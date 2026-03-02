Как провести 8 Марта 2026 в Петербурге: концерты, спектакли и стендап и бурлеск в культурной столице

Ищите, куда сходить в Петербурге 8 марта? Отыскали для вас все самое интересное: от спектаклей до бурлеска.

Провести вечер с мамой; встретиться с подругами; сделать подарок себе. Какой бы пункт вы не добавили в свой планер на 8 Марта, эта подборка мероприятий в Санкт-Петербурге точно поможет отыскать нужное.

Афиша концертов в Петербурге к 8 Марта

Начнем с музыки! Если подруга решит заехать в гости и спросит: «Что интересного в Питере на 8 Марта?» - просто покажите ей этот список концертов.

Концерт-трибьют Lana Del Rey

Где: Петербургский Планетарий

Фанаты зовут ее королевой меланхолии - за тексты, которые говорят о сложностях в отношениях и обществе, с которыми приходилось сталкиваться почти каждой девушке.

Мультимедийный концерт под куполом и проекцией звездных галактик - лишь подчеркнет трогательность песен Ланы Дель Рей. В трек-листе - главные хиты артистки. Исполнит их актриса Петербургского театра Любовь Штарк под музыку живого пианино, за которым в этот вечер будет Илья Щеклеин. Подарите себе и близким возможность попасть на этот космический концерт.

Трибьют-концерт музыки Эми Уайнхаус

Где: Особняк Серебрякова

Дерзкая, яркая и настоящая. Музыка Эми Уайнхаус была отражением ее самой. К женскому дню в Петербурге подготовили уникальный концерт - хиты артистки прозвучат в исполнении популярного местного джаз-бенда, а зал будет украшен сотнями свечей.

Интересно, что площадкой станет один из особняков Петербурга, что придаст вечеру особой торжественности. Надевайте лучшее коктейльное платье и проведите вечер 8 Марта эстетично, красиво и романтично.

«Вива Оперетта»

Где: Мальтийская капелла

В этот вечер в стенах Мальтийской капеллы исполнят классику, которая звучит, как сама весна. Солисты и музыканта театров Петербурга к 8 Марта подготовили программу из лучших произведений венгерского композитора Имре Кальмана, а также австрийцев Иоганна Штрауса и Франца Легара. Музыку подбирали так, чтобы создать атмосферу тепла и легкости. Поэтому билет на этот концерт станет отличным подарком к празднику.

Бабий бунт. Праздничная дискотека 90х

Где: Космонавт

Эта вечеринка для любительниц ностальгии по медлякам в летнем лагере и тех самых танцев, когда приходилось водить ”хоровод” вокруг сумок.Из колонок будут звучать песни, ставшие частью культурного кода целого поколения: от хитов группы «Руки Вверх!», до Ace of Base. Дополнит вечер живое выступление группы катер-группы «На Париж». Выбирайте вечеринку, если скучаете по 90м, а на дальней полке шкафа еще хранятся кислотные лосины.

Стендап в Санкт-Петербурге к 8 Марта

Если не знаете, куда пойти 8 Марта в Петербурге, чтобы расслабиться и посмеяться - выбирайте женский стендап. В нашей подборке вы точно найдете комикессу, которая попадает в ваш стиль юмора.

Стендап концерт Ольги Малащенко

Где: Концертный зал отеля «Санкт-Петербург»

Женственная, дерзкая и откровенная - в монологах Ольги самые искренние истории о личной жизни, дружбе, работе и повседневности сильной женщины. Она не боится критики и словно не может молчать о важном для нее самой, затрагивая темы, которые волнуют всех девушек. В Петербурге 8 Марта будет сразу два выступления Ольги Малащенко - осталось лишь выбрать подходящее вам время и купить билет.

Саша Борсук. Стендап-концерт

Где: Stage Standup Club

Эта комикесса родом из Беларуси. В монологах - компиляция из самых разных тем: от забавных бытовых ситуаций, до иронии над странными социальными проблемами. Многие эпизоды выступлений посвящены отношениям мужчин и женщин, как с точки зрения романтических отношений, так и других вариантов взаимодействия представителей разных полов.

Приходите на концерт Саши Борсук, чтобы посмеяться над понятным и, возможно, начать легче относиться к повседневности.

Stand-Up по-Женски

Где: бар «Руки Вверх!» / Commode

Вечер для любительниц сюрпризов! О том, кто выйдет на сцену, организаторы не сообщают, но уверяют, что это одни из лучших артисток жанра. Обязательный пункт программы - хедлайнер из Москвы. Множество позитивных эмоций и ярких воспоминаний обеспечены.

Интересные бурлеск-шоу в Петербурге на 8 марта

Если пока нет времени на путешествие к новым берегам, предлагаем перенестись во времени (пусть даже на один вечер). Такую возможность дарят кабаре-шоу.

Ruby Sparks Cabaret

Где: бар «Сплетни» by Anna Asti

Роскошный вечер в самом сердце Петербурга! О таком праздновании 8 Марта даже мечтать сложно - настолько непредсказуемой может оказаться программа. Блеск сотен страз, чарующий джаз, винтажный дизайн интерьеров и роскошные костюмы артисток - все это бурлеск. Приходите, чтобы насладиться ярким шоу в атмосфере давно ушедшей эпохи.

Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда

Где: ателье «Благородная гниль»

В этот праздник 8 Марта вы уже не в Петербурге, вы в Голливуде в его лучшие времена. Артисткам кабаре кажется создать иллюзию обмана. Шелест перьев, звон бокалов и приятный джаз. Этот праздник не может оставить равнодушным - оно будоражит и восхищает. Берите с собой других прекрасных леди или же кавалеров и отправляйтесь в мир бурлеска. Но для начала не забудьте о билетах.

«Париж для двоих. Кабаре»

Где: зеркальная гостиная театра «Буфф»

Что может быть романтичнее весеннего Парижа? Только Париж, возникшие в Санкт-Петербурге! Кабаре — отличный вариант для романтического праздничного свидания. Со сцены прозвучат главные хиты французского шансона и популярные современные песни. Выбирайте подходящий билет и подарите себе и близким маленькое приключение.

Спектакли в Санкт-Петербурге к 8 Марта

В свете рабочих будней мы часто не можем найти время на театр. Возможно, для этого и придумали праздники? Вот подборка театральных постановок в Петербурге, которые идеально подойдут под атмосферу 8 Марта.

Балет «Дон Кихот»

Где: Михайловский театр

Почти 3 часа путешествия по испанским просторам вместе с эксцентричными героями Мигеля де Сервантеса. Балет «Дон Кихот» полон ярких эмоций, удивительной музыки и танцев. А костюмы… пышные веера, платья в стиле фламенко, рыцарские доспехи. Сцена выглядит так, будто ожили все фантазии, возникающие при знакомстве с оригинальным текстом.

При покупке билета обратите внимание, что постановку 8 Марта покажут дважды.

«Гала-концерт балета: от Щелкунчика до Кармен»

Где: Особняк Серебрякова

В мерцающем свете сотен свечей и атмосфере старинного особняка, покажут лучшие моменты сразу нескольких легендарных балетов: от «Кармен» до «Щелкунчика». В качестве музыкального сопровождения организаторы выбрали композиции Людовико Эйнауди, который известен своими произведениями для голливудских фильмов. Билет на балетный спектакль станет отличным подарком как для давних ценителей балета, так и для тех, кто только начинает свое знакомство с этим искусством.

Спектакль «Парфюмер» в Петербурге к 8 марта

Где: Театр ЛДМ «Новая сцена»

Кажется, это самая необычная постановка из тех, что предлагает афиша Петербурга на 8 Марта. Спектакль создан по одноименному роману Патрика Зюскинда. Те, кто знаком с историей, знает, что это рассказ о человеке, который наделен идеальным обонянием и в погоне за созданием аромата готов на все.

Особенность постановки в том, что для спектакля были разработаны уникальные ароматы, погружающие в атмосферу. Действо дополнят мультимедийные проекции, переносящие сознание в улицы средневекового Парижа.

Балет Бориса Эйфмана «Анна Каренина»

Где: Александринский театр

Вечная драма, бессмертная классика, история покорившая читателей на всех континентах. Льву Толстому удалось отразить в тексте то, что волнует каждого человека в независимости от возраста, социального статуса и места рождения. Борис Эйфман усилил это ощущение в своем двухактном балете. Это универсальная постановка, которая придется по вкусу и тем, кто хочет увидеть красивый танец, и тем, кто хочется погрузиться в психологическую драму. Акцент в спектакле сделан на любовном треугольнике, а движения отражают накал страстей и драматизм истории. Выбирайте этот спектакль, если вам хочется надолго запомнить каким было 8 Марта в 2026 Петербурге.