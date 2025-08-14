Каким будет фестиваль современного танца Open Look 2025 в Петербурге

Шесть дней на движения, премьеры, лекции и мастер-классы от хореографов мирового уровня. Успеть всё, кажется, невозможно, но постараться стоит. Родившийся на рубеже веков фестиваль Open Look вновь соберёт вместе тех, кто влюблён в движение. В нынешнем году центральным замыслом форума стало углублённое осмысление того, как связано время, пространство и человек.

Что такое фестиваль Open Look?

Это форум-долгожитель на российской танцевальной карте. Впервые он прошёл ещё в 99-ом в формате камерной летней школы, где танцоры оттачивали мастерство под петербургским солнцем, а сегодня это масштабная площадка, задающей тон уже не только в отечественной среде. Год за годом фестиваль становится своеобразным “анализатором” новейших течений в танце и смежных формах сценического искусства. Приближающийся форум адресован и опытным профессионалам сцены, и тем, кто только открывает для себя многослойную палитру современного танца. Почти за тридцать лет существования форум сумел заявить о себе на весь мир, потому побывать на нём хотят хореографы и исполнители разных стран, чтобы услышать других и показать себя. Среди премьер — совместная работа кубинских мастеров Норхе Раффо и Таис Фернандес, а также яркое сценическое переосмысление армянской танцевальной традиции Люди Солнца от Balmanukyan Dance Project & Rozen Tal.

Программа Open Look 2025

Всего в программе тринадцать разных постановок, которые были созданы мастерами самых разных стилей и направлений хореографического искусства. Например, челябинская хореограф Кристина Чернышёва представит эмоционально напряжённую драму The Borsch, исследующую болезненные разрывы между ожиданиями родителей и реальностью жизни детей, а Надежда Коханова из петербургского «Омута» покажет свою тонкую рефлексию на библейскую сюжетную линию из «Мастера и Маргариты».

Для кого этот фестиваль?

Этот фестиваль не только для зрителей, но и для практиков — открыть новое в себе и в хореографии можно будет на мастер-классах от приглашённых мастеров, среди котрых уже упомянутые кубинские хореографы, а также Лилит Акопян, в прошлом танцовщица труппы Государственной оперы Ганновера. Программа занятий создана для аудитории с разной степенью подготовки. Даты фестиваля: 18 - 23 августа. Действо развернётся на двух площадках: Новой сцене Александринского театра и в стенах Дома Танца «Каннон Данс», основанном создателями фестиваля.