Мы обязательно поделимся актуальной информацией, когда она появится.

Михайловский театр находится в одном из самых сложных положений. Артисты могут начать новый сезон вне родных стен - площадку в августе ждет большой ремонт. Пока в планах стартовать 3 сентября премьерой оперы Пуччини «Манон Леско». Однако все может измениться - руководство театра готово перенести действо на другую сцену.

Готовит сцена Петербурга и несколько сюрпризов для юных театралов.

ТЮЗ им. Брянцева запускает свой 105 театральный сезон 17 сентября. Подарком для публики станет чеховская «Чайка» в прочтении актера труппы и режиссера Павла Сафонова.

Большой театр кукол готовит премьеру к 5 сентября. «Трудно быть волком» - сказка о волчанке, который старается понять, кем он хочет стать, когда вырастет. Чуть позже на этой же сцене покажут вторую часть этой истории «Ветер для маленького волка». Особенность этих спектаклей в том, как режиссер - Ксения Павлова - работает с пространством и звуком.

Киноафиша продолжает следить за новостями театров Петербурга. Обо всех изменениях будем рассказывать в наших материалах - следите за обновлениями.