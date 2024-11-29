История Московского губернского театра — как Сергей Безруков спас два коллектива

Нельзя сказать, что Московский Губернский театр Сергея Безрукова — один из самых значимых театров столицы. Но он однозначно интересен, в первую очередь благодаря своему художественному руководителю. Репертуар Губернского театра состоит из спектаклей, где есть редкая возможность увидеть мастера на сцене. Но тем не менее нельзя сказать, что это единственное, чем он интересен. Большая часть афиши — спектакли без Сергея Витальевича, и труппа Губернского театра в Москве вполне справляется с творческими задачами. Здесь можно посмотреть русский психологический театр, который сформулирован принципами Безрукова, ученика Олега Табакова. Сегодня расскажем историю Московского Губернского театра — как он появился, и что стоит там посмотреть.

Начало

История начинается раньше основания Губернского театра. Он появился только в 2013 году, когда объединились два известных театра: Московский областной драматический театр имени А.Н. Островского и Московский областной Камерный театр. Эти театры, хотя и развивались параллельно, но не были похожи. В советские годы Драматический театр имени Островского ставил патриотические спектакли и классические великие пьесы. Он часто гастролировал по стране, чем завоёвывал признание среди самых разных зрителей. Камерный театр, изначально называвшийся «Колхозный», тоже играл важную роль в культурной жизни, но работал на другую аудиторию. Как понятно из названия, он был ближе к народу, его репертуар состоял из пьес, близких крестьянскому населению.

С развалом СССР их тематики стали ближе. В основном, они ставили спектакли среднего качества. Поэтому губернатор Московской области в 2013 году принял решение объединить их под одним именем. Нужен был сильный лидер, который бы поднял два бедных театра, и столичная интеллигенция очень удивилась, когда был выбран Сергей Безруков. Такой успешный актёр, и вдруг — театр на окраине Москвы. Однако оно сработало. Безруков сразу заменил слово «областной» на «губернский», в царской России области назывались губерниями. Так и появился Московский губернский театр, художественный руководитель Сергей Безруков начал строить его эстетические принципы.

Принципы губернского театра

Сергей Витальевич не только сумел превратить его в творческую лабораторию, но и придал месту свой уникальный стиль. Здесь царит школа Станиславского, школа русского психологического театра. Ей Безруков руководствуется, когда ставит свои спектакли, здесь много примером режиссёрских работ Безрукова. Само здание театра в Кузьминках превратилось в место, где царит атмосфера гостеприимства и тепла — это большое светлое здание, в котором просто комфортно и приятно находиться.

Также театр продвигает идеи инклюзивности, Безруков называет это одно из главных целей коллектива. Некоторые актёры Московского губернского театра прошли курсы тифлокомментирования — это способ передачи информации для плохо видящих или слепых людей. Инициатива была реализована при поддержке Фонда социокультурных проектов. Проект уникален для России, ведь это первый театр в стране, чья сцена открыта и для незрячих зрителей. У них есть возможность воспринимать спектакль в сопровождении специального комментария, который описывает детали происходящего. Эта сложная работа требует высокого уровня подготовки: комментаторы описывают изменения декораций, движения героев, атмосферу сцены, чтобы незрячие зрители могли «увидеть» спектакль через слова.

Часть артистов Московского губернского театра — настоящие любимцы публики. В числе звёзд — Дмитрий Дюжев, Елена Михеева, Катерина Шпица и Елена Доронина, чьи имена мы знаем по ярким ролям и глубоким образам. В то же время Безруков, помимо руководства, сам активно участвует в спектаклях, как мы уже писали, это, можно сказать, единственное место, где его можно вживую увидеть на сцене. В труппе также виден талант Безрукова-педагога — спектакли здесь играются по всем принципам Константина Сергеевича Станиславского, актёры живут, а не играют.

Также театр уже несколько лет организует фестиваль Фабрика Станиславского. Он собирает лучшие спектакли, которые созданы по принципам русского психологического театра, а уже лучшим из лучших вручаются специальные призы. Для московских зрителей же это возможность увидеть спектакли в прямом смысле со всей России.

Репертуар коллектива

Репертуар губернского театра на 2024 год охватывает самые разные жанры — от драм до музыкальных и поэтических вечеров. Например, в афише можно найти такие спектакли, как «Кентервильское привидение», «Калигула», «Маленький принц», а также знаменитые пьесы «Дядя Ваня» и «Женитьба». Среди постоянных и самых любимых публикой спектаклей можно отметить «Без вины виноватые», «Сорок первый» и музыкальный проект «Энергичные люди». Разнообразие жанров позволяет находить постановки по душе как взрослым, так и детям, Московский губернский театр спектакли предлагает на любой возраст и вкус. Гастроли Московского губернского театра занимают важное место в жизни театра. Коллектив регулярно выезжает по городам нашей страны, поэтому, если вас заинтересовало творчество коллектива, следите за его афишей.

Также особое место занимают спектакли из бывшего театра Сергея Безрукова. Здесь можно увидеть его постановки «Казанова. Ars Vivendi» и «Хулиган. Исповедь».

Признание

За свою сравнительно недолгую историю губернский театр в Москве уже завоевал несколько значимых наград. В 2013 году он получил награду Елены мухиной за разработку и внедрение тифлокомментирования. А в 2022 году получил награду за вклад в развитие театрального искусства России - премию имени Фёдора Волкова. Эти награды — признание уникального пути, по которому идёт театр под руководством Безрукова. Поэтому будем ждать новых побед в истории Московского губернского театра.

Обязательно заходите на сайт коллектива. Там вы найдёте фото и имена актёров Московского губернского театра и актуальную афишу.

А если вам интересна биография Сергея Безрукова и то, как он добился популярности, читайте нашу статью о его карьере.

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