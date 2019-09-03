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Итоги фестиваля любительского кино «Молибденовый лопух-2019»

3 сентября 2019 11:43 Проверено редакцией
Итоги фестиваля любительского кино «Молибденовый лопух-2019»

В конкурсе участвовали 45 короткометражек из 15 городов России, Украины и Казахстана, а всего зрители фестиваля увидели на большом экране 65 фильмов.

С 12 по 18 августа в г. Гурьевске Кемеровской области проходил 19 фестиваль любительского кино «Молибденовый лопух». Победителем раздела Документальное кино зрительское жюри признало фильм гурьянки Ольги Васильевой «6 из 82». Лучшим анимационным фильмом стала работа участницы детской национальной студии «Кун-Кузези» из г. Мыски Насти Босс - мультфильм «Кукушка». Клип «Весна» (vottakto & Александр Гаврилов, Кемерово) завоевал Диплом победителя в разделе «Музыкальное кино». Из 28 игровых картин лучшим оказался фильм Детской академии кино и телевидения «Лик» г. Санкт-Петербурга «Маленькая Большая» (режиссёр Ольга Бойко). Гран-При Кинодирекции фестиваля достался автору из Луганска (Украина) Анне Ковалёвой за документальный фильм «...и недили нема...». Всего же за 19 лет зрители фестиваля увидели 1101 уникальную киноработу: 464 фильма представлены гурьевскими авторами, 637 – иногородними (76 городов из 6 стран). В конкурсе дерзнули участвовать 919 видеофильмов и роликов, а 182 работы показаны вне его. Победителям «Молибденового лопуха» вручено 588 наград, в том числе 80 фильмов стали обладателями престижного Приза зрительских симпатий.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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