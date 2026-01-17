Кадышева на молодежном: как «Широка река» просочилась в плейлисты зумеров

Песни Кадышевой вирусятся в соцсетях и разбираются на цитаты для мемов. Что это: прайм-эра Надежды Никитичны, тренд на народность или странный юмор на молодежном?

На гребне волны популярности «Золотое кольцо» и Надежда Кадышева были с середины 90-х и до начала 2000-х. С каждым годом концертов становилось все меньше, их больше не приглашали в музыкальные телешоу и даже перестали заказывать песни на радио в качестве аудио-открытки.

И тем удивительнее выглядит их внезапное возвращение. Еще более неожиданно, что новый виток популярности начался с роликов в соцсетях. Кадышева — в рекомендациях у зумеров: под ее песни снимают трендовые танцы, записывают пародии, придумывают забавные добрые мемы.

Контраст почти абсурдный. Что же это — интернет-хайп, коллективная ирония или признак культурного сдвига?

Надежда Кадышева до эпохи интернета: какой ее помнит старшее поколение

Надежда Кадышева — профессиональная певица с академическим образованием. Ее биография неразрывно связана с ансамблем «Золотое кольцо» — проектом, который многие годы был одним из самых ярких на отечественной сцене среди коллективов с народными мотивами.

«Золотое кольцо» — это фольклорная музыка, но в стильной телевизионной обертке. Надежда Кадышева — обладательница удивительного тембра голоса — превращала каждое выступление в мини-спектакль: она всегда в нарядном платье или сарафане, с косой и кокошником, словно окутывала слушателей песнями.

Однако со временем формат выступлений приелся, новых хитов не было, коллектив перестал привлекать внимание и о нем постепенно забыли.

Соцсети для новой популярности Кадышевой

Социальные сети изменили то, как мы обращаемся с культурой и делимся информацией. Иногда какой-то ролик неожиданно и по необъяснимым причинам трогает нерв общества, видео набирает просмотр за просмотром, пока не станет (пусть и на короткое время) частью культурного кода.

Так произошло и с отрывком выступление Надежды Кадышевой. Вдруг в 2025 она проснулась знаменитой. Снова! И толпа ее фанатов на этот раз состояла из школьников. Летом 2024 в сети стал вируситься отрывок из песни «Плывет веночек» — релиз трека был еще в 2005. Зумеры открыли для себя Кадышеву: их поразил и образ артистки, и музыка, и выразительная мимика.

С легкой долей иронии подростки начали создавать десятки-сотни-тысячи коротких роликов с использованием этого трека. Но довольно быстро стало понятно, что многим музыка действительно по душе. То, что начиналось как шутка настолько закрутилось, что Надежда Кадышева и ее ансамбль отправились в свой большой тур по стране, их стали приглашать в качестве хедлайнеров на фестивали и звать на интервью. С полок магазинов исчезали кокошники, а билеты на концерты разлетелись за считанные дни — юные фанаты хотели во что бы то ни стало устроить слэм (или поиграть в ручеек) под живое исполнение Надежды Кадышевой.

Почему зумеры выбрали Кадышеву? Почему сейчас?

Популярность Надежды Кадышевой совпала с более широким трендом — интересом к фольклору, корням и истокам. Но важно уточнить: речь не о возвращении к традициям в классическом смысле. Для зумеров это не про наследование, а про эстетику.

Фольклор здесь — визуальный код, набор образов, ритмов и эмоций, которые можно использовать вне исторического контекста. К этому добавляется феномен ложной ностальгии — тоска по прошлому, которого не было в личном опыте, но которое существует как образ. Кадышева становится частью этого воображаемого прошлого: похожего на фотографии из семейных архивов, немного странного и очень выразительного.

Понятность и простота текстов и яркость визуальных образов неожиданно попала в нерв и тренды. В эпоху клипового мышления побеждает тот, кого можно понять за пару секунд. Посыл Кадышевой понятен мгновенно.

Хайп или любовь: останется ли Надежда Кадышева в чартах

После сотен искусственных образов, разоблачений звезд и идеальной картинки стало понятно, что мир от этого устал. В моде — искренность. И Надежда Кадышева, которая остается верна своему образу и поет также, как и пару десятков лет назад — неожиданно для себя самой стала частью модного веяния.

Будут ли ее хиты из прошлого или новые композиции снова возглавлять чарты — спрогнозировать невозможно. Однако очевидно, что часть подростков точно остались в рядах фанатов и еще ни раз включат «Плывет веночек» на вечеринках.

Часть музыкальных критиков и экспертов уверены, что если Надежда Кадышева и ее коллектив приложат усилия — запишут совместные треки с другими популярными артистами, проведут ребрендинг, найдут новое звучание — то они надолго останутся на волне. Но готовы ли артисты менять свой привычный ритм и образ ради негарантированной популярности или все же останутся верны себе — узнаем совсем скоро.

О чем говорит феномен возвращения популярности Надежды Кадышевой

Феномен Надежды Кадышевой — это не только ее история. Это показатель изменения культуры: не стыдно любить что-то, что не популярно у большинства; не стыдно быть собой; не стыдно открыто говорить о своих увлечениях и вкусах.

Зумеры свободно пересобирают прошлое, не испытывая ни благоговения, ни желания все разрушить. Они играют с культурой, как с конструктором: вытаскивают фрагменты, меняют контексты.

В этом мире вкус перестает быть маркером принадлежности и становится способом личного выбора, самовыражения. Возвращение Кадышевой — не странность и не ошибка алгоритмов, а симптом времени, в котором искренность и ирония наконец перестали быть противоположностями.