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Киноафиша События Игорь Гордин пожаловался на популярность жены

Игорь Гордин пожаловался на популярность жены

31 июля 2024 10:00 Проверено редакцией
Игорь Гордин пожаловался на популярность жены

Артист Игорь Гордин в интервью признался, что долго страдал от популярности жены — актрисы Юлии Меньшовой.

Игорь Гордин был в тени медийной супруги, из-за чего многие зрители воспринимали его, как «мужа Юлии Меньшовой».

Но сейчас, по словам артиста, к нему наконец-то приходит популярность. Он один из главных артистов театра МТЮЗ, сейчас к нему поступает огромное количество приглашений на съёмки в кино и сериалы. Гордин рад, что в его карьере начинается новый период, который он ещё не назвал. Актёр отмечает, что успех в зрелом возрасте помог ему избежать звёздной болезни.

Кстати, отец Меньшовой Владимир Меньшов пытался помочь Гордину заявить о себе. Режиссёр направил зятя на кастинг на фильм, который снимался на его студии, но артист получил отказ. Больше попыток раскрутить зятя Меньшов не предпринимал.

Илья Голубев
Илья Голубев
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