Как Станиславский, Мейерхольд и Чехов развивали психологический театр

Сегодня весь русский психологический театр стоит на открытиях трёх людей — Константина Станиславского , Всеволода Мейерхольда и Михаила Чехова. Последний после революции уехал в США и учил американских актёров российской школе. И хотя это не единственный путь, открытия театра психологической драмы признают даже те деятели, кто отошёл от идей Станиславского. Сегодня расскажем, в чем суть идей театра психодрамы.

Константин Станиславский: Психологическая достоверность и внутренний мир героя

Константин Станиславский считается основателем психологического театра. Его система актерского мастерства стала революцией в театре. Станиславский считал, что актёр должен не просто внешне изобразить роль, но и пережить её изнутри, понять и прочувствовать характер своего героя. Хотя не он первый заявил о том, как необходимо показывать на сцене правдивые чувства и эмоции, именно Станиславский собрал все наработки в понятный учебник. Так он впервые заявил о таких терминах, как «сверхзадача», к которой непрерывно движемся герой, и «подтекст», скрытое от зрителя обстоятельство, которое не присутствует в пьесе явно, но влияет на поведения персонажа. Это позволило актёрам глубже понять мотивы людей, которых они исполняли.

Станиславский разделил актёрскую игру на три этапа: ремесло, представление и переживание. Ремесло включало освоение техники исполнения роли — движение, мимика. Представление было связано с созданием внешнего рисунка и эмоций персонажа, а переживание ставило перед актёром задачу воссоздать подлинные переживания, чтобы на сцене ожила не только внешняя форма, но и внутренняя сущность героя. Этот подход стал основой русского психологического театра и продолжает оказывать влияние на актерскую школу по сей день.

Этот метод позволял актёрам лучше раскрывать образы героев, а зрителю — проникать в мир внутренних переживаний персонажей. На сцене театра Станиславского была настоящая жизнь, настоящие чувства, история была глубже, так как труппа фантазировала, что происходило до первой сцены, и будет происходить после финала. И на этих идеях до сих пор учатся новые поколения артистов.

Читайте биографию Константина Станиславского в нашей статье.

Всеволод Мейерхольд: Биомеханика и новый взгляд на физическое выражение эмоций

Противоположный Станиславскому подход выдвинул его ученик Всеволод Мейерхольд. Он разработал новую театральную технику, акцентируя внимание на пластическом выражении эмоций и движений актёра. Мейерхольд предложил систему биомеханики, в которой главным было умение полностью владеть своим телом. По его мнению, тело актера должно быть не только функциональным, но и уметь через движение выражать, что персонаж чувствует.

Мейерхольд, с его ярким воображением и стремлением разрушить традиционные границы театра, продвигал идею, что актёр должен не просто «вжиться» в роль, как учил Станиславский, но и физически «переживать» её через тело. В театре психодрамы, в рамках которого также часто применяются элементы биомеханики, актёры могут представлять не только внешние проявления эмоций, но и глубину внутренних переживаний, отражаемую через физическое движение. Условно, если герою плохо, он не плачет, он бегает по сцене, карабкается по лестницам и прыгает с них вниз.

Поэтому спектакли Мейерхольда были масштабны и динамичны, образы кричали, а актёры мастерски владели каждым мускулом. В его спектаклях физическая активность была не просто декоративной, а неотъемлемой частью психологической характеристики персонажей. Он показал, как можно соединить физическое и психологическое выражение на сцене, расширяя возможности театра психологической драмы. Хотя Станиславский так и не принял творчество ученика, биомеханику Мейерхольда сегодня проходят в театральных вузов наравне с его системой.

Если вам интересна биография Всеволода Мейерхольда, читайте нашу статью.

Михаил Чехов: Теория имитации и внутренняя работа с образом

Другой ученик Станиславского, Михаил Чехов, внес свой вклад в развитие психологического театра. В его школе через свою уникальную теорию имитации. По мнению Чехова, актёр должен сначала воссоздать образ героя в своем воображении, а затем стараться имитировать его внутренние и внешние качества. У Станиславского актер играл себя в обстоятельствах короля, «что бы я делал, если бы я стал королём». По Чехову нужно было играть короля, «я — король». Упражнения чеховской системы были направлены на то, чтобы разбудить воображение артиста. Он развивал теорию, согласно которой актёр должен создавать образ в своем воображении, а затем на сцене пытаться воплотить его в реальность, передавая не только внешние черты, но и внутренние переживания.

В отличие от биомеханики, здесь противоречия с системой Станиславского видны меньше. По сути, Чехов сделал «надстройку» к методу учителя, его школа упрощала работу над ролью. Актеру достаточно было несколько раз отрепетировать персонажа, запомнить чувства и воспроизводить их с помощью упражнений. Неудивительно, что метод Чехова использовали Клинт Иствуд, Мэрилин Монро, Грегори Пек и другие известные голливудские артисты.

Влияние русского психологического театра

Все три мастера — Станиславский, Мейерхольд и Чехов — в той или иной степени способствовали развитию театра психологической драмы, направленного на исследование внутреннего мира человека. В то время как Станиславский развивал концепцию реальной внутренней жизни персонажа через переживание актёром эмоций, Мейерхольд расширил эти идеи, предлагая смотреть на эмоции через физическое выражение. Чехов же через свою теорию имитации показал, как важна внутренняя работа актёра с воображаемым образом.

В результате работы этих великих театральных мастеров была заложена основа для дальнейшего развития театра как инструмента психологического исследования. Благодаря нашим героям современные театральные деятели получили готовые учебники, по которым можно работать над спектаклями.

Читайте также: