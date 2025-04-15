История Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина

В репертуаре Нижегородского театра оперы и балета артисты играют с полной отдачей, а на премьеры приходят самые преданные зрители. Так было всегда, несмотря на сложные испытания огнем и войной. Погрузимся в хронику его творческой жизни.

История рождения большого театрального искусства в Нижнем Новгороде: с чего все начиналось

На дворе был XVIII век, когда гастролирующие артисты познакомили жителей Нижнего Новгорода с произведениями для оперы и на ярмарочных представлениях. Публика влюбилась в этот жанр. На выступлениях приезжих театров непременно был аншлаг.

К концу XIX века было решено построить на просторах Нижегородской губернии Народный дом, ставший местом культурного просвещения. В пространстве разместили читальный зал, зону отдыха и, что самое важно для нашего повествования, сцену для постановок любительского театра.

За реализацию этого пространства ратовали как энтузиасты, влюбленные в искусство, так и светочи культуры. Сам Максим Горький участвовал в обсуждениях концепций места, а Федор Шаляпин пожертвовал гонорар с нескольких концертов на строительные материалы и работу на объекте.

За создание проекта здания взялся Павел Малиновский — талантливый архитектор своего времени. Осенью 1903 в Народном доме принимали гостей. На концерте в честь открытия Шаляпин исполнил свои лучшие партии в сопровождении концертмейстера Арсения Корещенко. Публика была в восторге. Полторы тысячи человек благодарили артиста и музыкантов долгими овациями.

Однако Народный дом жил искусством совсем недолго — всего пять месяцев. Власти опасались, что среди свободного творчества могут родиться революционные идеи.

Нижний Новгород надолго остался без храма искусства. Прошло почти три десятилетия и жители города, не без приятного удивления, обнаружили в газете статью, которая сообщала о том, что в Народном доме скоро поселится труппа талантливых оперных исполнителей.

Балетные и оперные партии на сцене театра имени Пушкина

После реконструкции, летом 1935 года, театр оперы и балета открыл двери для публики.

Первый спектакль — оперу «Князь Игорь» — артисты сформированной труппы отыграли осенью того же года. Руководила актерами Софья Маслова — она вошла в историю российского искусства, как первая женщина, которая взялась за постановку оперы.

Еще одним спектаклем стартового сезона в театре стал «Евгений Онегин» Петра Чайковского — также несла ее режиссерский почерк. Спустя год зрители театра впервые наслаждались балетом от артистов труппы — над постановкой «Дон Кихот» работал Владимир Кононович.

Знаковым событием второго театрального сезона (1937 года) стало празднование 100-летия с момента гибели Александра Пушкина. Тогда же театр стал гордо носить имя великого поэта.

Ответственным за режиссуру стал Борис Покровский, выпускник ГИТИСа.

В предвоенное время афиша театра сияла звездными именами. На его сцене блистали балерина Ольга Лепешинская, тенор Сергей Лемешев и другие. Последней премьерой перед войной стала «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова, показанная в сезоне.

Нижегородский театр оперы и балета в военные годы и после

В день, когда фашистские захватчики начали наступление, артисты Нижегородского театра имени Пушкина отправились покорять публику в Иваново. Им пришлось незамедлительно покинуть “город невест”, уехать домой и включиться в культурную и духовную мобилизацию.

Театр продолжал творить даже в этот сложный этап. Следующий год ознаменовался постановкой спектакля по опере Глинки «Иван Сусанин» — ее сюжет соответствовал настроениям, ветавшим в народе.

В 1942 репертуар пополнился операми, которые создавались режиссерами с желанием поднять героический дух народа. За основу брали произведения, проникнутые идеями народной борьбы за свободу. В афише появились оперы «Юдифь» Александра Серова и «Нижегородцы» Эдуарда Направника.

Несмотря на суровые годы, театр не замыкался лишь на трагедиях. Артисты дарили публике утешение музыкой: оперетта и балет становились возможностью сбежать от страшной реальности в мир фантазий.

