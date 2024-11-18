Хулиган, Казанова и Бог. Как Сергей Безруков стал популярным

Среди современных российских артистов выделяется жизнь Сергея Безрукова. Он сумел найти себя на каждом этапе жизни — востребованный актёр главных ролей в молодости, с годами перешедший в режиссуру и даже управление. Сегодня Московский губернский театр Сергея Безрукова собирает полные залы и выигрывает престижные премии. Фильмы и сериалы с Сергеем Безруковым сегодня родители пересматривают с детьми. Как развивалась карьера одного из самых успешных артистов современной России, как был его учителем, как он сыграл первые роли, и почему стал руководить театров. Биография актёра Сергея Безрукова и его личная жизнь в новой статье Киноафиши.

Детство Сергея Безрукова

Сергей Безруков родился в Москве. С самого детства у мальчика был духовный и культурный ориентир — отец. Артист и режиссёр Виталий Безруков водил сына на работу в театр Сатиры, сам Сергей играл в школьных спектаклях, и уже в подростковом возрасте определился с делом жизни. Кстати, назвали его в честь Сергея Есенина, любимого поэта Виталия Безрукова. После окончания школы Сергей не сомневался, что поступит в актёрский. И он оказался прав, причём ему повезло даже больше, чем он мог подумать. Молодого артиста заметил Олег Табаков и взял его на курс. Поэтому учился Сергей Безруков в Школе-студии МХАТ.

Карьера Сергея Безрукова

Почему учиться у Табакова — удача? Потому что сразу после окончания вуза Безруков получил работу. В театре Олега Табакова или «Табакерке» спектакли с Безруковым собирали залы, а сам он артист получил практику под началом великого мэтра. Также молодой человек смог поработать с отличными режиссёрами — Евгением Каменьковичем в «Затоваренной бочкотаре», Сергеем Газаровым в «Ревизоре», Адольфом Шапиро в «Последних» и, конечно же, Олегом Табаковым в «Матросской тишине». Но успех пришёл только после спектакля Андрея Житинкина «Псих». Там Безруков сыграл студента, который не замечает, как сходит с ума, пока не оказывается в сумасшедшем доме. Пресса была невероятно ласкова. Критики писали, что это редкий случай, когда крики, истерика и реки слёз не раздражат зал. Эта роль перевела молодого человека из разряда «подающих надежды» в статус звезды. Позже, когда Олег Табаков возглавил МХТ им. Чехова, Безруков стал играть спектакли и там. Самая известная роль — Моцарт в «Амадее». Там он играл на одной сцене с Олегом Табаковым, учителем и первым работодателем.

Сергей Безруков, источник: Legion-Media

Люди стали задавать вопросы: «Где играет Сергей Безруков», «Где снимался Сергей Безруков». И если с первым все быстро разобрались, что со вторым получилось не сразу. Сергей начал сниматься после выпуска, его дебют — беспризорник в «Сыне сталина». Первый успех второго плана для Безрукова — сериал «Азазель». Но настоящей сенсацией стала знаменитая «Бригада», где он сыграл бандита Сашу Белого — это был случай, когда молодой человек проснулся звездой. Про свежую звезду узнали не только модные московские театралы, но и люди по всей стране и СНГ. С этого момента началась настоящая слава Сергея Безрукова.

С этого момента начинается масштабный путь Безрукова по кино. Путь, который позже стал мемом о том, что актёр сыграл все роли. Безруков исполнил поэта Сергея Есенина в одноименном фильме, что привело к новым поклонникам и широкому признанию. Эта работа стала для него особой, ведь, как мы помним, его отец был большим поклонником поэта. После был Иешуа в «Мастере и Маргарите» и Пушкин в «Пушкин. Последняя дуэль». Другие лучшие фильмы с Сергеем Безруковым в главной роли: «Каникулы строгого режима», «После тебя», «Заповедник». Постепенно за артистом закрепилось успешное имя.

Театр Безрукова

Мало кто знает, но у артиста есть свой проект антрепризный проект Театр Сергея Безрукова. В нём артист ставит спектакли с собой в главной роли. Причём продолжает до сих пор, Казанова с Сергеем Безруковым был поставлен в 2021 году, который объездил всю Россию и соседние страны. Ранее были поставлены спектакли по жизни Сергея Есенина и Александра Пушкина. Теперь же все подобные спектакли входят в репертуар его действующего театра.

Губернский театр Сергея Безрукова

В 2013 году Безрукову сделали предложение взять в управление два театра - Московский областной государственный Камерный театр и Московский областной драматический театр им. А.Н. Островского. Безруков согласился, но объединил их в один. Слово областной заменил на губернский. Так и открылся Московский губернский театр. Здесь Безруков выступает и как худрук, и режиссёр, и актёр. И его антрепризы забыты не были. К примеру, тот же спектакль Сергея Безрукова Казанова, вошёл в репертуар и всё ещё вызывает большой интерес публики. Для Губернского театра Безруков сам поставил спектакли: Нашла коса на камень, Сирано де Бержерак, Остров сокровищ, Серов Сон, Энергичные люди, На всякого мудреца, Алиса в Стране чудес, Дядя Ваня.

Это место, где можно регулярно вживую увидеть Сергея Безрукова на сцене. Не в антрепризах, а в репертуарных спектаклях, где он выступал не только как артист, но и как режиссёр. Правда стоит заранее покупать билеты, потому что их скупают за месяц до постановки. В конце мы дадим список спектаклей с Сергеем Безруковым.

Дети и личная жизнь Сергея Безрукова

За свою жизнь актер был дважды женат. Жена Сергея Безрукова биография также известна его поклонникам, ведь его первой супругой была актриса Ирина Безрукова, но пара развелась. С 2016 года он женат на Анне Матисон, от которой у него дети - дочь Мария и сыновья Василий и Степан. Биография жены Сергея Безрукова тоже связана с творчеством - она кинорежиссёр. Поэтому артист не только реализовался как профессионал, но и как семьянин.

Общественная деятельность Сергея Безрукова

Помимо актерства, Безруков активно участвует в культурной и общественной жизни. Так, с 2010 года он член Патриаршего совета по культуре, также активно занимается благотворительностью. Например, он основал Фонд Безрукова, который продвигает театральную культуру в регионы, создаёт социально значимые спектакли и помогает молодым актёрам реализоваться в проектах под руководством Сергея Безрукова. Также фонд продвигает редкую в России инициативу - спектакли для незрячих людей. Губернский театр первым в нашей стране продвинул формат тифлокомментирования - когда незрячие люди надевают наушники и слышат описание того, что происходит на сцене.

Также многих интересует вопрос, где преподает Сергей Безруков. К сожалению для многих, нигде. Он часто выступает с лекциями и мастер-классами для молодых актеров и режиссеров, однако мастерской Сергея Безрукова пока нет.

Премии и награды

За свою карьеру Сергей Безруков получил много престижных премий. Среди его наград – Государственная премия России за исполнение роли Александра Пушкина в театральном спектакле, премия ФСБ за работу в фильме Есенин, театральная премия «Золотая маска» и международные награды за вклад в развитие театрального искусства.

Сергей Безруков сегодня

Сейчас Сергей Безруков живёт в Москве, ставит спектакли, руководит театром, организует ежегодный фестиваль Фабрика Станиславского и регулярно снимается. Это пример творческой биографии, когда человек в любом возрасте находил способ быть востребованным и интересным. Поэтому сериалы с Безруковым приносят платформам деньги, а на его спектакли так сложно купить билеты.

Читайте также: