Как в Сибири появилась театральная классика: история Омского театра драмы

Мы собрали для вас самые интересные факты о прошлом и настоящем Омской драмы.

От деревянного оперного дома до монументального здания, ставшего культурным сердцем Сибири, — Омский театр драмы прошел путь от скромной сцены до символа городской самобытности. В смене эпох, режиссеров и идеологий, рождались спектакли, отражавшие дух времени.

Предыстория: как в Омске появился театр

Сибирь всегда была местом, окутанным легендами и мифами. Столичные купцы, приезжая с товарами в такую даль, наслушивались сказаний и везли их по другим городам, уже в собственной редакции. Кажется, сама история способствовала тому, чтобы самые разные — удивительные и не очень — рассказы начали оживать на сцене.

Первые театрализованные представления в Омске создавались при военном ведомстве в пространстве, названном «Оперным домом». Театр организовали по указу генерал-поручика Иоганна Шпрингера, основателя второй Омской крепости.

Верховодил артистами капитан Иван Андреев (именно он предложил Шпрингеру создать театр). Пусть постановки были далеки от академической строгости, сам факт их регулярности до конца XVIII века — уже событие. К тому же этот театр — в таком удаленном от столицы городе — открылся всего через 14 лет после первого общедоступного театра в Ярославле.

В труппе, конечно, не было профессиональных артистов, на сцену выходили те, кому хотелось и в ком режиссер замечал проблески таланта.

Название «Оперный дом» было связано с отсутствием четкой классификации — в те годы оперой называли почти все спектакли, где была музыка и песни.

Кстати, здание первого театра существует до сих пор и расположено в центре Омска, неподалеку от Выставочного сквера.

Какое-то время театр жил на собственные деньги с продажи билетов, которых хватало на новые костюмы и парики. Но со временем запросы режиссера к постановкам росли, а сменившаяся власть не хотела поддерживать артистов.

Долгие годы Омский театр не мог позволить себе новые постановки, представления давали все реже, а жителям города не хотелось смотреть одно и то же.

Первый — деревянный: экскурс в историю Драматического театра в Омске

Положение театра в Омске изменилось спустя век после открытия «Оперного дома». В 70-е годы XIX века генерал-губернатор Гавриил Колпаковский взялся за непростое дело — построить первый профессиональный театр.

На строительство здания собирали всем городом. В мае 1874 года, в тенистой городской роще, по проекту архитектора Э. Эзета, выросло деревянное здание. Здесь появилась первая профессиональная труппа.

Сибирь становилась все более доступной и привлекательной. Профессиональные антрепренерские труппы стали наведываться в Омск все чаще. В репертуаре — водевили и комедии, оперетты и драмы.

Но радость активной театральной жизни была недолгой: в конце 1877 года здание театра сгорело. Но труппа не распалась, а переселилась в казарменный манеж.

В 1882 году была новая попытка возвести театр, но и это здание просуществовало всего пару лет, а после было снесено: не соответствовало правилам безопасности.

Затем был организован театр-цирк купца Сичкарева. Актеры делили сцену с цирковыми артистами. Судя по свидетельствам из архивов, здание это не очень походило на место для высокого искусства, было грязно, неуютно и неудобно.

И вот в Омск проложили железную дорогу. Город, просыпаясь от долгой провинциальной дремоты, захотел каменного театра. По образу и подобию столиц.

Постоянный дом: как строили здание Омского театра драмы

В конце XIX века власти города наконец, признали: здание необходимо. Была объявлена архитектурная гонка — конкурс, победу в котором одержал Иллиодор Хворинов.

Архитектура — эклектика в чистом виде: классицизм с барочной прихотью. Хворинов, играя формами, добавлял полуколонны, башенки, балюстрады.

Фундамент заложили в июле 1901 года. Местом была выбрала Базарная площадь, где в те годы организовывали ярмарки. Потому и в здании театра были предусмотрены помещения для магазинов. Театр зарабатывал. Аренда помещений, где торговали обоями и краской, приносила доход. Город получал отчисления, покрывая расходы на строительство. Городское мышление с купеческой хваткой.

И вот — день премьеры. Осенью 1905 года «Ревизором» был открыт первый театральный сезон.

В театр приезжали столичные антрепренеры, которые искали место для самореализации вдали от множества конкурентов: Долин, Кручинин, Заречный…

Последним антрепренером стал Петр Медведев. На сцене театра были показаны «Анна Каренина», «Гроза» и другая классика. Сцена наполнялась текстом, смыслами и страстью.

Здание театра к премьере было готово не до конца и ремонтные работы шли много лет — строители были сильно ограничены в средствах. Изначально здание было выложено кирпичным кирпичом, в 1912 его стены покрыли штукатуркой.

Лепнина, скульптуры, фронтоны — все это появилось лишь к 1915. На фронтоне — «Крылатый Гений» Винклера, в нишах — Толстой и Чехов.

С 1918 по 1919 год Омск был столицей страны. После Омск остался административным центром Сибири. В 1920 власть признала Омский драматический театр национальным достоянием. Со дня премьеры несколько раз менялось его название: Большой театр, Первый государственный, Сибирский государственный. Последнее — самое амбициозное — Академический. Миссия — просвещение.

Однако с переносом административного центра в Новониколаевск (Новосибирск) театр распался. Возродился он лишь в 1927 году. Советские пьесы, драматургия нового времени. Сцена обновляется технически — появляется вращающийся круг. В 1930-м году в Омск временно перебрасывают СТАМ — театр из Новосибирска. Они играют Киршона, Погодина, Островского.

С 1931 по 1941 годы — эра Владимира Торского. До Омска он работал с театрами Москвы и Ростова. Он формирует стационарную труппу. На сцене вокал, балет, оркестр. Торский же создает школу, ставшую прообразом будущего театрального училища. Речь, пластика, танец — основа актерского ремесла.

Однако в конце 30-х — формализм, идеология, подозрения. Репрессии. Идеологические пьесы вытесняют искусство ради искусства. На сцене произведения Горького, Погодина, Златогорова. Ленин становится героем спектаклей.

С началом войны театр вновь меняется. Его возглавляют Самборская и Шевелев. Актеры создают спектакли, несущие патриотический заряд. Появляется «Нашествие» Леонова — ключевая пьеса тех лет.

В годы войны в театр Омска становится домом для Вахтанговцев — их здание в Москве было уничтожено при авиаударе.

Режиссер Борис Захава переносил столичные постановки на сибирскую сцену. В афише числились спектакли сразу двух театров. Две труппы регулярно ездили на фронт, в госпитали, на село.

В апреле 1945 года, за вклад в культуру и моральную стойкость, театр был переведен в первый тарифный пояс. Признание. Вознаграждение.

Вахтанговский и Омский драматический дружат до сих пор, регулярно ездят к друг другу на обменные гастроли. Эту дружбу активно поддерживал народный артист Михаил Ульянов, который родился в Омской области.

После войны Омский академический театр драмы (как и другие в стране) взял курс на реализм. Создавались постановки о жизни обычных людей, которые поддерживали коллективизм и политику государства.

В 1981 в театре идут на эксперимент — создают Первую лабораторию для драматургов и режиссеров. Она стала местом для развития современного театра и существовала десять лет. В Омск приезжали из разных городов СССР.

В 1991 году зал для репетиций превратили в малую сцену театра и назвали ее именем Татьяны Ожиговой — она восемнадцать лет служила в Омском театре драмы, преподавала в музыкальном училище им. Шебалина и была удостоена звания народной артистки РСФСР.

К концу XX века в театре обновляется труппа, приходят молодые артисты. Администрация берет вектор на развитие — артисты часто гастролируют, а на сцене их родного театра оживают постановки из других городов и стран: США, Японии, Чехии. Культурный обмен обогащает сцену, зрители становятся более требовательными, город живет театром.

В начале двухтысячных театр уверенно занял свое место на карте отечественного театрального искусства. Ежегодное участие в фестивале «Золотая маска» стало почти ритуалом, это уже никого не удивляет, но все еще очень радует.

В 2002 году Народная артистка России Наталья Василиади получила специальный приз жюри фестиваля за проникновенное исполнение роли Матери в спектакле «Приглашение на казнь» в постановке Олега Рыбкина.

За этим признанием последовали новые: «Брат Чичиков» Сергея Стеблюка, «Дачники» Евгения Марчелли, «Король умирает» Вячеслава Кокорина. А параллельно — регулярное участие во внеконкурсной программе «Маска-PLUS», своеобразной трибуне для спектаклей, которые выходят за привычные рамки.

В 2003 главным режиссером стал Евгений Марчелли. Его театр не боится быть резким, дерзким, вызывающим; это авторский театр в самом полноценном смысле.

Спустя три года сразу два его спектакля — «Вишнёвый сад» и «Фрёкен Жюли» — принесли театру заветные «Золотые маски».

Международная сцена не осталась в стороне: гастроли, фестивали — артисты проехали от Ирландии до Казахстана. Омская драма становилась послом искусства, несущим русский театр в другие страны.

Жизнь Омского театра драмы сегодня

В 2009 году главным режиссером Омской драмы стал Георгий Цхвирава. Он возглавляет его до сих пор.

В 2011 году театр удостоен Премии Правительства РФ имени Федора Волкова — признание значимости не только спектаклей, но и всей системной работы коллектива.

Это — театр, где традиция и поиск, форма и смысл, история и современность сплетаются в единую ткань. Омская драма — это не просто сцена. Это территория высокого искусства.

Сегодня в репертуаре Омского академического театра драмы рядом уживаются Чехов и Алексиевич, Стриндберг и Кутилов. Постановки о прошлом и спектакли о настоящем соседствуют в афише, вступая в диалог со зрителем.

Актеры Омского драматического театра всегда готовы пробовать себя в новых ролях и не только на сцене. В 2021 году омская телекомпания представила зрителям фильм «Несломленный» о жизни героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. На главные роли в фильме пригласили артистов Омской драмы (Степан Дворянкин, Валерий Алексеев и другие).

В 2024 году театр отметил 150 лет. Юбилейный спектакль «Омское время» стал кульминацией. Почти 80 человек — вся труппа и приглашённые артисты — вышли на сцену не ради аплодисментов, а ради того, чтобы вернуть время. Прожить его заново. Воссоздать и переосмыслить.

Театр в театре: как артисты Омской драмы создают спектакли о художниках и их шедеврах

Мы уже говорили, что артисты Омской драмы — фанаты экспериментов.

Где-то на пересечении сценического действия, живописной статики и звуковой поэзии родился уникальный организм — Театр живописи. Его основали супруги, актеры Омского драматического театра Николай Михалевский и Татьяна Филоненко. Они объединили три искусства, живущие по разным законам: актерское мастерство, живопись и музыку.

И вот — немыслимое становится осязаемым: картины, чья природа в молчании и неподвижности, вдруг обретают голос. Холсты оживают. Их мир — объемный, насыщенный, глубокий — открывает зрителю не только красоту, но и ту внутреннюю драму, что прежде скрывалась за слоем краски.

В основе спектаклей — гениальные полотна великих художников: Врубель, Васнецов, Репин… Их визуальные миры становятся декорацией и местом действия, а биография — сюжетом истории.

Этот проект не имеет аналогов, потому гастроли имели удивительный успех — Австрия, Испания, Словакия... Театр, говорящий на языке живописи оказался понятен жителям любых стран.

В Омске спектакли проходят, как в залах Музея им. М. Врубеля, так в центре «Эрмитаж-Сибирь», который с 2019 года стал постоянным домом Театра живописи.

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