В 43-м году ознаменовался прибавлением в труппе: из Минска эвакуировались белорусские артисты, которые обрели здесь новую сцену и новый коллектив.

Сезон 1943-1944 театр открыл постановкой «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, подтверждая свой статус ведущего музыкального центра.

Театр морально поддерживал не только горожан — часть артистов вошла в состав труппы, выступавшей перед солдатами. Так, прима Мария Чиненкова, вместе с военными она добралась до Германии. Ее голос разносился со ступенек захваченного Рейхстага в Берлине.

10-й театральный год совпал с окончанием войны. В репертуар вернулись легкие, забавные постановки, что ознаменовало праздник Великой Победы.

В послевоенные годы всюду в театрах был репертуарный кризис: стране нужно было восстановиться, на постановки часто не хватало средств, рефлексия драматургов была связана со ужасами на поле боя и в тылу.

Театр держал курс на поддержку отечественных композиторов: в пятидесятые годы была рождена «Даиси» — опера грузинского композитора Захария Палиашвили, а в 1957 — балет с татарским колоритом «Шурале» Фарида Яруллина.

Театр не просто восстанавливался, он рос, преображался, совершенствовался. В вихре шестидесятых началась эпоха глубоких художественных трансформаций. Репертуар, подобно причудливому узору, сплетался из классических произведений мирового наследия и уникальных постановок, рождающихся под вдохновением произведений современных авторов.

Жизнь Нижегородского театра имени Пушкина в Советское время

Театр советского времени звучал мощно и монументально: опера «Овод» А. Спадавеккиа, балетная феерия Сергея Прокофьева — «Каменный цветок», волшебная «Золушка» и трагическая симфония «Ромео и Джульетта».

В конце шестидесятых театральный олимп возглавил П. Резников, заслуженный деятель искусств РСФСР, а вскоре в этот симфонический ансамбль управленческих талантов влился режиссер О. Дадишкилиани. Волна обновления достигла своего апогея в 1969 году, когда дирижерское кресло занял В. Бойков, а хоровые партии обрели новое дыхание под руководством Г. Муратова.

К 100-летию Владимира Ленина Пушкинский театр представил «Летят журавли». Опера А. Нестерова жила на сцене больше десяти лет, получила признание публики, критиков и фестивальных экспертов.

Пушкинская линия вплеталась в репертуар, становясь новым вектором для развития театра. Год за годом на афишах появились «Дубровский», «Пиковая дама», «Борис Годунов».

1986 год ознаменовался появлением в театральной орбите Анны Дмитриевны Ермаковой. Под ее началом родился Первый Всероссийский Пушкинский фестиваль «Болдинская осень», ставший окном в мир музыкально-драматической интерпретации произведений великого поэта. С 1988 года этот фестиваль стал ежегодным символом Нижегородского театра.

На рубеже 80-90-х был организован Первый Всероссийский Пушкинский фестиваль «Болдинская осень», открывший новую страницу в музыкально-драматическом прочтении наследия великого поэта.

Несмотря на бурные перемены постсоветского времени, театр в 90-е не просто устоял, но и громко заявил о себе масштабными проектами. В 1994 году труппа отправилась на гастроли в Германию, а в 1998-м представила «Каменного гостя» в Италии, доказав, что искусство не знает границ.

Современный этап в творчестве Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина

На стыке веков Нижегородский театр не терял исследовательский настрой: «Скупой рыцарь» С. Рахманинова, «Человеческий голос» Ф. Пуленка, «Анна-Марина» Л. Клиничева— все эти спектакли стали ступенями на пути к новому видению оперного искусства.

В 2014 году грянула премьера мюзикла «Коко Шанель: страницы жизни» (Э. Фертельмейстер) — смелый эксперимент, соединяющий моду, музыку и драму.

Так, сквозь десятилетия Пушкинский театр продолжает быть хранителем традиций и проводником новых театральных смыслов, вглядываясь в будущее с тем же вдохновением, что когда-то оживило его сцену.