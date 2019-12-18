«Ходячий замок» Миядзаки покажут в Санкт-Петербурге и Москве на японском языке с русскими субтитрами
Проект «КАРО.Арт» и кинокомпания «Пионер» представляют специальный показ одного из лучших фильмов Хаяо Мияздаки.
18 декабря в КАРО 9 Варшавский экспресс ( Санкт-Петербург ) фильм представит и обсудит Егор Москвитин, журнал «Esquire».
20 декабря в КАРО 11 Октябрь ( Москва ) фильм представит и обсудит кинокритик Антон Долин, журнал «Искусство кино».
О фильме:
Злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. В поисках того, кто поможет ей вернуться к своему облику, Софи знакомится с могущественным волшебником Хаулом и его демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар...