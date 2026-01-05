История под куполом: прошлое и настоящее цирка Чинизелли на Фонтанке

Под куполом цирка на Фонтанке представления жанра перестали быть стихийной забавой, а на регулярные шоу стекались зрители со всей страны. Рассказываем историю детища Чинизелли.

Это рассказ о смелости инженерной мысли, противоречащей законам времени. Цирк на Фонтанке появился под занавес XIX века и на долгие годы стал примером того, как вписать искусство в культурный контекст города.

Почему цирк Чинизелли — знаковое место Петербурга

Санкт-Петербургу свойственно быть красивым и архитектурно-нарядным. Не удивительно, что самый необычный и отличный от прочих цирк — тот, что на Фонтанке — появился именно в этом городе. И не просто появился, а стал первым в России стационарным каменным цирком.

Его строительство было вызовом повсеместно устоявшимся канонам, где цирковое искусство считалось чем-то подвижным, почти кочевым, не заслуживающим постоянного крепкого дома. Петербург, как часто бывало, оказался городом, где этот стереотип был разрушен.

История цирка Чинизелли: от временных подмостков к вечному адресу

История цирка на Фонтанке началась задолго до появления знакового здания, где он обитает сегодня.

В 1827 на этом же месте возник «Олимпический цирк-театр» француза Жака Турниера — временное деревянное сооружение, просуществовавшее около 15 лет. Затем — пауза: пространство опустело и со временем стало стоянкой извозчиков, а позже и вовсе было разобрано из-за ветхости.

1867 — новый поворот в цирковом искусстве страны. На Михайловской площади (ныне Манежной), что расположена неподалеку, немецкий предприниматель Карл Гинне основал цирк, но с условием — работать он может всего лишь год. Однако успех у публики, которая заскучала по ярким шоу, был столь очевидным, что контракт продлевали и не раз. В какой-то момент Гинне стал писать прошения на разрешение строительства каменного здания. Однако власти города были непреклонны и согласны лишь на еще одно продление контракта. В 72-ом Гинне покинул Петербург и передал управление цирком своему зятю — итальянцу Гаэтано Чинизелли.

К этому моменту имя Гаэтано было на устах всех поклонников циркового искусства — он был искусным наездником, преподавал дрессуру и каждый его выход на манеж был сродни празднику. В XIX веке билеты на шоу с участием лошадей раскупали за считанные часы — это был тренд того времени. Петербургская публика уже знала Чинизелли — с 1868 он был постоянным участником шоу, а спустя пару лет собрал в городе собственную труппу.

Став управляющим, он делает то, что не удалось его предшественнику: добивается разрешения на строительство стационарного цирка на Фонтанке. Одной из причин отказа были споры о том, как вписать новое сооружение в сложившийся городской ландшафт — здание закрывало фасад Инженерного замка. Чинизелли, как истинный наездник, придумал ход конем — пообещал за собственный счет разбить поблизости сквер и сдержал слово. Прогуляться по нему можно до сих пор.

Архитектура и здание цирка на Фонтанке: инженерия как искусство

Проект здания будущего цирка доверили академику архитектуры Василию Кенелю. Кстати, он же, по заказу Чинизелли, создал и план облика сквера на Манежной. Задача перед архитектором стояла важная и ответственная: создать здание, способное вместить тысячи зрителей, не разрушив при этом визуальный облик центра Петербурга.

Детали для каркаса здания изготовили на местном заводе и собрали в единую конструкцию уже на площади. Купол цирка проектировал специалист по механике сводов Рудольф Бернгард — ему удалось создать первый в мире проект, где рекордная для своего времени куполообразная крыша ( почти 50 метров) держится без единой подпорки. Сетчато-ребристая конструкция накрывает зал, словно перевернутая чаша. Это решение стало образцом для цирков по всей Европе.

В конце 70-х в цирк Чинизелли пригласили первых зрителей. Здание, сразу по окончании строительства, признали одним из самых красивых в Европе. В облике сооружения различимы мотивы ренессанса и барокко — классическая уравновешенность и праздничная пышность.

Интерьеры поражали не меньше. Холст с росписями цирковых сцен, газовые люстры, малиновый бархат, золото, зеркала. Даже конюшни выглядели как парадные залы — с мрамором, фонтанами и аквариумами.

Цирк в советский период: утраты и приспособление

Революция изменила все в стране. В том числе и отношение к искусству. В 1919 последний директор и представитель династии Чинизелли покинул Россию. Здание перешло в ведение государства и получило новое имя — Госцирк.

За несколько лет сооружение пережило множество метаморфоз: его перестраивали и меняли внутренние пространства. Исчезли скульптуры муз, венчавшие фасад, пропала декоративная группа на аттике. Архитектура не медленно, но верно упрощалась, подстраиваясь под новые идеологические требования.

В самом начале войны — в 41-ом — под куполом на несколько лет погасли огни. В гримерках с семьями поселились артисты, которым не удалось эвакуироваться из города. Жизнь вернулась на манеж лишь осенью 44-го. В эти годы цирком руководил Евгений Кузнецов, создавший еще в 30-е годы Экспериментальную мастерскую, где с успехом реализовывались необычные и яркие идеи номеров.

Послевоенные годы — время расцвета циркового искусства. В этот период на манеже появились такие звезды, как клоун Михаил Румянцев — более известный, как Карандаш, а также дрессировщик медведей Валентин Филатов. В цирке выступали Юрий Никулин, Маргарита Назарова, Юрий Куклачев и многие другие звезды жанра. При цирке появились учебные студии, были организованы фестивали, приезжали многие гастролирующие артисты. В 1977 цирку был вручен орден Дружбы народов.

В начале 90-х, по приказу Министерства культуры, цирк получил новое наименование и стал Санкт-Петербургским государственным.

Современное состояние цирка: возвращение имени и смысла

В начале 2000-х вновь произошла смена официального имени — Большой Санкт-Петербургский государственный цирк. Тогда же, в первые годы нового века, были отреставрированы многие детали фасада и здание стало выглядеть так, каким его задумывали. В 2001 перед главным входом появилась скульптура «Цирк приехал», врученная в дар любимому городу ее создателем — Арсеном Аветисяном.

В 2014 цирк закрылся, но лишь ради того, чтобы стать лучше — на масштабную реставрацию. Купол, переживший ремонт середины XX века, утратил историческую форму, конструкции просели почти на метр. Реставрация была необходима и стала попыткой вернуть зданию подлинность.

При ремонтных работах была создана двойная конструкция, позволяющая использовать современное и тяжелое оборудование. Также, в ходе большого ремонта вернулась когда-то разрушенная царская ложа, оркестру вновь выделили зону, где играли музыканты в конце XIX века, парадный вестибюль облачился в свой первозданный образ. А еще на фасаде появилось знаковое имя — Гаэтано Чинизелли.

Посещение цирка: что важно знать

Сегодня цирк на Фонтанке — и достопримечательность, и сцена, притягивающая внимание. Здание находится на набережной Фонтанки, дом 3 А, в пешей доступности от центра города. Добраться до него легко как на общественном транспорте, так и пешком.

Представления специально создают под самую разную публику: для впечатлительных малышей, для любознательных туристов, для взрослых, которым хочется ярких эмоций.

Современный цирк Чинизелли — это не рядовое развлечение, а визуально насыщенное и профессионально выстроенное шоу.

Для первого визита стоит заранее изучить афишу, выбрать места с хорошим обзором арены и прийти чуть раньше, чтобы почувствовать атмосферу здания — ту самую, в которой XIX век неожиданно оказывается совсем рядом.