История Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля: даже после пожаров они продолжали петь

В самом сердце Казани, на площади Свободы, расположено здание Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля — архитектурный монумент, в котором классическая традиция сплетается с национальным духом.

Опера и балет в Казани: с чего все началось

Театральная жизнь Казани зародилась в стенах Первой мужской гимназии, где во второй трети XVIII века стали показывать спектакли для широкой публики. Зрителям полюбились не только драматические постановки, но и музыкальные спектакли: пантомимы и панегирики. Спустя некоторое время при гимназическом театре появился капельмейстер — музыкальный руководитель.

В начале XIX века успешный бизнесмен того времени — помещик Павел Есипов — спонсировал строительство деревянного здания для театра. Возвели его неподалеку от того места, где сейчас находится Татарский театр оперы и балета имени М. Джалиля. Чтобы придать зданию “важный” вид, архитекторы добавили колонны на фасаде, а в зрительном зале соорудили двухъярусные ложи и партер. С расширением пространства театра появился и новый репертуар. Особую популярность у публики обрели комические оперы, созданные как российскими, так и зарубежными композиторами.

Одиннадцать лет здание театра было главной точкой сбора всех любителей искусства в Казани: состоятельные жители города выкупали дорогие места и выгуливали свои лучшие наряды, а студенты были готовы получить выговор за прогул и потратить последние деньги лишь бы провести вечер в кресле где-нибудь “на галерке”.

В 1814 году Есипов разорился, а еще через год Казань охватило пламя, поглотившее и здание театра. Артисты остались без собственной сцены и пятнадцать лет спектаклей в городе почти не было.

В 30-е годы XIX века за организацию спектаклей взялись антрепренеры. Петр Соколов начал экспериментировать и помимо привычных комических опер ставил и романтические произведения, которые были тепло приняты зрителями.

Но у артистов все еще не было собственного пространства: в залах часто была неподходящая акустика, свет и другие важные для успеха спектакля детали.

В 1851 в Казани возвели театр в камне, напротив того места, где спустя сотню лет появится Театр оперы и балета им. М. Джалиля.

Одними из первых на сцену нового театра вышли итальянские оперные певцы. Билеты на выступление гастролирующих артистов раскупили за несколько часов: зрителей не смутила даже цена, которая в несколько раз превышала привычную.

Зарубежные артисты были не очень богаты, потому число действующих лиц в постановках (артисты исполнили «Сомнамбулу» В. Беллини и «Любовный напиток» Г. Доницетти) было меньше нужного, а от хора отказались в пользу музыки. Однако произошел важный переломный момент в театральной жизни Казани — жители города впервые услышали профессиональное оперное пение. Организаторам и артистам приходилось стараться, чтобы угодить, ставшим более требовательными, слушателям.

26 августа 1874 — дата от которой отсчитывают оперные сезоны в Казани

Антрепренер Петр Медведев заметил, что публике города хочется больше зрелищ и оперы. Он собрал первую постоянную труппу. 26 августа 1874 года Артисты показали оперу «Жизнь за царя» М. Глинки. От этой даты отсчитывают оперные сезоны в Казани.

П. Медведева артисты очень любили: он вовремя платил зарплату и умело организовывал события. При нем в Казани поставили 38 опер и 13 оперетт. Однако в 1877 году антреприза перестала приносить доход и Медведев покинул артистов.

Оперное пение в Казани снова утихло. Концерты, а тем более новые постановки, были редкостью.

Ситуацию изменил Михаил Бородай, который приехал в город в конце XIX века. Он наладил собственную систему отношений с артистами: антрепренер не просто руководил, но и владел труппой и дирижерами, каждый платил взнос на развитие коллектива, а прибыль от выступлений напрямую зависела от изначального взноса. При Бородае театр становится массовым: после снижения стоимости позволить себе покупку билета могли даже служанки. Также Бородай следил за актуальностью: постановки, которые только-только отгремели в Москве и Санкт-Петербурге попадали на казанскую сцену. Также нередко с гастролями приезжали именитые артисты столичных театров. В 1899 году, к столетию со дня рождения А. Пушкина с в Казань приехал сам Федор Шаляпин и исполнил партии из опер «Русалка», «Жизнь за царя» и «Князь Игорь».

В начале XX века Бородая на посту антрепренера сменил Николай Соболыциков-Самарин. При нем отремонтировали театр, построили новые декорации, в оркестре стало больше музыкантов, а труппа театра стала гастролировать по другим городам.

