История Красноярского театра имени А. Пушкина: от купеческой затеи до столичных гастролей

Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина — важное звено в культурной истории Сибири. Его сцена всегда была местом рефлексии на перемены даже масштабный пожар не смог остановить творческий дух.

История открытия Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина

Летопись о жизни театра имени Пушкина в Красноярске ведется с 1875 года. Однако предпосылки к его появлению были задолго до этой даты: краеведы региона находили в архивах информацию о первых спектаклях, созданных в середине XIX века.

На импровизированных площадках выступали заезжие артисты, которые на какое-то время оставались в городе. В их репертуаре были легкие музыкальные пьесы. В фондах краеведческого музея города хранится любопытный артефакт — пожелтевшая от времени афиша, некогда сообщавшая жителям города о гастрольном представлении на манеже, временно переоборудованном для представлений. Приезжие артисты везли в город водевиль «Три пощёчины».

Интересные детали можно встретить и на страницах старых газет. В заметках о театре написано, что освещалось пространство свечами — это создавало игру теней и особую атмосферу. Еще один интересный и даже немного забавный факт — горожанам приходилось приносить в театр свои стулья: сидячих мест было не предусмотрено.

Но время шло, и к 1870-м годам красноярские купцы все чаще стали говорить о необходимости появления полноценного театра. Они собрали деньги и уже к 1873 году в Красноярске завершили строительство первого здания театра, с залом на 300 человек. На долгие годы это место стало эпицентром культурной жизни города.

Именно в этом театре силами антрепренера Александра Егорова формировалась первая сибирская профессиональная труппа: артисты отыграли два сезона, и команда распалась.

Сил молодой труппы не хватало, чтобы удовлетворить потребности публики, жаждущей новых представлений. К счастью именитые артисты из столичных театров не обделяли город вниманием и приезжали с гастролями.

Ближе к концу века сформировалась новая команда артистов, которой руководил Сергей Брагина. Его труппа работала над драматическими постановками по произведениям русских классиков.

В это же время в Красноярске завершили строительство железной дороги и в Сибирь стало приезжать больше артистов из других городов.

Осенью 1898 года огонь безжалостно уничтожил деревянные стены театра. Красноярцы не хотели мириться с потерей и начали сбор денег на постройку нового дома искусства.

Уже в феврале 1902 нарядные жители города отправились на открытие театра, получившего имя Александра Пушкина.

Главным украшением сцены стал занавес, с рисунками героев пушкинского «Лукоморья». Полотно, расписанное Дмитрием Каратановым, добавило не только эстетическую ценность, но и литературный подтекст.

Проект здания был разработан архитектором Евгением Александровым. Интересно, что в пространстве нашлось место не только для искусства: неподалеку от входа располагались магазин, центр просвещения и книжный склад.

В новый театр сразу же приехали артисты Московского малого театра и показали свои лучшие постановки: «Цена жизни», «Волки и овцы».

На старте 20-го столетия театр получает новое официальное имя — «Пушкинский городской театр», окончательно закрепляя свою культурную идентичность в Красноярске.

Разные времена — разные нравы: жизнь Пушкинского театра в Красноярске в контексте смены эпох

В 1930-е годы главную роль в формировании репертуара театра играет режиссер Константин Ведерников, отдавая предпочтение русской классике. В конце тридцатых годов появились спектакли «Горе от ума» и «Борис Годунов». Однако театр не мог остаться в стороне от идеологии эпохи: появляется «театральная лениниана» — постановки, посвященные вождю, в которых образ Ленина воплощает артист Георгий Судьбин.

В годы войны в театре работали над постановками, поддерживающими патриотический дух жителей Красноярска, ставшего индустриальным центром. Неожиданно, но не забывали и про самых маленьких зрителей — ставили сказки и рассказы для детей.

После войны, под руководством режиссера Або Волгина, театр продолжает работать над постановкой классики, как отечественной, так и зарубежной. Также в стенах театра появилась студия для всех, кто мечтал о сцене. Именно здесь начал свой путь один из величайших актеров прошлого столетия — Иннокентий Смоктуновский.

В начале пятидесятых главрежем стала Лина Самборская. При ней театр продолжал успешно создавать спектакли по классическим произведениям.

В 1956 году труппа красноярские артисты впервые отправились на гастроли. И сразу в Москву. И сразу со свежими постановками от Александра Дунаева — нового главного режиссера.

С середины 60-х управление сценой перешло в руки Ефима Гельфанда. Вместе с женой, выдающейся артисткой Екатериной Мокиенко, они сформировали уникальную театральную среду, полную экспериментов и поиска необычных форм.

В начале 80-х руководить постановочным процессом стал Леонид Белявский. Его режиссерский этап совпал с переломным моментом в искусстве: всюду начались поиски новых способов самовыражения на сцене. В театре полностью обновился репертуар. Среди постановок, вызвавших наибольший резонанс «Не убий», а также «Из записок неизвестного» — глубокие, провокационные, заставляющие размышлять и переосмыслять.

Следующим этапом развития было возникновение Малой сцены — пространства для экспериментов и творческих поисков.

В 2006 главрежем стал Олег Рыбкин. Под его началом появился фестиваль «Драма. Новый код»: зрителей знакомят с современными пьесами через театрализованные читки произведений российских авторов. После каждого показа публике предоставляется возможность обсудить увиденное и поделиться впечатлениями.

В 2012 году в Пушкинском театре Красноярска началась масштабная реконструкция. Артисты несколько лет выступали на других площадках города, пока проходила модернизация их творческой обители.

Красноярский театр имени Пушкина: Современный этап

Три года масштабных преобразований и актеры смогли вернуться на родную сцену. Однако театр так преобразился, что к нему пришлось привыкать заново. Сцену оснастили сложными механизмами, позволяющими менять уровни в соответствии с любыми режиссерскими задумками. Обновили акустическую систему и освещение. Появились и новые площади: к историческому зданию примкнул корпус, вместивший в себя гримерные, костюмерные.

Изменились и интерьеры: все пространство театра стало порталом в начало 20-го столетия. Изысканная лепнина, сияющие хрустальные люстры, благородный паркет из дуба. Гардеробную перенесли в цокольный этаж, там зрители могут буквально заглянуть в прошлое: в полу сделали стеклянные плитки, сквозь которые видно фрагмент старого фундамента.

Но и этого было мало для творческих амбиций, растущих в Красноярском театре. Летом 2021 года произошло еще одно расширение. Возвели два дополнительных здания: с одной стороны вырос трехэтажный корпус (в нем построили камерную сцену, зал для репетиций, а также пространство под открытым небом), с другой разместили просторное здание, куда перенесли мастерские театра.

Сегодня в Красноярском театре имени А. Пушкина стараются выдерживать баланс между традиционными подходами к постановкам и желанием экспериментировать. Пока у них это отлично получается: на сцене оживают и классическая драма, и новаторская современная пьеса. Каждый спектакль находит путь к сердцу и душе своего зрителя.

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