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Киноафиша События «Ходячий замок» Миядзаки покажут в Санкт-Петербурге и Москве на японском языке с русскими субтитрами

«Ходячий замок» Миядзаки покажут в Санкт-Петербурге и Москве на японском языке с русскими субтитрами

18 декабря 2019 13:10 Проверено редакцией
«Ходячий замок» Миядзаки покажут в Санкт-Петербурге и Москве на японском языке с русскими субтитрами

Проект «КАРО.Арт» и кинокомпания «Пионер» представляют специальный показ одного из лучших фильмов Хаяо Мияздаки.

18 декабря в КАРО 9 Варшавский экспресс ( Санкт-Петербург ) фильм представит и обсудит Егор Москвитин, журнал «Esquire».

20 декабря в КАРО 11 Октябрь ( Москва ) фильм представит и обсудит кинокритик Антон Долин, журнал «Искусство кино».

О фильме:

Злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. В поисках того, кто поможет ей вернуться к своему облику, Софи знакомится с могущественным волшебником Хаулом и его демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар...

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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