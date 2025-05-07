История Красноярского музыкального театра: песня, как символ жизни

Перенесемся во времени? В тот период, когда театры формировались не из коммерческих планов, а из желания людей создавать искусство. Так начиналась история Красноярского музыкального театра. Выбранный вектор артисты не изменили и сегодня.

Красноярск — город, который находится в центре России. Вокруг него возвышаются леса и горы, а внутри — течет Енисей и жизнь.

Красноярск, как и многие сибирские города, был основан как крепость. Произошло это в первой трети XVII века.

В то время театралы-гастролеры уже наведывались в Красноярск из соседних городков. Глядя на них из зрительного зала, местные решили — нужно создавать свои любительские труппы. После того, как в Сибирь проложили железную дорогу, стали наведываться в город и столичные артисты.

Первая профессиональная труппа в Красноярске сформировалась под крышей театра имени А. С. Пушкина на заре XX века.

В годы Великой отечественной войны столичные театры были эвакуированы подальше от боевых действий — в Красноярск приехали артисты театров оперы и балета из Одессы и Днепропетровска. Так жители познакомились с музыкальными постановками.

Весной 1944 года эвакуированные артисты вернулись домой. Местные партийцы отправили запрос в Совет народных комиссаров, с просьбой создать в Красноярске еще один театр — в городе оставался лишь драматический театр им. Пушкина.

Уже летом того же года был организован краевой театр оперетты, которому предоставили здание ДК Железнодорожников.

В 59-ом году прошлого столетия, «Вольный ветер» Дунаевского пронесся по сцене театра, который сегодня зовется музыкальным. О нем и будет наш рассказ.

Красноярский музыкальный: театр, рожденный в сердце России

Рожденный в феврале 1959, Красноярский музыкальный театр стал самым молодым в своём жанре на просторах огромной страны.

Предоставленный театру зал в Доме культуры Железнодорожников в те годы был настоящий храм искусства и, что было важно для поющей труппы — в залах ДК потрясающая акустика. Внешне здание напоминало стремительный локомотив — хороший знак для суеверных артистов.

В Красноярск, словно по велению культурной интуиции, съезжались молодые дарования из лучших консерваторий — люди с голосами, которые хотелось слушать. Их юность и задор удачно оттенялись опытом старших коллег, и это — несомненно — порождало особую театральную химию.

На сцене, словно на карте ночного неба, зажигались звезды: крупные — вечная классика, едва заметные (но все также прекрасные) — современные пьесы. Театр сразу нашел свое призвание — не просто ставить спектакли, а формировать культурные привычки публики.

В шестидесятых красноярцы стали первопроходцами в жанре мюзикла. Это была «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу.

Первые гастроли в жизни Красноярского музыкального театра

Прошло всего два сезона — и театр стал путешественником. Казалось бы, новички? Но им удавалось собирать аншлаги в разных городах: Алматы, Ярославль, Улан-Удэ. Залы гудели аплодисментами, газеты наперебой писали о вокале и драматургии, даже всегда требовательные критики признавались в симпатии.

Для гастролей театр не выбирал исключительно проверенную временем классику, а часто представлял публике свои эксперименты с мировыми и отечественными новинками: «Холопка», «Голубой гусар».

Труппа возила с собой не только костюмы и декорации, но и идеи — глубокие, тонко прочувствованные, выразительно поставленные. Как подтверждение — награды, звания, дипломы, премии.

Как Красноярский музыкальный театр разорвал репертуарные шаблоны

В первые годы существования театр создавал для себя надежную опору из классики, а позже — настало время экспериментов.

Так появилось «Снежное ревю». Концерт? Нет. Это был взрыв жанровой пластики: оперетта, народный танец, хореография, которая, казалось, вырастала прямо из высоких сибирских сугробов. На долгие годы эта постановка стала путеводной звездой красноярского музыкального театрального искусства.

Годами позже — снова вызов: рок-опера. Тогда, в конце XX века, похвастаться постановками в таком жанре могли немногие театры — нужна была определенная смелость и готовность меняться. В Красноярском театре создали сразу два таких спектакля: «Девушка и Смерть» и «Прометей». Это все еще была классика, но в свете неона и со звуками электрогитары.

Масштабный ремонт: Красноярской музыкальному театру мало места

Здание ДК Железнодорожников и сегодня служит домом музыкальному театру. Однако в какой-то момент зрителям стало мало места в зале, а артистам — за кулисами.

Прошло всего двадцать лет и стало понятно, что вместимости зала недостаточно. Костюмерные были переполнены, бутафорам было неудобно ютиться в узких кабинетах, которые предназначались для бюрократической работы сотрудников ДК.

Первая реконструкция началась в восьмидесятых, а закончилась уже в девяностых. Артисты двенадцать лет выступали на сцене Дворца культуры «Комбайностроитель».

За проект первых больших перемен взялся Арэг Демирханов. Этот советский архитектор, по сути, создал облик современного Красноярска: музей «Площадь мира», здание администрации города, гостиница, мемориал — это далеко неполный список того, что было создано по чертежам мастера.

Здание театра уже существовало, Демирханов придал ему новый облик — на фасаде появились ребра-колонны, были расширены хозяйственные площади и зрительный зал. После увеличения размеров зала акустика стала хуже, однако желающих посетить театр не убавилось.

Позже, в 2006, в театре открыли Малый зал. Через два года Красноярский театр музыкальной комедии избавился от последнего слова в названии и сильно расширил свой жанровый репертуар.

В 2025 году театр готовится ко второму масштабному ремонту. Уже летом, как только закончится сезон, начнется реконструкция большой сцены. Обновление будет в первую очередь техническое — механизмов, систем и оборудования.

Вернутся в родные стены артисты зимой 2026, а до этого будут выступать на других площадках города.

Значимые имена и постановки в Красноярском музыкальном театре

В нулевых красноярцы отправились в Москву — постановка «Инкогнито из Петербурга» завоевала «Золотую Маску». Зритель — взыскательный, столичный — аплодирует стоя. Иван Корытов — лучший в своей роли.

Сменив репертуарный вектор в 2006 театр сделал очередной прорыв — «Голубая камея». Создатель — Ким Брейтбург — предложил устроить открытый кастинг. И это сработало. Публика мечтала увидеть результат этого эксперимента. Успех был и на фестивалях: «Панорама музыкальных театров», «Другие берега» — гастроли, признание, интерес публики и коллег. Сегодня это один из самых “взрослых” спектаклей в репертуаре Красноярского музыкального театре, но он все еще пользуется огромной популярностью у зрителей.

Брейтбург надолго остался с театром, который поддерживал его идеи. Позже им были созданы и другие успешные постановки: «Казанова», «Джейн Эйр», «Дамское счастье».

В 2013 Красноярский музыкальный театр решил возродить «Царевича» Ференца Легара — драматургическую матрицу, где оперетта срывает с себя пышный камзол легкомыслия и надевает маску времени. Режиссировал постановку — Вячеслав Цюпа. Спектакль не только не развлекал, он щекотал нервы. Спектакль оказался в эпицентре 11-го «Золотого Витязя», где получил главный приз.

Пять лет спустя был создан мюзикл — «Винил». Спектакль претендовал на шесть наград «Золотой Маски». По итогам голосования награду присудили дирижеру Валерию Шелепову, который был движущей силой постановки.

Сегодня театр продолжает гастролировать и экспериментировать. В афише можно найти самые разные постановки для публики любого возраста.

Кроме того, театр ведет активную жизнь в социальных сетях, где артисты рассказывают о своих любимых книгах и фильмах. В театре также проводят лектории, читки и встречи со зрителями.

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