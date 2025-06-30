Как театр «Нур» стал голосом татарской сцены в Уфе

Татарский театр «Нур» в Уфе возник как слабый, но упрямый луч среди смятений начала XX века, исчез в водовороте истории и вернулся, чтобы стать символом возрождённой татарской культуры. Киноафиша заглянула в историю этого театра — рассказываем о самых интересных страницах.

В изнурительном, но в культурологическом смысле — бесценном пути становления одного из наиболее выразительных театральных пространств Уфы, скрывается хроника подвижнического служения национальной сцене, где классика тюркского мира встречается с драматургией современности и мировым репертуаром. Театр «Нур» уникален, на его сцене прошлое не затмевает настоящее, а на горизонте завтрашнего дня всегда сияют эксперименты.

Возникновение света: первые искры уфимского Государственного театра «Нур»

Уфимский «Нур» засиял в 1912. Тогда юная, но очень амбициозная Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская инициировала создание татарской труппы. Она стала первой женщиной тюркского происхождения, ступившей на подмостки профессионального театра.

Имя театра — «Нур» (с арабского: свет, луч) — стало символом проблеска надежды и культурного самосознания в тревожной и нестабильной действительности начала XX столетия.

Гиззатуллина не просто основала коллектив — она буквально в одиночку взяла на себя и управленческие функции, и организационные хлопоты, и финансовые риски. Под её крылом молодые уфимцы изучали пьесы как отечественной, так и зарубежной классики, включая тексты русских и европейских драматургов, а также татарских поэтов. В первые годы жизни театра труппа активно гастролировала: добиралась до просторов Сибири, заглядывала в теплые южные города. Однако грянувшая Гражданская война 1918-го нанесла сокрушительный удар: деятельность коллектива была приостановлена, и «Нур» канул в тень истории почти на семь десятилетий.

Но потенциал не погас, а продолжал тлеть под слоем исторической пыли, дожидаясь новой искры.

Эпоха Возрождения театра «Нур»

Лишь в эпоху позднесоветского пересмотра отношения к театру и искусству в целом, была высказана идея — возродить татарский театр в Уфе. Инициативу поддержали власти города и к концу 80-х «Нур» снова ждал своего зрителя, к тому же, получив статус Государственного татарского театра. Возвращение стало праздником для всего театрального сообщества региона — эта сцена заполнила брешь в культурной, духовной жизни, позволив транслировать татарскую идентичность.

«Нур» стал символом возрождённой театральной традиции и того, что все возможно, если не просто хотеть, а мечтать и верить.

В начале бурных девяностых годов руководство театра приняло решение: взрастить собственную плеяду молодых дарований. Так, на базе Уфимского государственного института искусств был сформирован целевой курс, куда, после отбора, было зачислено почти 20 юношей и девушек. Это был не набор случайных лиц, а органичный ансамбль, в котором каждый артист отличался харизмой и выразительными вокальными возможностями. Такой подбор, конечно, не был случайным. В театре, у которого тогда еще даже не было своего постоянного пристанища — мечтали создавать спектакли, где слово, голос, тело и образ сливались в единое эмоциональное поле. Многие артисты, которые попали в первый состав до сих пор служат в театре, передавая опыт и мастерство молодым дарованиям.

Почти 10 лет театр был без собственной крыши, создавая искусство под потолком разных ДК города. Так было до 94-го, пока на месте заброшенного кинотеатра не началось долгожданное строительство будущей театральной обители. Первая фаза работ длилась больше пяти лет — Малый зал открыли летом 2000-го. Впервые труппа могла пригласить публику не куда-то, а к себе домой.

Спустя семь лет строительство было завершено окончательно и в 2007, свой уже в XV театральный сезон, театр «Нур» впервые поднял занавес на Большой сцене. Сегодня здание театра «Нур» — расположенное по адресу ул. 50 лет СССР, 36 — одно их украшений города. Оно возвышается на склоне Проспекта Салавата Юлаева и служит магнитом для влюблённых в искусство.

В летописи театра яркими чернилами вписаны победы на множестве фестивалей и конкурсов. Артисты сыграли уже больше двух сотен спектаклей. И среди них — особые вершины: «Осень» Исхаки, «Забавный случай» Гольдони, «Три сестры. Годы спустя…» по мотивам пьесы Чехова. И этот список — далеко не предел.

Но самая большая ценность — люди. Артисты. Сегодня труппа насчитывает около полусотни человек. Кто-то из них — те, с кого всё начиналось, кто возрождал театр. Кто-то — молодые, дерзкие, вдохновенные. Они приходят из тех же мастерских Уфимского института, как когда-то их учителя.

Какие спектакли стоит увидеть в театре «Нур»

Репертуар театра — полифоничен: от проникновенных драм Галиаскара Исхаки (включая знаменитую «Осень») до классики европейской сцены. В основе — драматургия, впитавшая национальную идентичность, глубокую прослойку татарской классики и современности. Произведения Т. Гиззата или, например, Ш. Хусаинова становятся инструментами сохранения культурного кода.

Соседствует с национальной классикой и мировая — от Шекспира до Островского. Настоящей вехой в истории театра стал спектакль «Осень», собравший почти все главные награды на фестивале тюркских театров «Науруз» в 1998. Спустя несколько лет всех заворожила «Колдунья», основанная на повести Н. Гиматдиновой.

2020 год ознаменовался переменой, которая оказалась отправной точкой нового витка творческого развития: сменился главный режиссер. Им стал Азат Зиганшинпени, уважающий традиции, но жаждущий обновлений. Под его руководством на сцене зазвучали новые интонации: постановки «Фатима» и «Туташ. Прерванный полёт…» стали маячками, указывающими путь в будущее.

2024 год стал символически прорывным: «Нур» впервые вошёл в орбиту федеральной программы «Большие гастроли». Жителям Чувашии посчастливилось принимать гостей из Уфы и наоборот — это был диалог двух театральных культур.

Не только сцена: чем еще может удивить театр «Нур»

Около десяти лет назад при театре был открыт музей, своего рода сценическая капсула времени, где хранится всё, что формирует многослойный портрет театра: от старинных афиш и писем до сценических костюмов и черновиков постановок.

Само здание театра — предмет отдельного разговора. Оно спроектировано московским архитектором П. Андреевым в торжественной классике с элементами восточного орнамента.

Национальный татарский театр «Нур» — это не просто сцена, это — дыхание культуры, концентрат языка, интонации и памяти. Посетите спектакль. Позвольте себе замедлиться, вслушаться в речь, впитать свет. Или хотя бы — задержитесь в театральном музее, где экспонаты говорят не меньше, чем актёры. Там, в тишине витрин, вы услышите голос истории.

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