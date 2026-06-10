Каким будет фестиваль «Дикая Мята» в 2026: музыка, кемпинг и 50 фудтраков

С 19 по 21 июня 2026 года фестиваль «Дикая Мята» вновь пройдет в арт-кэмпе в Бунырево (Тульская область), который на три дня станет точкой притяжения для тысяч любителей музыки, отдыха и ярких летних впечатлений.

«Дикая Мята» — это не только концерты и танцы, но и целая экосистема для комфортного отдыха, новых открытий и незабываемых воспоминаний. В июне 2026 года фестиваль снова приглашает отправиться в большое путешествие за город.

О чем фестиваль «Дикая мята»?

Три дня музыки - разной, современной, яркой. Музыки, которая идеально звучит в лучах летнего солнца. На фестивале в 2026 выступят как уже известные исполнители (Елка, Танцы минус, Бонд с кнопкой), так и те, кто все еще набирает фанатскую базу (Лолита Косс, Людмил Огурченко, Вестфалин).

Однако «Дикая Мята» давно перестала быть только про музыку: это живая экосистема, где сцены соседствуют с палаточными городками, гастрономические пространства - с маркетами и зонами отдыха. У проекта есть постоянные гости и для многих фестиваль - символ лета, тепла и беззаботности. Редкая возможность уехать от проблем и почувствовать себя так, будто деревья снова большие.

Пространство «Дикой мяты»

Локация устроена так, чтобы каждый нашел для себя подходящее место.

Одним больше подходит «Маяк» - лагерь ближе к сценам, где звук почти не стихает; другие уходят в более спокойные зоны вроде «Семейного» кемпинга или «Меломана», где можно побыть в тишине.

Для тех, кто не готов к походной романтике, предусмотрены кемпинг-отели с уже установленными палатками - компромисс между комфортом и ощущением природы.

Этот фестиваль не только зона для развлечения, но и для отдыха. Создатели проекта пригласили к участию мастеров чайных церемоний, йога-практиков и банщиков. Все ради того, чтобы в минуты, когда сцена пуста, можно было расслабиться и сонастроиться с окружающей природой.

Особое место занимает гастрономия: в 2026 на территории будет действовать более пятидесяти точек питания. Меню будет очень разным: от уличной еды к вегетарианским блюдам. Фестиваль продуман и в деталях: бесплатные питьевые станции, медицинские пункты, удобная логистика, парковка с возможностью выезда и возвращения.

Пространство фестиваля продумано до мелочей. Организаторы постарались создать комфортную среду для всех гостей и оборудовали территорию пандусами. Также в разных частях парка установлены бесплатные питьевые станции, медицинские пункты, а у входа - парковка с возможностью выезда и возвращения.

Как добраться до «Дикой Мяты»

Фестиваль проходит в поселке Бунырево, Тульской области. Это около 130 километров от Москвы.

Добраться до места можно на собственном авто или на трансфере, который ходит от станции метро Тарусская прямо до главного входа. Желающие могут приехать на фестиваль до официального старта - вечером 18 июня. Для этого нужно связаться с организаторами.

«Дикая Мята» - это удивительно удачное слияние места, времени и наполнения. Пространство, где можно выйти из привычного ритма, позволить себе быть громче - распевая любимые песни вместе с соседями по толпе.