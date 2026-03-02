Как провести 8 Марта 2026 в Москве: концерты, спектакли, бурлеск и стендап к международному женскому дню

Афиша концертов, шоу и спектаклей к 8 Марта в Москве, которая поможет сделать праздник ярким и запоминающимся.

Уже совсем скоро главный праздник весны. Мы собрали для вас список самых интересных событий в столице: от концертов мировых звезд, до стендапа с женским характером. Эта подборка поможет быстро найти подходящий вариант того, куда пойти 8 Марта в Москве или же выбрать билет в подарок.

Музыкальные концерты к к женскому дню в Москве

Провести время с любимыми артистами всегда приятно, а если есть особенный повод - вдвойне. Вот самых интересных музыкальных вечеров в Москве к 8 Марта.

«Киноконцерт». Специальный музыкальный проект к 8 марта

Где: Театр на Цветном

В этот вечер прекрасным дамам предлагают подпевать любимым актерам. На сцену выйдут артисты Театра на Цветном - Екатерина Климова, Никита Кологривый, Гоша Куценко, Анастасия Уколова и многие артисты). Они исполнят любимые песни из знаменитых уинофилтмов под аккомпанемент группы «ГК».

Концерты такого формата в театре устраивают с 2024. Уникальность этого проекта в том, что каждый вечер - уникальный: состав артистов никогда не повторяется. Но каждый раз вместе с залом актеры поют композиции из любимых кинолент из разного времни и от разных киностудий. Подарите себе или подруге вечер с любимыми песнями. Организаторы уверены, что даже если какие-то композиции будут вам незнакомы – не страшно. Атмосфера располагает к тому, чтобы быстро поймать общий ритм.

Праздничный джазовый концерт к 8 марта

Где: Jam Club

К Международному Женскому Дню в Jam Club Music подготовили подарок для милых дам - джазовый концерт с нотами наступающей весны. Организаторы собрали плейлист, каждый трек в котором звучит как признание в любви к прекрасной половине человечества. Это песни о силе, грациозности и уникальности каждой женщины. Приходите сами и берите с собой мам, сестер, подруг, дочерей. Этот концерт - подарок, который останется в памяти надолго.

«Времена года» Вивальди – Праздничный концерт к 8 Марта

Где: Соборная палата

Для поклонниц классики - «Времена года». Билет на этот концерт станет отличным подарком той, кто любит отковать новые грани в знакомых композициях.

На сцене - творческий международный тандем. Партию скрипки исполнит японка Аяко Танабе. В ее руках инструмент будто оживает и погружает публику в гипнотический транс. Копанию ей составит «Русская консерватория» - ансамбль с особой энергией. Слушатели не просто услышат вечную классику, а почувствуют дуновение теплого весеннего ветра, ощутят силу июльской грозы, аромат осенней листвы и покроются мурашками от «прихода» зимы.

Баста - концерт к женскому дню в Москве

Где: Барвиха Luxury Village

Баста вывел отечественную рэп-сцену на новый уровень и доказал, что речетатив может быть очень разным: дерзким, диричным, откровенным. Но это не единственная причина, почему он стал столь популярным. Девушки добавляют его треки в плейлист за трогательные строки и восхищаются его отношением к жене и детям. Подарите билет на концерт Басты в Москве той, кто после слов «моя игра», точно добавит «Она мне принадлежит».

Flo Rida

Где: ЦСКА Арена

Американский рэпер Flo Rida выступит в России. В планах у артиста - попариться в бане, попробовать чебурек и, конечно, устроить грандиозное шоу. К Международному женскому дню он готовит программу из хитов, которые ни раз возглавляли чарты: от зажигательно Low (с T-Pain) до Right Round (с Ke$ha). Подарите на 8 Марта билет на его концерт той, кто давно мечтает увидеть шоу мирового мастштаба.

Женский стендап к 8 Марта в Москве

Какими бы разными мы не были, чем бы не занимались и какую профессию бы не осваивали – проблемы в жизни, отношениях и дружбе у всех схожи. Именно поэтому стендап-концерт – отличная возможность вместе посмеяться над тем, что раздражает, понять, простить и отпустить.

