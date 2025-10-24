Как балет «Щелкунчик» стал праздничной традицией? Разбираем историю главной новогодней сказки.

Балет «Щелкунчик» — любимая сказка, без которой не обходятся Новогодние праздники. Киноафиша рассказывает о происхождении этого произведения, когда откроются продажи билетов и о том, почему за возможность увидеть эту историю на сцене зрители готовы отдать немалые деньги.

«Щелкунчик» — балет, который каждый год повсеместно дарит и большим и маленьким зрителям ощущение праздника.

Почему билеты на декабрьские показы начинают разлетаться, когда деревья ещё шелестят желтеющими листьям? И откуда вообще взялась традиция смотреть «Щелкунчика» под Новый год? Давайте разбираться!

Куда уходят корни «Щелкунчика»: авторы и создатели

Сегодня это уже не просто спектакль, а классика. Каждый уважающий себя театр танца имеет в афише свою вариацию знаменитой истории. Однако нить судьбы главной рождественской сказки берёт начало задолго до того, как Пётр Чайковский написал музыку для балета, покорившую весь мир.

Имя героя может показаться странным, если не знать кто же такой Щелкунчик. Всё просто: это игрушка-инструмент для колки орехов. Раньше такие устройства создавались в самых разных вариантах, но с ростом популярности сказки во всём мире почти перестали выпускать их в виде чего либо, кроме солдатика. После множества книжных иллюстраций, мультфильмов и театральных постановок в сознании людей прочно закрепился привычный образ: игрушечный солдат в красном камзоле, с белым париком и храбрым сердцем.

Кто написал Щелкунчика именно таким?

Отец-создатель этого образа — Эрнст Теодор Амадей Гофман, писатель немецкого романтизма. Его «Щелкунчик и мышиный король» был философской историей о детстве, мечтах и границе между реальностью и фантазией.

Позже уже другой знаменитый писатель — Александр Дюма — создал свою версию сказки, сделав её добрее. Именно этот вариант лег в основу либретто к балету «Щелкунчик», над которым работал Мариус Петипа — выдающийся танцовщик и хореограф.

Если бы Чайковский взял за основу мрачного Гофмана, «Щелкунчик» вряд ли стал бы новогодней сказкой для всей семьи. Но музыка Чайковского и поэтичное либретто Дюма подарили миру рождественское чудо.

Когда был написан балет «Щелкунчик»?

Чайковский завершил партитуру в 1892. В том же году состоялась и премьера балета «Щелкунчик» в Мариинском театре. Тогда зрители впервые услышали волшебные звуки нового инструмента — челесты, чьё нежное звучание стало голосом Феи Драже. Изначально постановку готовил Петипа, но из-за болезни хореографию завершал Лев Иванов.

Сюжет «Щелкунчика»: как рождается чудо

Новогодняя сказка «Щелкунчик» рассказывает о девочке Мари, которой крестный дарит игрушку — деревянного солдатика. Ночью, пока весь дом окутан пеленой снов, игрушки оживают. Щелкунчик храбро сражается со зладеями, главный из которых — Мышиный король. Позже солдатик уводит Мари в волшебную Страну сладостей, где они встречают Фею Драже. В этом сказочном мире они очарованы магией танцев и волшебством музыки балета. Здесь их закружит «Вальс цветов».

Главное в этой сказке — светлый финал. Добро, как положено, побеждает зло, а Щелкунчик оказывается прекрасным принцем, которого заколдовали.

Как менялся «Щелкунчик» с тех пор, как его написал Чайковский

После премьеры балет долго не был популярен: критики называли его слишком детским. В 34-м году прошлого века режиссёр Василий Вайнонен создал для Мариинского театра яркую версию, наполненную атмосферой Рождества и детского ожидания чуда.

В 66-ом в Большом театре своего «Щелкунчика» поставил Юрий Григорович — сделал хореографию сложнее, добавил философии взросления и масштабных новогодних декораций. Именно эта версия стала классикой и идёт в театре по сей день.

А в 1954 году Джордж Баланчин перенёс «Щелкунчика» в США. С тех пор там новогодний балет «Щелкунчик» — обязательный атрибут зимних праздников. Миллионы американских семей каждый декабрь идут в театр, чтобы увидеть этот спектакль. Постепенно любовь к этой истории распространилась и на другие страны. Так «Щелкунчик» стал не просто постановкой, а мировым символом Нового года.

Почему «Щелкунчик» — новогодняя традиция?

Секрет прост: телевизионная трансляция спектакля Баланчина в 1957 сделала эту сказку частью рождественского эфира. В России ту же роль сыграла постановка Григоровича. Год за годом новогодние спектакли «Щелкунчик» собирают полные залы — ведь, когда одно и то же чудо повторяется каждую зиму, оно становится ритуалом. Поэтому театры снова и снова выпускают свои версии, в том числе адаптированные для современных детей.

Когда начинаются продажи билетов на «Щелкунчика»?

Продажа билетов на новогодние спектакли и балет «Щелкунчик» в большинстве театров России открывается уже в начале ноября. В это время афиши наполняются зимними постановками, и зрители могут заранее выбрать удобные даты и места.

Однако в Большом театре билеты традиционно поступают в продажу в начале декабря — за несколько недель до первых показов. Из-за высокого спроса билеты раскупаются буквально за часы, поэтому лучше следить за обновлениями на официальном сайте театра.

Почему билеты на «Щелкунчика» такие дорогие?

Почему на «Щелкунчика» такие дорогие билеты? Ответ прост — спрос. Зимой именно этот балет становится главной сценической премьерой: все хотят попасть на «Щелкунчика» в Большом, Мариинском или других театрах. Поэтому цены на билеты на «Щелкунчика» растут — иногда до сотен тысяч рублей. Тем не менее зрители не отказываются от этой традиции: для многих это способ почувствовать праздник и прикоснуться к великому искусству.

Даже если не получается попасть в легендарные театры, сегодня можно увидеть спектакль в десятках постановок — от камерных до ледовых шоу, например, в версии Ильи Авербуха.

«Щелкунчик» — это больше, чем балет. Это чувство праздника, запах ёлки и музыка Чайковского, которая делает зиму сказочной. И каждый раз, когда открывается продажа билетов на «Щелкунчика», мы понимаем: начинается Новый год.