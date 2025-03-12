История Челябинского театра оперы и балета им. Глинки: от легендарного открытия до признания

В истории Челябинского театра оперы и балета имени Глинки много черных полос, но он выстоял и сегодня остается одним из центров музыкального искусства Урала.

Предыстория: как зарождалось театральное искусство на Урале

Первые театральные опыты на Урале были еще в XVIII веке: поклонники искусства ставили спектакли в крупных городах. Работа над постановками носила стихийный характер, а в качестве репертуара выбирали легкие комедии и оперетты, чтобы повеселить публику.

К началу XIX века помещики стали организовывать крепостные театры при своих вотчинах: они учились в университетах, бывали в столичных театрах и хотели видеть это искусство у себя дома. Актерские труппы формировались из крепостных служащих, причем в течение долгого времени женские роли исполнялись исключительно мужчинами.

В Челябинске театральная жизнь начинает расцветать к концу XIX века и окончательно укореняется в 1903 году, когда возвели Народный дом — с гастролями приезжали звезды Российской империи, а местные любители старались им подражать. С наступлением Первой мировой войны театральные подмостки пустеют: здание превращается в госпиталь, а после становится местом для решения разных административных задач.

Занавес был снова поднят лишь осенью 1921 года. Первыми на сцену вышли театралы-любители. В конце того же года из Кургана прибыла профессиональная театральная труппа, которая начала работать над постановками 9 декабря. Этот день стал официальной датой рождения театра имени Глинки.

Появление балета в Челябинском театре оперы и балета им. М. Глинки

Впервые артисты театра должны были продемонстрировать свою игру еще в 1941, но случиться этому суждено было намного позже из-за начала войны. Репетиции начались лишь в январе 1955. Истории здания посвящена следующая глава.

Изначально планировалось, что основу репертуара составят музыкальные и драматические постановки. Однако позже было принято решение, что в театре будут ставить оперу и балет.

Артистов в труппу пригласили отовсюду: молодые певцы приехали из Московской, Ленинградской, Уральской, Киевской и других консерваторий. После масштабных прослушиваний, охвативших более тысячи певцов из Челябинска, Свердловска, Миасса и иных городов Урала был сформирован хор из 49 артистов.

Музыкой правил выдающийся маэстро Исидор Аркадьевич Зак. Народный артист СССР, он был не просто дирижером, а одним из тех, кто заложил фундамент будущей славы театра.

Оставалось собрать балетную труппу. Директор театра Всеволод Артемьев принял смелое решение: отправился в Ленинградское хореографическое училище с предложением направить в уральский театр всех выпускников года. Это было порядка 30 юных артистов. Они дышали в одном ритме, понимали друг друга без слов, разделяли общую исполнительскую манеру. В итоге Челябинск получил необычную труппу — молодую, но уже сплоченную, готовую к серьезной работе.

Пока шла подготовка премьерных постановок, зрители приходили смотреть спектакли гастролирующих коллективов из Свердловска (Екатеринбурга) и драматического театра Моссовета.

29 сентября 1956 — день долгожданной премьеры. Артисты исполнили оперу «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Николаевича Смолича.

В начале октября 1956 театру присвоили имя Михаила Глинки — основоположника русской классической музыки.

История здания Челябинского театра оперы и балета им. М. Глинки

Возводить Челябинский театр оперы и балета имени Глинки начали еще в 1937. В те времена очень немногие провинциальные города могли похвастаться собственной сценой. Над проектом здания работали одни из лучших мастеров: из Москвы приехал архитектор Н. Куренной. По его проекту облик театра сдержанный, величественный и строгий: фасад украшают спаренные колонны с прямоугольным сечением, а на крыши величественно “восседают” скульптуры, изображающие вдохновляющую музу, грациозную танцовщицу и трудолюбивого рабочего.

В пространстве театра более двухсот помещений (гримерки, костюмерные, репетиционные залы, служебные помещения и пр.), каждое из которых продумано до мелочей. Из парадного вестибюля поднимаются величественные лестницы, ведущие в просторное, светлое фойе.

Однако, как уже было упомянуто ранее, из-за начала Второй мировой войны театру не суждено было открыться в запланированную дату (в конце 1941). К началу вторжения здание было почти готово, но стало пристанищем не для артистов, а для сотрудников эвакуированного московского завода «Калибр», который круглосуточно обеспечивал фронт необходимым вооружением.

После окончания войны здание театра нуждалось в ремонте — его интерьеры были слишком непохожи на пространство для высокого искусства. В ходе реставрации сильно изменился изначальный облик театра. Был выбран характерный для эпохи стиль сталинского ампира — колонны округлили, изменился цвет фасада и еще некоторые элементы.

Расписывать интерьеры в Театр оперы и балета приехал один из самых известных художников XX века — Александр Дейнека. Он создал картины на потолках и стенах театра, избегая канонических изображений: цветы, танцовщицы и никакого отягощения трудом. Администрация театра не хотела принимать работу художника, писали ему письма в Москву, но Дейнека ничего не отвечал, не приезжал и не исправил. В акте сдачи проекта значится «живопись: низкого качества». Сегодня же работы художника, созданные на стенах и потолках театра, ценят и стараются сохранить.

Особенности репертуара Челябинского театра оперы и балета им. М. Глинки

Со дня своего основания Челябинский театр оперы и балета стремился к самобытности. В афише соседствовали шедевры мировой классики и редкие произведения, а также постановки, не имевшие аналогов на территории государства.

Театр всегда охотно взаимодействовал с композиторами, что принесло ему репутацию настоящей музыкальной лаборатории.

В третьей четверти 20-го столетия, в честь десятилетнего юбилея, труппа театра отправилась в Москву. Столичная публика с восторгом приняла спектакли представленные молодым театром: оперу «Трубадур» Д. Верди, балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, и другие постановки.

В 1996 в названии театра появилось одно важное слово — академический. Такой статус присваивают театрам с богатой историей и сделавшим большой вклад в развитие искусства.

Жизнь Челябинского театра оперы и балета им. М. Глинки сегодня

В Челябинском театре имени М. Глинки любят экспериментировать, пробовать новое и удивлять зрителей.

В июле 2004 года в уютном садике у театра появился монумент Михаилу Ивановичу Глинке: его установили к 200-летнему юбилею композитора.

В 2015 началось сотрудничество с продюсерским центром из Франции «Franceconcert», и это стало важной вехой. Балетная труппа стала выступать на сценах Европы, а в афише появились нестандартные постановки: «Кармина Бурана» К. Орфа и атмосферные «Сказки Гофмана» с музыкой Ж. Оффенбаха.

В первой четверти текущего столетия уральский театр начал работать с Большим театром и через два года артисты сыграли несколько постановок в Москве. Аншлаги, овации, признание — это был успех.

В 2022 труппа снова паковали чемоданы — лучшие постановки отправились на Большие гастроли. На этот раз челябинцы сыграли в Москве и Беларуси, сыграв «Бал-маскарад» Д. Верди, а также «Корсар» А. Адана.

Фестивали — важная часть жизни театра. С 2002 года он организует праздник балета «В честь Екатерины Максимовой», который собирает артистов и зрителей со всего мира.

Совсем недавно театр организовал еще один праздник музыки — Фестиваль мировых премьер музыкальных театров России. Лучшие артисты со всех городов показали приехали, чтобы исполнить лучшие и любимые произведения. Фестиваль стал еще одним ярким событием в истории уральского театрального искусства.