Женский стендап в театре

Где: КЦ «ЗИЛ»

Это вечер искрометных шуток с данью традициям. Немногие помнят, что стендап зародился на театральный сцене, вот и для этого шоу выбрали соответсвующую площадку! В этот вечер в софитах только девушки: участницы знаменитых телепроектов и локальных проектов. Кто именно – держат в секрете, чтобы создать интригу.

Еще одна особенность - при создании программы организаторы и артисты ориентировались на формат британского стендапа, признаного во всем мире за особую атмосферу и тонкий юмор. Поэтому можно уверенно сказать, что такое празднование 8 Марта в Москве точно запомнится.

Большой женский концерт

Где: Spaten Haus Grand

Это шоу давно завоевало популняность у поклонников жанра. Потому советуем поторопиться с покупкой билетов для себя или в подарок на 8 Марта для жительницы или гостьи Москвы. Зрителей ждет выступление четыре комикесс, но кто именно прочитает монологи. - загадка. Однако организаторы уверены, что публика будет в восторге, ведь среди их резидентов – Яся Тринадцатко, Ольга Малащенко, Вера Котельникова, Елизавета-Варвара Аранова и многие другие.

Если вам хочется прийти на концерт большой компанией подруг, следует приборести билет на одно имя, чтобы менеджер случайно не распределил вас за разные столике.

Яркие бурлеск-шоу - афиша в женский день

Все еще не нашли подходящий вариант того, чем заняться 8 Марта в Москве? Тогда, возможно, этот раздел именно для вас. Осталось лишь приобрести билет и отыскать подходящий наряд для такого особенного вечера.

Sirens’ Jazz Cabaret

Где: Louis

Вы когда-нибудь проводили вечер с мифическими сиренами? Это бурлеск-шоу дарит такую возможность! Вместе с ними гости вечера перенесут с во времени и попадут в Америку. Среди танцовщиц - самые яркие представительницы жанра. В роли ведущей - дива Sandra Frakenberg. Конечно, в этот вечер будет звучать классический чарующий джаз, погружая в атмосферу черно-белого кино из прошлого.

«Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза

Где: Крыша универмага «Цветной»

Добро пожаловать в Новый Орлеан - на крышу одного из небоскребов. Здесь звучит джаз и открывается прекрасный вид на город. Конечно, действо происходит в Москве, но атмосфера вечера переносит во времени и пространстве. Дивы бурлеска задают ритм праздника. Шоу - искусство.

Этот вариант того, как провести 8 Марта в Москве точно понравится тем, кто давно хочет обновить автопарку в соцсетях - вид на город, сияние ламп и декорации идеально подойдут для фотосессии.

What Women Want кабаре-шоу

Где: Crave

И снова смещение стилей. Здесь сольются классическое кабаре, медиа-арт, хореографический театр, живой вокал и многое другое. В каждой сцене - женственность. Разная, неожиданная, яркая. Шоу проходит в небольшом зале, а потому будет создаваться максимально теплая и доверительная атмосфера. Организаторы уверены, что точно удивят публику. Покупайте билет для себя или в подарок, чтобы убедиться.

Спектакли в театрах Москвы к 8 марта

Театр – искусство, которое помогает взглянуть на реальность с иной сторону. Это бывает очень важно.

Спектакль «Жизнь Ж…»

Где: Театр им. Булгакова

Даже название этой постановки интригует. Но на деле все довольно прозаично - это история жизни Женщин. На сцене две подруги, а зритель за два часа узнает историю их жизни от самого рождения и до момента встречи в театре. Как и у каждого в жизни - у них все по разному: весело и грустно, печально и радостно. Интересно, что наши героини предстанут в образах милых клоунесс.

Иммерсивная опера «Пиковая дама»

Где: Troyka Multispace

Приготовьтесь отправится в увлекательное путешествие. Собирать чемодан не нужно, а вот билет купить придется - на иммерсивный спектакль.

В этой постановке символично все: от количества зрителей - 54 человека, как карт в колоде; место действа - древняя загадочная усадьба. А еще танцы, живая музыка, возможность оказаться внутри театра и почувствовать себя актрисой.

Балет «Лебединое озеро»

Где: Кремлевский дворец

Бессмертная классика и безумно красивые образы – то, что нужно 8 Марта. Балет Чайковского существует во множестве воплощений. К 8 Марта в Кремле в ком дворце представят классическую версию, с выразительными костюмами и живой музыкой. Билет на балет - отличный подарок и себе, и маме, и подруге.