Между двумя революциями пошатнулась и стабильность оперной сцены Казани. Антрепренеры покидали город. Но были и те, кто не давал сцене пустовать. Даже в эти сложные годы А. Образцов поставил больше 40 опер и 5 оперетт, которые были сыграны 107 раз.

Еще одним потрясением для татарской оперы и всей Казани стал пожар 1919 года. Здание театра сгорело до тла. Большинство артистов уехали в другие города или стали преподавателями.

Артисты без здания и вектор на национальное искусство

В 20-е годы за развитие оперы в Казани взялся скрипач, дирижёр и педагог Александр Литвинов. Он взращивал новых артистов в техникуме и активно работал над новыми постановками.

В этот же период была сформирована «Комиссия по организации татарской оперы», задачами которой было развитие искусства с национальным колоритом. В 1925 коллективом авторов (С. Габяши, Г. Альмухаметов и В. Виноградов) была написана первая опера на татарском языке: «Сания» — история любви девушки крестьянки и джигита, счастью которых мешает отец девушки.

В 1934 году правительство республики Татарстан приняло постановление о создании в Казани Татарского государственного оперного театра. Также республика субсидировала открытие при Московской консерватории национальной оперной студии. Обучатся в столицу поехали самые талантливые исполнители и композиторы Татарстана.

Но все еще оставалась одна проблема — после пожара в городе все еще не было подходящего места для оперных выступлений.

Возрождение из пепла: как театр оперы и балета получил почетное имя Мусы Джалиля

В 1936 году начали строительство здания театра оперы и балета. В ожидании нового дома артисты продолжали выступать на других сценах города: летом 1939 года зрители увидели первую оперу на татарском языке: «Качкын» (Беглец) — дипломная работа к окончанию консерватории молодого композитора Назиба Жиганова. Почти все роли в постановке сыграли выпускники первого потока татарского отделения консерватории, которые вернулись в Казань в 1938. В 1939 году заведовать литературной частью театра стал выпускник МГУ, молодой поэт Муса Джалиль.

Из-за Великой Отечественной Войны и ее последствий строительство нового здания театра затянулось на двадцать лет. Но даже в эти сложные годы артисты продолжали выступать, не смотря на то, что большую часть мужчин из хора и оркестра призвали в армию. Ушел на войну и Муса Джалиль — он отказался от брони, которую предоставляло членство в городском совете.

В 1941 году театр стал называться «Татарским государственным театром оперы и балета». В 1945 зрители Казани увидели первый татарский балет «Шурале» — историю о духе леса, основанную на национальном фольклоре, создал Фарид Яруллин.

В 1956 году оперой Н. Жиганова «Алтынчеч» (Златовласка) открылось новое здание театра. В том же году театр стал носить имя Мусы Джалиля, которого посмертно удостоили звания Героя Советского Союза.

Муса Джалиль: поэт, стихи которого исчезли в войне

В 1945, когда российские солдаты штурмовали Берлин, в тюремной библиотеке была найдена истлевшая тетрадь, на страницах которой синими чернилами было выведено «…заключен в Моабитскую тюрьму как пленный, которому предъявлены политические обвинения и, наверное, буду скоро расстрелян…». Эту надпись оставил Муса Джалиль, который когда-то, молодым парнем, начинал свой путь как руководитель литературной части театра в Казани.

Еще до начала войны поэт успел опубликовать десять сборников стихов. Продолжал писать и на фронте: сослуживцы вспоминали, что он всегда носил с собой большую потертую тетрадь, которую хотел отправить близким, но не успел. В 1942 году отряд Мусы был окружен и поэта взяли в плен. В 1944 году Муса был казнен, его, как и многих пленных, обвиняли в измене Родине. В 1947 его внесли в список особо опасных преступников. Имя поэта исчезло со страниц книг, его запретили, стихи не печатали в газетах, не учили наизусть в школах.

После смерти И. Сталина дело на Джалилова закрыли за неимением улик. В 1953 году впервые опубликовали шесть стихотворений поэта из той самой тетради, найденной в Берлине.

Стихи Мусы Джалилова снова стали любимы, их повсеместно читали и декламировать. В 1957, через год после присвоения Театру оперы и балета в Казани имени поэта, композитор Назиб Жиганов поставил оперу «Джалиль» — в память о друге, коллеге и герое.

