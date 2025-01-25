Как Малый театр отмечает юбилеи Чехова и Грибоедова

В феврале 2025 года ожидается исполнение «Горе от ума», приуроченный к круглой дате – 230 лет со дня появления на свет А.С. Грибоедова. Впервые эта пьеса оказалась в репертуаре Малого театра в 1831 году. Современная версия театрального представления, осуществлённого в 2000 году, продолжает оставаться популярной среди аудитории. В постановке задействованы Валерий Афанасьев и Глеб Подгородинский, исполняющие образы Фамусова и Чацкого.

В конце января состоится представление «Мой нежный зверь», приуроченное к 165-летию Антона Чехова. Основой для этой постановки послужила история «Драма на охоте», относящаяся к редкому для автора детективному жанру. Андрей Чернышов, играющий центрального персонажа, отмечает, что пьеса исследует внутреннее падение личности. Визуальные образы на сцене помогают проследить трансформацию главного героя – от положительного образа до абсолютного разложения.