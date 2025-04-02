История и жизнь парка «Никола-Ленивец»: как деревня стала местом притяжения креаторов

Огонь-пожар, безумные арт-объекты и все это в деревне. В Николе-Ленивце под Калугой каждый год происходит что-то неординарное. Рассказываем историю фестиваля, который начался со снеговиков.

История места: как у Николы-Ленивца поселились снеговики и к чему привело это соседство

Археологи докопались до прошлого и выяснили, что первые поселенцы пришли на земли Калужской области еще в III веке. Спустя девятнадцать столетий это место обрело новую — фестивальную жизнь.

Первый арт-объект в открытом поле у деревни создал художник и скульптор Николай Полисский: он слепил десятки снеговиков: нарядных и не очень, разной формы и размера, с морковками и без.

Местными жителями перформанс восприняли с интересом, удивлением и некоторым замешательством. Однако снежный народец, поселившийся по соседству, быстро растопил их сердца: они стали накатывать новых персонажей, а Полисский платил каждому энтузиасту по 10 рублей, понимая, что труд художника должен быть оплачен.

Этот проект определил будущее места — природная территория, которая объединяет людей творчеством.

Николай Полисский, который полюбил пейзажи под Калугой задолго до того, как поля заселили снеговики, стал смотреть на эти территории под новым углом: искал точки, куда можно вписать необычные арт-объекты, рождаемые его фантазией.

В последующие годы он создавал огромные композиции из сена, веток, дров и других материалов. Помогали художнику вдохновленные жители деревни. Объемные объекты привлекали зрителей сначала из ближайших городов, а потом и со всей страны. Приезжали посмотреть на лэнд-арт и художники, которым тоже хотелось масштаба.

Как вокруг деревни Никола-Ленивец появился арт-парк

За несколько лет об интересном месте неподалеку от Москвы знали все, кто интересуется искусством. В 2006 году было решено организовать фестиваль лэнд-арта. Назвали его «Архстояние» — в память о том, что столетия назад именно в этом месте произошло Великое стояние на Угре двух войск: монголо-татарского и русского.

Организаторами (главным из которых был Николай Полисский) сразу же была создана концепция и вполне понятный посыл:

Вдохновлять художников на создание объектов ландшафтной архитектуры, развивая это направление искусства;

Сделать место узнаваемым, развивать уникальную территорию, но не вредить ей;

Дать жителям села новые возможности для самореализации;

Создать место для жизни искусства там, где его никто не ждал.

Фестиваль стал ежегодным, а иногда проводится дважды: летом и зимой. В первый год посмотреть на арт-объекты приехало 500 человек, а последние фестивали собирают больше 10 000 зрителей.

Новый виток развития это место получило в 2011 году — предприниматель и меценат Максим Ноготков выкупил более 600 гектаров земли вокруг деревни, чтобы превратить территорию в арт-парк.

Ноготков задал и концептуальный вектор развития: создать комфортную инфраструктуру, проложить дороги. Началась эпоха бурных преобразований: выросли гостевые дома, кемпинг обогатился уютными летними домиками, открылось кафе. Со временем на карте арт-парка появились ферма и летний лагерь.

Сегодня Никола-Ленивец под Калугой уже не просто деревня, а самый большой арт-парк в Европе. Это место доказывает, что жизнь искусства не должна быть ограничена стенами музеев, что поле, лес и бесконечное небо подходят для того, чтобы быть фоном (и частью) арт-объектов.

Команда руководителей проекта вместе с местными жителями и художниками продолжают развивать место, где искусство не просто выставляется, а рождается из самой природы, растворяясь в ландшафтах. Зрители становятся частью этого симбиоза культуры и среды, вписывая себя в истории каждого фестиваля и события на территории Николы-Ленивца.

Яркие арт-объекты и что еще посмотреть на территории парка «Никола-Ленивец»

Территория на которой когда-то возвели первые домики деревни Никола-Ленивец входит в состав Национального парка. В 2002 году ЮНЕСКО присвоило парку статус Биосферного резервата, тем самым признав эту территорию местом, где человек и природа природы (в том числе и краснокнижные растения и животные) живут в гармонии.

Арт-объекты, рожденные на фестивалях, проходят все стадии жизни. Многие, словно бабочки, радуют глаз несколько дней и остаются лишь в памяти и на снимках. Началось это еще со снеговиков Полисского и его команды — снежные скульптуры просто растаяли по весне.

Дольше всего на территории прожил «Маяк» — этот арт-объект Николая Полисского, сплетенный за три месяца из веток и без единого гвоздя, стал символом места.

Арт-объект Николая Полисского «Маяк»

Всего за годы развития пространства у крохотной деревушки было создано около пятидесяти пространственных скульптур и организовано более сотни арт-проектов.

Многие авторы вдохновляются деревенской эстетикой, присматриваясь к ней с разных, иногда очень необычных, сторон. Так в 2006 году Александр Бродский и Надежда Корбут обратили внимание на кладбище у церкви и создали арт-объект «Кроватка» — деревянная кровать с оградкой, выкрашенные в синий цвет, который часто можно встретить на деревенских кладбищах.

Спустя три года Бродский построил «Ротонду» с десятками дверей и окон на самой высокой точке парка. Оттуда открывается чудесный вид на всю территорию.

«Ротонда» Бродского, источник: Pexels

Для многих деревня — детские воспоминания. Художники не обошли это стороной и в разные годы в парке появились «Жар-Птица», «Дом над лесом» в кронах деревьев и «Скорость звука» — металлический забор по которому можно бить палкой и никто не наругает.

Одна из главных особенностей объектов — их можно не просто трогать, с ними можно и нужно взаимодействовать, заглядывать в конструкцию, заходить в двери, прикасаться к текстурам.

Когда лучше ехать в арт-парк Никола Ленивец

Побывать в парке можно в любое удобное время. В каждый сезон у территории свое настроение и особенности.

Летом: тепло и зелено, можно купаться в Угре и попасть на фестиваль «Архстояние» (обычно проводится в конце июля), куда съедутся художники, музыканты и тысячи зрителей. Самый популярный сезон у туристов, если хочется тишины — читайте дальше.

тепло и зелено, можно купаться в Угре и попасть на фестиваль «Архстояние» (обычно проводится в конце июля), куда съедутся художники, музыканты и тысячи зрителей. Самый популярный сезон у туристов, если хочется тишины — читайте дальше. Весна: парк расцветает, уже тепло, но людей меньше, чем летом. Но к Масленице парк наполняют любители огненных шоу — уже традиционно в поле строят огромный объект и сжигают, словно чучело.

парк расцветает, уже тепло, но людей меньше, чем летом. Но к Масленице парк наполняют любители огненных шоу — уже традиционно в поле строят огромный объект и сжигают, словно чучело. Осень: особенно красива золотая осень, меньше туристов, мягкий свет для фотографий. Отличное время для уединенных прогулок, знакомства с местными жителями и постоянными объектами.

особенно красива золотая осень, меньше туристов, мягкий свет для фотографий. Отличное время для уединенных прогулок, знакомства с местными жителями и постоянными объектами. Зима: если любите белоснежные пейзажи, то это время для вас. Можно кататься на лыжах, наслаждаться тишиной и видами. А еще можно поселить рядом с домиком парочку снеговиков.

Круглый год на территории работают кафе, прокат туристического оборудования (велосипеды, лыжи), можно заселиться в домики и отдыхать.

Почти каждые выходные на территории устраивают интересные активности, которые будут интересны и детям, и взрослым. С картой парка и календарем событий можно ознакомиться на официальном сайте «Николы-Ленивца».