Артисты и фестивали: новый этап в истории Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля

С середины 1960-х годов и на протяжении почти двух последующих десятилетий Татарский театр оперы и балета в Казани оказывается в водовороте художественных трансформаций. Частая смена руководства, череда кадровых перестановок, постепенный уход артистов первого выпуска татарской оперной студии — всё это создает атмосферу творческой нестабильности.

К середине 1970-х годов театр получает новый импульс. В 1975 году главный режиссер Нияз Даутов инициирует процесс художественного обновления, формируя свежий исполнительский состав, чтобы возродить театр. В эту эпоху на театральном горизонте зажигаются имена, которым суждено оставить глубокий след в истории татарского оперного искусства — среди них выдающиеся мастера сцены Хайдар Бигичев и Лариса Башкирова. Именно с их приходом начинается новая глава театральной летописи, где снова появилось место для творческого диалога и экспериментов.

Поворотной точкой для театра становится 1981 год, когда его возглавляет Рауфаль Мухаметзянов, остающийся на этом посту по сей день. Уже в следующем году он, совместно с художественным руководством, инициирует проведение первого Шаляпинского фестиваля, ставшего впоследствии одним из ключевых оперных форумов страны. В 1987 году закладываются основы еще одного знакового события — Фестиваля классического балета, который спустя пять лет получает имя великого танцовщика Рудольфа Нуриева, навсегда связав Казанский театр с его легендарным наследием.

В 1988 году театру дали статус академического. С середины 1990-х берет вектор на объединение традиций и инноваций.

В 1994 году руководство театра под началом Рауфаля Мухаметзянова внедряет контрактную систему, открывая возможности для сотрудничества с ведущими мировыми постановщиками, режиссерами, хореографами, художниками и исполнителями.

Начинается масштабная гастрольная деятельность: ежегодно театр представляет до 120 спектаклей на сценах Голландии, Германии, Австрии, Швеции, Франции, Великобритании и других стран Европы.

В начале XXI века театр оперы и балета начал приглашать зарубежных артистов и постановщиков. В репертуаре появляются авангардные постановки, такие как «Дон Жуан» и «Трубадур», в которых классические произведения переосмысляют, преподносят в новом для зрителей векторе.

В этот же период театр делает решительный шаг в развитии национального оперного искусства: создаются новые татарские оперы, которые получают признание публики и критиков. Одним из знаковых произведений становится спектакль «Сказание о Йусуфе», удостоенный в 2006 году Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Два года спустя выдающийся тенор Ахмед Агади получает национальную театральную премию «Золотая маска» за блистательное воплощение образа Габдуллы Тукая в опере «Любовь поэта».

Процесс создания одной новой оперы в театре занимает в среднем четыре года, что подчеркивает масштабность и тщательность работы над каждым произведением — этот театр не стремится брать количеством, а ориентируется на качество.

2005 год становится вехой технического обновления — капитальная реконструкция оснащает театр передовыми сценическими технологиями, позволяя реализовывать сложные постановочные концепции и световые решения на уровне ведущих мировых площадок.

2012 год знаменуется триумфом Альбины Шагимуратовой, получившей «Золотую маску» за роль Лючии в спектакле «Лючия ди Ламмермур».

В 2014 году татарский балет выходит на глобальный уровень: постановка «Золотая Орда» транслируется на телеканале Mezzo, охватив аудиторию 150 миллионов зрителей из 40 стран.

2015 год приносит череду событий, подтверждающих международный статус театра. В апреле мировая премьера спектакля «Dona nobis pacem» на музыку Мессы си минор И. С. Баха, поставленная легендарным Владимиром Васильевым, проходит на сцене театра и сразу же представляется на Исторической сцене Большого театра России. В этом же месяце коллектив театра удостаивается Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая за выдающийся вклад в развитие балетного искусства.

9 мая 2015 года, в день 70-летия Победы, телеканал Mezzo транслирует оперу «Джалиль», посвященную подвигу Мусы Джалиля и героизму советского народа.

2016 год приносит республике новое культурное явление — фестиваль татарской песни «Yзгәреш җиле» («Ветер перемен»), инициатором которого становится Президент Татарстана Рустам Минниханов.

2018 год завершает череду громких событий мировой премьерой оперы «Сююмбике» (26–27 сентября), созданной композитором Резедой Ахияровой, либреттистом Ренатом Харисом и режиссером Юрием Александровым.

Так, театр имени Мусы Джалиля, сохраняя верность традициям, остается живым организмом, представляя культуру Татарстана на мировом художественном пространстве.