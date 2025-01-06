История театра имени Ермоловой — как группа любителей обучилась у ученицы Станиславского

Московский театр имени Ермоловой находится в самом центре столицы — на Тверской улице в пару минутах от Кремля. Хотя у него не самая долгая история, он всегда привлекал к себе громкие имена, которые привлекали внимание публики.

Школа театра Ермоловой стоит на системе Станиславского, первых артистов обучили его прямые ученики, поэтому спектакли всегда были на уровне. Сегодня мы расскажем историю московского театра имени Ермоловой, как из студии при Малом театре он стал самостоятельным интересным коллективом.

История возникновения театра Ермоловой

История драматического театра имени Ермоловой началась в 1925 году. Группа выпускников студии при Малом театре решила открыть свой театр, который ко всему прочему ещё был передвижным. Как корабль назовёшь, так он и поплывёт, поэтому молодые люди решили назвать свой коллектив именем великой артистки Марии Ермоловой. Кто такая Ермолова? Она была не только великой актрисой, но и новатором, задавшим высокий стандарт для драматического мастерства. И она согласилась дать новой труппе своё имя.

Однако скоро передвижной театр понял, что ему нужно осесть. Тогда выпускники обратились к студии имени Луначарского, где руководил Макс Терешкович. Это всё ещё не был привычный репертуарный театр, по сути, он был группой любителей. Но Терешкович пригласил к ним Марию Кнебель, ученицу Станиславского, чтобы она обучила его артистов системе. Постепенно любители становились профессионалами. Но Терешкович скоро умер от инфаркта. Труппу объединили с другой студией, которой руководил великий актёр Николай Хмелёв. И вот уже труппу Хмелёва, состоящую из трёх студий, в итоге превратили в тот самый театр имени Ермоловой.

Хмелёв руководил театром с 1933 по 1945 год. При нём театр сохранил студийное прошлое. Здесь не было режиссёра и актёров, были учитель и ученики. Учитель разбирал роли, а студенты позже играли их под чутким руководством. Это изменилось с приходом Андрея Лобанова, после смерти Хмелёва он стал новым худруком. Он начал истреблять эстетику Хмелёва, заставлял артистов самим разбирать свои роли и приносить идеи. Из студии он сделал настоящий театр, где актёр должен работать над ролью, а режиссёр только создавать спектакль, а не нянчиться с труппой.

Через 11 лет Лобанов ушёл из театра. Началась череда смен худруков, пока в 1970 им стал Владимир Андреев. Так как он в первую очередь был актёром, Андреев начал привлекать молодых режиссёров, в том числе для того, чтобы они ставили спектакли на него. Он руководил театром 15 лет, однако его пригласили в Малый театр на должность главного режиссёра. На 6 лет его заменил Валерий Фокин. Уже тогда он мечтал о европейском признании русского театра, поэтому он разделил театр Ермоловой на основной и международный театральный центр им. Ермоловой. Правда, существовал он недолго. Андреев вернулся в театр в 1990 году, а в 1996 объединил труппы в одну.

Он руководил до 2012 года, а затем пригласил на место художественного руководителя театра Ермоловой Олега Меньшикова. Сам же Андреев стал пожизненным президентом театра. Меньшиков в театре Ермоловой значительно обновил репертуар, убрав многие устаревшие постановки и создав новую сцену театра Ермоловой, рассчитанную на 140 мест. Это позволило не только расширить технические возможности театра, но и привлечь новую аудиторию. Режиссёр театра Ермоловой Меньшиков представил такие хиты, как «Оркестр мечты. Медь» и эксцентричные «Игроки». Под его руководством театр обрел современное лицо.

Здание театра Ермоловой

Важной частью истории театра стало его здание на Тверской улице. Этот исторический особняк был построен в 1830-х годах как пассаж Постниковой. Позже, в 1897 году, здание реконструировали, превратив его в торговый центр с гостиницей. В 1946 году именно оно стало домом для театра. Здание и сцена театра Ермоловой прошли через несколько этапов реконструкции, но сохранили исторический облик. Поэтому, если вы любите историческую архитектуру, это ещё один повод зайти в театр Ермоловой.

Актрисы и артисты театра Ермоловой

Состав труппы театра Ермоловой всегда славился мощной труппой, в которую входили актеры, ставшие звездами российского театра и кино. Вот известные артисты, которых можно увидеть на его сцене:

— Марина Неёлова,

— Кристина Асмус,

— Дарья Мельникова,

— Стася Милославская.

Это отличный способ узнать знакомого актёра с новой стороны, ведь игра в театре отличается от кино.

Гастроли и социальные проекты

Гастроли театра Ермоловой раньше проходят в разных городах и странах. Сейчас их можно увидеть в разных городах России и Беларуси. Также театр активно участвует в благотворительных акциях, например, спектакль «СтихоВарение» поддерживает детей с органическими поражениями центральной нервной системы.

Также театр Ермоловой организует фестиваль режиссёрских дебютов «Проект 1.5». Студенты театральных вузов могут подать заявку и, если жюри отберут, поставить спектакль на сцене театра в центре Москвы. Есть особые условия. Режиссёр получает 1.5 миллиона на реализацию, продолжительность должна быть не больше 1.5 часа, гарантированное время проката — 1.5 месяца, стоимость билетов — 1500 рублей, срок реализации — 1.5 месяца. В общем, коллектив с юмором подходит к этой лаборатории.

Что посмотреть в театре Ермоловой

Вот несколько спектаклей, которые точно стоит посмотреть, чтобы составить впечатление о коллективе. Программа минимум:

— «Игроки» по пьесе Николая Гоголя.

Постановка Олега Меньшикова, в которой классика зазвучала по-новому. Эта эксцентричная комедия снискала любовь зрителей за яркость, энергию и неожиданные режиссерские ходы.

— «Оркестр мечты. Медь».

Современная постановка, объединяющая театр и музыку. Спектакль рассказывает о судьбах музыкантов духового оркестра и стал символом обновленного театра под руководством Меньшикова.

— «Леди Макбет Мценского уезда» по Николаю Лескову.

Классика русской литературы. Женщина выходит замуж за богатого мужа, которого не любит. Скоро она влюбляется в другого, но вынуждена скрывать свои чувства. Чтобы никто о них не узнал, она готова на всё, даже на преступление.

Театр Ермоловой сегодня

Театр Ермоловой стал площадкой для творческих экспериментов, где классика представляется в новом свете, а современные пьесы раскрываются с неожиданной стороны. Под руководством Олега Меньшикова театр не боится разрушать стереотипы, смело привнося в постановки элементы перформанса, музыки и кино.

За почти столетнюю историю театр имени Марии Ермоловой стал одним из ведущих театров России. Каждое поколение мастеров театра оставляло свой след, создавая его уникальную репутацию и культурное наследие. Благодаря выдающимся постановкам, актерам и режиссерам, таким как Олег Меньшиков, театр занимает особое место в культурной жизни Москвы. Поэтому, если вы ещё не были здесь, обязательно сходите на постановки, которые мы советовали.

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